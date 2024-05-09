https://ria.ru/20240509/pobeda-1944997254.html
Разведчики Ленинградского военного округа поздравили всех с Днем Победы
Разведчики Ленинградского военного округа поздравили всех с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Разведчики Ленинградского военного округа поздравили всех с Днем Победы
Разведчики Ленинградского военного округа поздравили всех с Днем Победы и заверили, что госграница под надежной защитой. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T18:27
2024-05-09T18:27
2024-05-09T18:27
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украина
донбасс
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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Разведчики Ленинградского военного округа поздравили всех с Днем Победы и заверили, что госграница под надежной защитой. "Всех ветеранов поздравляем с этим великим праздником. Мы находимся на рубежах... Впереди враг, сзади наша большая великая страна. Победа будет за нами", - сказал командир группы с позывным "Фрол". Его сослуживец, оператор БПЛА подчеркнул, что и принимающие участие в зоне спецоперации бойцы, и люди в тыловых районах делают одно общее дело. "Всех ветеранов, да и всех мужчин неравнодушных, даже тех волонтеров, которые помогают постоянно и всех, всех неравнодушных. С праздником. Мы делаем общее дело и очень приятно, когда кто-то дома ждет, помнит. Также своих близких хотел бы поздравить", - сказал он. Военнослужащий с позывным "Гама" поблагодарил всех за помощь и заверил, что Россия обязательно победит. "Хочу поздравить ветеранов всех, кто вообще участвует сейчас в этом во всем. Большое вам спасибо за то, что помогаете нам. Победа будет за нами. Еще раз с праздником 9 мая", - сказал разведчик. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20240509/pozdravlenie-1944845184.html
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Поздравление с Днем Победы от разведчиков Ленинградского военного округа
"Впереди враг, сзади наша большая страна". Разведчики Ленинградского военного округа поздравили всех с Днем Победы и заверили, что госграница под надежной защитой.
2024-05-09T18:27
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россия, украина, донбасс, день победы, безопасность
Россия, Украина, Донбасс, День Победы, Безопасность
Разведчики Ленинградского военного округа поздравили всех с Днем Победы
Разведчики Ленинградского военного округа поздравили ветеранов с Днем Победы
ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Разведчики Ленинградского военного округа поздравили всех с Днем Победы и заверили, что госграница под надежной защитой.
"Всех ветеранов поздравляем с этим великим праздником. Мы находимся на рубежах... Впереди враг, сзади наша большая великая страна. Победа будет за нами", - сказал командир группы с позывным "Фрол".
Его сослуживец, оператор БПЛА подчеркнул, что и принимающие участие в зоне спецоперации бойцы, и люди в тыловых районах делают одно общее дело.
"Всех ветеранов, да и всех мужчин неравнодушных, даже тех волонтеров, которые помогают постоянно и всех, всех неравнодушных. С праздником. Мы делаем общее дело и очень приятно, когда кто-то дома ждет, помнит. Также своих близких хотел бы поздравить", - сказал он.
Военнослужащий с позывным "Гама" поблагодарил всех за помощь и заверил, что Россия
обязательно победит.
"Хочу поздравить ветеранов всех, кто вообще участвует сейчас в этом во всем. Большое вам спасибо за то, что помогаете нам. Победа будет за нами. Еще раз с праздником 9 мая", - сказал разведчик.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине
. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.