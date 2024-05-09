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В Геническе проходят народные гуляния в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2024
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17:58 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944992912.html
В Геническе проходят народные гуляния в честь Дня Победы
В Геническе проходят народные гуляния в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2024
В Геническе проходят народные гуляния в честь Дня Победы
Народные гуляния в честь Дня Победы начались в Геническе Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T17:58
2024-05-09T17:58
херсонская область
россия
днепр (город)
единая россия
почта россии
день победы
общество
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ГЕНИЧЕСК, 9 мая — РИА Новости. Народные гуляния в честь Дня Победы начались в Геническе Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости. На центральных улицах временного административного центра региона волонтеры и активисты "Единой России", "Народного фронта" и других движений раздают георгиевские ленты, флажки с символикой Херсонской области и праздника 9 Мая. На празднование пришли сотни людей, многие - с семьями и детьми. Люди несут фотографии предков, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Гуляющих угощают солдатской кашей из полевой кухни, проводится акция "Письмо герою" от "Почты России". Молодежные танцевальные коллективы исполнили танцы под песни времен Великой Отечественной войны или из посвященных ей кинофильмов. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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херсонская область
россия
днепр (город)
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Херсонская область , Россия, Днепр (город), Единая Россия, Почта России, День Победы, Общество, День Победы — 2024, Геническ
В Геническе проходят народные гуляния в честь Дня Победы

В Геническе проходят народные гуляния в честь 79-й годовщины Победы в ВОВ

© РИА НовостиНародные гуляния в честь Дня Победы в Геническе Херсонской области. Кадр видео
Народные гуляния в честь Дня Победы в Геническе Херсонской области. Кадр видео
© РИА Новости
Народные гуляния в честь Дня Победы в Геническе Херсонской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 9 мая — РИА Новости. Народные гуляния в честь Дня Победы начались в Геническе Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости.
На центральных улицах временного административного центра региона волонтеры и активисты "Единой России", "Народного фронта" и других движений раздают георгиевские ленты, флажки с символикой Херсонской области и праздника 9 Мая. На празднование пришли сотни людей, многие - с семьями и детьми. Люди несут фотографии предков, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Гуляющих угощают солдатской кашей из полевой кухни, проводится акция "Письмо герою" от "Почты России". Молодежные танцевальные коллективы исполнили танцы под песни времен Великой Отечественной войны или из посвященных ей кинофильмов.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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Херсонская областьРоссияДнепр (город)Единая РоссияПочта РоссииДень ПобедыОбществоДень Победы — 2024Геническ
 
 
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