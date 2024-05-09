https://ria.ru/20240509/pobeda-1944992912.html

В Геническе проходят народные гуляния в честь Дня Победы

В Геническе проходят народные гуляния в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2024

В Геническе проходят народные гуляния в честь Дня Победы

Народные гуляния в честь Дня Победы начались в Геническе Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T17:58

2024-05-09T17:58

2024-05-09T17:58

херсонская область

россия

днепр (город)

единая россия

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день победы

общество

день победы — 2024

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ГЕНИЧЕСК, 9 мая — РИА Новости. Народные гуляния в честь Дня Победы начались в Геническе Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости. На центральных улицах временного административного центра региона волонтеры и активисты "Единой России", "Народного фронта" и других движений раздают георгиевские ленты, флажки с символикой Херсонской области и праздника 9 Мая. На празднование пришли сотни людей, многие - с семьями и детьми. Люди несут фотографии предков, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Гуляющих угощают солдатской кашей из полевой кухни, проводится акция "Письмо герою" от "Почты России". Молодежные танцевальные коллективы исполнили танцы под песни времен Великой Отечественной войны или из посвященных ей кинофильмов. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944873028.html

херсонская область

россия

днепр (город)

геническ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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