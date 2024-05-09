https://ria.ru/20240509/pobeda-1944992668.html

Экс-премьер Молдавии заявил о важности Дня Победы

Экс-премьер Молдавии заявил о важности Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2024

Экс-премьер Молдавии заявил о важности Дня Победы

Важные праздничные даты не должны быть поводами для разногласий, поскольку без Дня Победы не было бы и Дня Европы, заявил экс-премьер Молдавии Влад Филат. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T17:56

2024-05-09T17:56

2024-05-09T17:56

в мире

молдавия

кишинев

афганистан

влад филат

день победы — 2024

великая отечественная война (1941-1945)

день победы

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КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. Важные праздничные даты не должны быть поводами для разногласий, поскольку без Дня Победы не было бы и Дня Европы, заявил экс-премьер Молдавии Влад Филат. Ранее миссия Евросоюза в Молдавии затребовала предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая. Санду на своей странице в соцсетях призвала жителей страны присоединиться к этому празднику. Она официально открыла в четверг празднование Дня Европы со сцены, установленной на главной площади столицы Молдавии. При этом руководство страны приняло участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе. Присутствовавшие почтили минутой молчания павших. Позже Санду вместе с Гросу и Ханом возложили цветы к памятным доскам павших в Великой Отечественной войне и к Вечному огню. "Без Дня Победы не может быть Дня Европы. Я считаю, что на таких темах делать политический капитал - это грех. Я считаю, что навязыванием ничего не добьешься", - заявил Филат журналистам. Он отметил, что жители Молдавии понимают важность обоих праздников, поскольку они застрагивают важные для молдаван темы. "Я лишь надеюсь, что необдуманные действия не приведут к еще большему конфликту. У нас и так расколотое общество, и я вижу, что этот раскол продолжается. С одной стороны, мы проводим встречи с обоими митрополитами, печем куличи, с другой - принимаем решения, которые противоречат друг другу. Когда-нибудь мы придем к консенсусу по этому вопросу", - подчеркнул Филат. В столице Молдавии во вторник прошел "Марш Победы", организованный по традиции координационным комитетом "Победа". К нему присоединились представители соцпартии и блока "Победа" без политической символики. Многотысячная колонна проходила по центральным улицам города. Шествие сопровождал духовой оркестр, который исполнял песни военных лет, участники акции несли цветы, портреты своих родственников-фронтовиков. Были и те, кто шел в форме солдат Красной Армии, многие участники держали национальные флаги и красные знамена. Марш возглавили представители национального комитета "Победа", Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане. Манифестанты скандировали: "Ура!", "Победа!" Среди участников акции были те, кто надел георгиевские ленты, несмотря на то, что власти запретили ее и за ее ношение предполагается штраф до 500 долларов.

https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944979458.html

https://ria.ru/20240509/kishinev-1944974288.html

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Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, афганистан, влад филат, день победы — 2024, великая отечественная война (1941-1945), день победы