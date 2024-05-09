https://ria.ru/20240509/pobeda-1944976080.html
Посол России в Словакии возложил цветы на комплексе "Славин" в День Победы
Посол России в Словакии возложил цветы на комплексе "Славин" в День Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Посол России в Словакии возложил цветы на комплексе "Славин" в День Победы
Посол России в Словакии Игорь Братчиков по случаю Дня Победы возложил цветы на военно-мемориальном комплексе "Славин" в Братиславе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T16:48
2024-05-09T16:48
2024-05-09T16:48
в мире
словакия
россия
братислава
игорь братчиков
день победы
день победы — 2024
вторая мировая война (1939-1945)
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БРАТИСЛАВА, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Словакии Игорь Братчиков по случаю Дня Победы возложил цветы на военно-мемориальном комплексе "Славин" в Братиславе, сообщили РИА Новости в российском посольстве. "Девятого мая по случаю Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне главы и сотрудники дипломатических миссий России, Азербайджана, Казахстана и Китая вместе с заместителем председателя Национального совета (парламента) Словакии Любошем Благой и руководством Словацкого союза борцов-антифашистов возложили цветы на военно-мемориальном комплексе "Славин" в словацкой столице", - рассказали РИА Новости в российском посольстве. Граждане, изъявившие желание принять участие в традиционной акции "Бессмертный полк", пришли в четверг к мемориалу с портретами ветеранов. В состоявшемся затем в российском посольстве торжественном приеме приняли участие видные парламентарии и общественные деятели, представители делового сообщества и СМИ, главы ряда населенных пунктов и соотечественники. "Посол Братчиков вручил медали "За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества" гражданам Словакии и проживающим здесь соотечественникам, вносящим существенный вклад в ведение на территории страны военно-мемориальной работы", - сообщили в дипмиссии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, словакия, россия, братислава, игорь братчиков, день победы, день победы — 2024, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Словакия, Россия, Братислава, Игорь Братчиков, День Победы, День Победы — 2024, Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945)
Посол России в Словакии возложил цветы на комплексе "Славин" в День Победы
Посол РФ в Словакии Братчиков в День Победы возложил цветы на комплексе "Славин"
БРАТИСЛАВА, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Словакии Игорь Братчиков по случаю Дня Победы возложил цветы на военно-мемориальном комплексе "Славин" в Братиславе, сообщили РИА Новости в российском посольстве.
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"Девятого мая по случаю Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне главы и сотрудники дипломатических миссий России, Азербайджана, Казахстана и Китая вместе с заместителем председателя Национального совета (парламента) Словакии Любошем Благой и руководством Словацкого союза борцов-антифашистов возложили цветы на военно-мемориальном комплексе "Славин" в словацкой столице", - рассказали РИА Новости в российском посольстве.
Граждане, изъявившие желание принять участие в традиционной акции "Бессмертный полк", пришли в четверг к мемориалу с портретами ветеранов. В состоявшемся затем в российском посольстве торжественном приеме приняли участие видные парламентарии и общественные деятели, представители делового сообщества и СМИ, главы ряда населенных пунктов и соотечественники.
"Посол Братчиков вручил медали "За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества" гражданам Словакии и проживающим здесь соотечественникам, вносящим существенный вклад в ведение на территории страны военно-мемориальной работы", - сообщили в дипмиссии.