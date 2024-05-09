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В столице ЦАР прошли торжественные мероприятия ко Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2024
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14:46 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944946068.html
В столице ЦАР прошли торжественные мероприятия ко Дню Победы
В столице ЦАР прошли торжественные мероприятия ко Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2024
В столице ЦАР прошли торжественные мероприятия ко Дню Победы
В столице Центральноафриканской Республики городе Банги прошли в четверг торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, сообщает Telegram-канал... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T14:46
2024-05-09T14:46
в мире
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банги
александр бикантов
день победы
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МОСКВА, 9 мая-РИА Новости. В столице Центральноафриканской Республики городе Банги прошли в четверг торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, сообщает Telegram-канал посольства России в ЦАР. &quot;Посол России в ЦАР Александр Бикантов принял участие в церемонии поднятия государственного флага Российской Федерации, в которой также участвовали глава представительства Минобороны России в ЦАР, а также представители российских инструкторов&quot;, - говорится в сообщении.Посольство также сообщило, что у памятника "Защитникам ЦАР" в центре Банги директор культурно-просветительского центра "Русский дом" Дмитрий Сытый зажёг Вечный огонь. Затем посол РФ и другие участники мероприятия, включая командование генерального штаба вооруженных сил ЦАР и российских инструкторов, возложили цветы к памятнику. "Праздничные мероприятия завершились традиционным автопробегом "Бессмертный полк",- заключили в посольстве.
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в мире, россия, цар, банги, александр бикантов, день победы
В мире, Россия, ЦАР, Банги, Александр Бикантов, День Победы
В столице ЦАР прошли торжественные мероприятия ко Дню Победы

В столице ЦАР Банги прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы

© Фото : Посольство России в ЦАР Церемония возложения цветов к памятнику "Защитникам ЦАР" по случаю Дня Победы
Церемония возложения цветов к памятнику Защитникам ЦАР по случаю Дня Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : Посольство России в ЦАР
Церемония возложения цветов к памятнику "Защитникам ЦАР" по случаю Дня Победы
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МОСКВА, 9 мая-РИА Новости. В столице Центральноафриканской Республики городе Банги прошли в четверг торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, сообщает Telegram-канал посольства России в ЦАР.
«

"Посол России в ЦАР Александр Бикантов принял участие в церемонии поднятия государственного флага Российской Федерации, в которой также участвовали глава представительства Минобороны России в ЦАР, а также представители российских инструкторов", - говорится в сообщении.

Посольство также сообщило, что у памятника "Защитникам ЦАР" в центре Банги директор культурно-просветительского центра "Русский дом" Дмитрий Сытый зажёг Вечный огонь. Затем посол РФ и другие участники мероприятия, включая командование генерального штаба вооруженных сил ЦАР и российских инструкторов, возложили цветы к памятнику.
"Праздничные мероприятия завершились традиционным автопробегом "Бессмертный полк",- заключили в посольстве.
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В миреРоссияЦАРБангиАлександр БикантовДень Победы
 
 
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