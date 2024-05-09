В столице ЦАР прошли торжественные мероприятия ко Дню Победы
В столице ЦАР Банги прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы
© Фото : Посольство России в ЦАР Церемония возложения цветов к памятнику "Защитникам ЦАР" по случаю Дня Победы
Церемония возложения цветов к памятнику "Защитникам ЦАР" по случаю Дня Победы
МОСКВА, 9 мая-РИА Новости. В столице Центральноафриканской Республики городе Банги прошли в четверг торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, сообщает Telegram-канал посольства России в ЦАР.
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"Посол России в ЦАР Александр Бикантов принял участие в церемонии поднятия государственного флага Российской Федерации, в которой также участвовали глава представительства Минобороны России в ЦАР, а также представители российских инструкторов", - говорится в сообщении.
Посольство также сообщило, что у памятника "Защитникам ЦАР" в центре Банги директор культурно-просветительского центра "Русский дом" Дмитрий Сытый зажёг Вечный огонь. Затем посол РФ и другие участники мероприятия, включая командование генерального штаба вооруженных сил ЦАР и российских инструкторов, возложили цветы к памятнику.
"Праздничные мероприятия завершились традиционным автопробегом "Бессмертный полк",- заключили в посольстве.