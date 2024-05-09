https://ria.ru/20240509/pobeda-1944946068.html

В столице ЦАР прошли торжественные мероприятия ко Дню Победы

В столице ЦАР прошли торжественные мероприятия ко Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2024

В столице ЦАР прошли торжественные мероприятия ко Дню Победы

В столице Центральноафриканской Республики городе Банги прошли в четверг торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, сообщает Telegram-канал... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T14:46

2024-05-09T14:46

2024-05-09T14:46

в мире

россия

цар

банги

александр бикантов

день победы

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МОСКВА, 9 мая-РИА Новости. В столице Центральноафриканской Республики городе Банги прошли в четверг торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, сообщает Telegram-канал посольства России в ЦАР. "Посол России в ЦАР Александр Бикантов принял участие в церемонии поднятия государственного флага Российской Федерации, в которой также участвовали глава представительства Минобороны России в ЦАР, а также представители российских инструкторов", - говорится в сообщении.Посольство также сообщило, что у памятника "Защитникам ЦАР" в центре Банги директор культурно-просветительского центра "Русский дом" Дмитрий Сытый зажёг Вечный огонь. Затем посол РФ и другие участники мероприятия, включая командование генерального штаба вооруженных сил ЦАР и российских инструкторов, возложили цветы к памятнику. "Праздничные мероприятия завершились традиционным автопробегом "Бессмертный полк",- заключили в посольстве.

https://ria.ru/20240501/polk-1943364378.html

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цар

банги

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, цар, банги, александр бикантов, день победы