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Руденя принял участие в торжественном прохождении войск Тверского гарнизона - РИА Новости, 09.05.2024
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Тверская область
 
14:47 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944945878.html
Руденя принял участие в торжественном прохождении войск Тверского гарнизона
Руденя принял участие в торжественном прохождении войск Тверского гарнизона - РИА Новости, 09.05.2024
Руденя принял участие в торжественном прохождении войск Тверского гарнизона
В Твери в честь 79-й годовщины Победы состоялось торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона, участие в мероприятии принял губернатор... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T14:47
2024-05-09T14:47
тверская область
общество
тверь
россия
бологое
игорь руденя
тверское суворовское военное училище
день победы
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ТВЕРЬ, 9 мая - РИА Новости. В Твери в честь 79-й годовщины Победы состоялось торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона, участие в мероприятии принял губернатор области Игорь Руденя, сообщает пресс-служба облправительства. В строю прошли парадные расчеты Тверского территориального гарнизона, Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, офицеры УФСИН России по Тверской области, Военного учебного центра при Тверском государственном техническом университете, парадный расчет выпускного курса Тверского суворовского военного училища, кадеты школ города Твери, юнармейцы Верхневолжья. По площади прошла военная техника Тверского гарнизона. "Мы помним и никогда не забудем, что дорога к победе 1945 года началась здесь, на земле Верхневолжья. Калинин стал первым областным центром, освобожденным Красной Армией от немецко-фашистских захватчиков. Мужество и стойкость участников Ржевской битвы, их готовность стоять насмерть, защищая Родину, позволили совершить коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сегодня слова глубокой благодарности, уважения и любви мы говорим нашим дорогим ветеранам войны, труженикам тыла, детям войны. Спасибо вам за Великую Победу, за великую и сильную Россию", – обратился к собравшимся Руденя, его слова приводит пресс-служба. Губернатор подчеркнул, что сегодня победные традиции героического русского народа в борьбе с нацизмом продолжают солдаты и офицеры Вооруженных Сил России. После прохождения войск и техники глава региона вместе с ветеранами и другими участниками торжеств возложил цветы к стеле "Тверь – город воинской славы". Возложение цветов состоялось также к Обелиску Победы, Вечному огню, памятнику воинам-интернационалистам. В Верхневолжье торжества в честь Дня Победы начались у Ржевского мемориала Советскому Солдату. Там прошли церемония возложения цветов, минута молчания. У стелы "Ржев - город воинской славы" состоялось прохождение войск Ржевского гарнизона. Праздничные мероприятия проходят также в городах воинской доблести Белом и Зубцове, городе трудовой доблести Бологое, всех муниципальных образованиях Верхневолжья. Как отметили в пресс-службе, жители Твери и области могут 9 мая присоединиться к акциям "Бессмертный полк", "Стена памяти" и другим патриотическим проектам. Вечером у Обелиска Победы в Твери состоится концерт с участием Российско-китайского симфонического оркестра.
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html
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общество, тверь, россия, бологое, игорь руденя, тверское суворовское военное училище, день победы, день победы — 2024
Тверская область, Общество, Тверь, Россия, Бологое, Игорь Руденя, Тверское суворовское военное училище, День Победы, День Победы — 2024
Руденя принял участие в торжественном прохождении войск Тверского гарнизона

Губернатор Руденя принял участие в параде войск Тверского гарнизона

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в торжественном прохождении войск Тверского гарнизона
Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в торжественном прохождении войск Тверского гарнизона - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в торжественном прохождении войск Тверского гарнизона
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 9 мая - РИА Новости. В Твери в честь 79-й годовщины Победы состоялось торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона, участие в мероприятии принял губернатор области Игорь Руденя, сообщает пресс-служба облправительства.
В строю прошли парадные расчеты Тверского территориального гарнизона, Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, офицеры УФСИН России по Тверской области, Военного учебного центра при Тверском государственном техническом университете, парадный расчет выпускного курса Тверского суворовского военного училища, кадеты школ города Твери, юнармейцы Верхневолжья. По площади прошла военная техника Тверского гарнизона.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине, Великая Отечественная война 1941-1945 года - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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"Мы помним и никогда не забудем, что дорога к победе 1945 года началась здесь, на земле Верхневолжья. Калинин стал первым областным центром, освобожденным Красной Армией от немецко-фашистских захватчиков. Мужество и стойкость участников Ржевской битвы, их готовность стоять насмерть, защищая Родину, позволили совершить коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сегодня слова глубокой благодарности, уважения и любви мы говорим нашим дорогим ветеранам войны, труженикам тыла, детям войны. Спасибо вам за Великую Победу, за великую и сильную Россию", – обратился к собравшимся Руденя, его слова приводит пресс-служба.
Губернатор подчеркнул, что сегодня победные традиции героического русского народа в борьбе с нацизмом продолжают солдаты и офицеры Вооруженных Сил России.
После прохождения войск и техники глава региона вместе с ветеранами и другими участниками торжеств возложил цветы к стеле "Тверь – город воинской славы". Возложение цветов состоялось также к Обелиску Победы, Вечному огню, памятнику воинам-интернационалистам.
В Твери открыта стела выпускникам Суворовского училища, погибшим в СВО - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
В Твери открыта стела выпускникам Суворовского училища, погибшим в СВО
8 сентября 2023, 19:46
В Верхневолжье торжества в честь Дня Победы начались у Ржевского мемориала Советскому Солдату. Там прошли церемония возложения цветов, минута молчания. У стелы "Ржев - город воинской славы" состоялось прохождение войск Ржевского гарнизона. Праздничные мероприятия проходят также в городах воинской доблести Белом и Зубцове, городе трудовой доблести Бологое, всех муниципальных образованиях Верхневолжья.
Как отметили в пресс-службе, жители Твери и области могут 9 мая присоединиться к акциям "Бессмертный полк", "Стена памяти" и другим патриотическим проектам. Вечером у Обелиска Победы в Твери состоится концерт с участием Российско-китайского симфонического оркестра.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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Тверская областьОбществоТверьРоссияБологоеИгорь РуденяТверское суворовское военное училищеДень ПобедыДень Победы — 2024
 
 
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