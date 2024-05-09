https://ria.ru/20240509/pobeda-1944944350.html

Чернышенко рассказал о вкладе советских ученых в Победу

Чернышенко рассказал о вкладе советских ученых в Победу - РИА Новости, 09.05.2024

Чернышенко рассказал о вкладе советских ученых в Победу

Советские ученые и преподаватели в годы Великой Отечественной войны создавали прикладные разработки, проводили фундаментальные исследования, готовили нужные... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T14:33

2024-05-09T14:33

2024-05-09T14:33

наука

общество

россия

ссср

ладожское озеро

дмитрий чернышенко

игорь курчатов

курчатовский институт

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Советские ученые и преподаватели в годы Великой Отечественной войны создавали прикладные разработки, проводили фундаментальные исследования, готовили нужные стране кадры, и тем самым внесли серьезный вклад в Победу, заявил и.о. вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко. Он поздравил россиян с Днем Победы и напомнил о достижениях советских ученых, изобретателей, преподавателей и студентов в годы войны. "В этот праздник важно вспомнить, как много сил вложили представители науки и высшей школы в приближение Победы. В годы Великой Отечественной войны они играли одну из ключевых ролей. Ученые и преподаватели с особым усердием выполняли свою высокую профессиональную миссию: создавали прикладные разработки, проводили фундаментальные исследования, готовили нужные стране кадры. Именно благодаря им государство получило специалистов и научно-техническую основу для Великой Победы", – подчеркнул Чернышенко. Несмотря на сложности, в университетах и научных организациях продолжались защиты кандидатских и докторских диссертаций, открывались новые специальности и появлялись лаборатории для проведения приоритетных исследований, добавил он. По словам Чернышенко, одним из ярких примеров можно считать основание научного "штаба" советского атомного проекта - Лаборатории №2 Академии наук СССР под руководством выдающегося ученого Игоря Курчатова, на базе которой в дальнейшем был создан Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". В годы Великой Отечественной войны люди продолжали тянуться к знаниям, стремились осваивать нужные специальности, подчеркнул и.о вице-премьера. "Студенты, аспиранты и преподаватели университетов помогали не только основной – образовательной и научной деятельностью. Многие обучающиеся и сотрудники были призваны в армию, совмещали учебу с работой на предприятиях. В вузах размещались госпитали, представители университетов активно сдавали кровь. Согласно данным исследователей, только в МГУ было зарегистрировано около 1 тысячи доноров", – добавил Чернышенко. Он отметил достижения советских ученых по разным направлениям, например, в химии, физике – в особенности в радиолокации и исследовании атомного ядра, металлургии, медицине, разведке и добыче полезных ископаемых, математике, авиации. В годы Великой Отечественной войны практически все исследования были направлены на приближение Победы и спасение людей. Важнейшими стали разработки в сфере военного дела и обороны, такие как самолеты-истребители Ла-7, Як-9, Ил-10, танки T-34-85, ИС-2, Т-70, Т-70М, пушка ЗиС-3, самоходные артиллерийские установки СУ-76, СУ-76М, ЗСУ-37, БМ-13Н – модификация многозарядной реактивной пусковой установки, известной как "Катюша", пистолет-пулемет Судаева, бронестекло для кабин боевых самолетов и многое другое. Также большое значение имело получение одного из первых советских антибиотиков – грамицидина С, препарата для свертывания крови – тромбина, предложение новой концепции поиска нефти, создание турбокислородных установок, разработка метода размагничивания для защиты кораблей и другие. Отдельно Чернышенко подчеркнул роль исследователей в решении конкретных задач для спасения людей. Например, ленинградские ученые обеспечили создание и работу Дороги жизни через Ладожское озеро. "Граждане страны проявили стойкость, мужество и самоотверженность. Сила духа и профессионализм позволили прийти к Великой Победе. Подвиг всех, кто трудился в тылу и сражался на фронте, вызывает глубокое уважение и гордость. Мы помним, чтим и благодарим каждого за вклад! С Днем Победы!", – сказал он. Патриотизм имеет принципиально важное значение сегодня, подчеркнул Чернышенко. "В новом указе президента закреплена национальная цель "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности", - добавил он.

https://ria.ru/20231130/chernyshenko-1912964447.html

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

https://ria.ru/20240508/rossiya-1944512042.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, ссср, ладожское озеро, дмитрий чернышенко, игорь курчатов, курчатовский институт, день победы, день победы — 2024