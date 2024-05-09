https://ria.ru/20240509/pobeda-1944940274.html
Жители Тбилиси несут цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Жители Тбилиси несут цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 09.05.2024
Жители Тбилиси несут цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Жители Тбилиси по традиции несут цветы к Могиле Неизвестного Солдата, несмотря на то, что объект уже несколько лет закрыт на реконструкцию, а праздничные... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T14:28
2024-05-09T14:28
2024-05-09T14:28
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ТБИЛИСИ, 9 мая - РИА Новости. Жители Тбилиси по традиции несут цветы к Могиле Неизвестного Солдата, несмотря на то, что объект уже несколько лет закрыт на реконструкцию, а праздничные мероприятия в честь 9 мая проходят в других местах, передает корреспондент РИА Новости. Люди идут с цветами с раннего утра. В настоящий момент у монумента размещены десятки букетов. Также жители Тбилиси зажигают свечи в память о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны. Могила Неизвестного Солдата на протяжении десятилетий была главным объектом поклонения на День Победы. Однако четыре года назад эта часть тбилисского парка Ваке была закрыта на реконструкцию, которая не завершена до сих пор. Никаких работ на объекте в настоящий момент не ведется. В этом году основные праздничные мероприятия в честь 9 мая проводятся в парке Киквидзе.
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тбилиси, день победы, грузия, день победы — 2024
В мире, Тбилиси, День Победы, Грузия, День Победы — 2024
Жители Тбилиси несут цветы к Могиле Неизвестного Солдата
В Тбилиси несут цветы к Могиле Неизвестного Солдата, закрытой на реконструкцию
ТБИЛИСИ, 9 мая - РИА Новости. Жители Тбилиси по традиции несут цветы к Могиле Неизвестного Солдата, несмотря на то, что объект уже несколько лет закрыт на реконструкцию, а праздничные мероприятия в честь 9 мая проходят в других местах, передает корреспондент РИА Новости.
Люди идут с цветами с раннего утра. В настоящий момент у монумента размещены десятки букетов. Также жители Тбилиси зажигают свечи в память о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны.
Могила Неизвестного Солдата на протяжении десятилетий была главным объектом поклонения на День Победы. Однако четыре года назад эта часть тбилисского парка Ваке была закрыта на реконструкцию, которая не завершена до сих пор. Никаких работ на объекте в настоящий момент не ведется.
В этом году основные праздничные мероприятия в честь 9 мая проводятся в парке Киквидзе.