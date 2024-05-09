https://ria.ru/20240509/pobeda-1944939332.html

В Казахстане отмечают 79-ю годовщину Победы

В Казахстане отмечают 79-ю годовщину Победы - РИА Новости, 09.05.2024

В Казахстане отмечают 79-ю годовщину Победы

В Казахстане в четверг отмечают 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, во всех населенных пунктах страны чествуют ветеранов и тружеников тыла,... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T14:30

2024-05-09T14:30

2024-05-09T14:30

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АЛМА-АТА, 9 мая – РИА Новости. В Казахстане в четверг отмечают 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, во всех населенных пунктах страны чествуют ветеранов и тружеников тыла, возлагают цветы к Вечному огню, вспоминая воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. В республике 9 мая - День Победы - является государственным праздником и объявлен нерабочим днем. Во всех городах Казахстана проводятся десятки культурно-массовых мероприятий, в числе которых различные концерты, полевые кухни, выставки для ветеранов, создание памятных аллей. В Алма-Ате в преддверии праздника Победы военный оркестр поздравлял участников войны во дворах их домов. В государственном музее казахстанского живописца Абылхана Кастеева к 9 мая открылась вставка "Победы звездный час". В экспозиции музея представлено более 60 работ советских и казахстанских художников на тему войны. Из Астаны в Павлодар город - на северо-востоке республики отправился "Поезд Победы". Его вагоны украшены изображениями национальной ленты Победы и фотографиями казахстанских героев Великой Отечественной войны. По традиции 9 мая во всех городах состоятся церемонии возложения цветов и венков к мемориалам защитников Отечества, памятникам воинам, павшим в годы войны. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев накануне Дня Победы возложил цветы к монументу "Отан Ана" ("Родина-Мать") в Астане, почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев и побеседовал с ветеранами. Позже глава государства отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию, где принял участие в саммите ЕАЭС и мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве. В Алма-Ате основные действия развернулись в четверг утром в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Открытие праздничной церемонии началось с возложения цветов возле Мемориала Славы на Вечный огонь, в котором приняли участие фронтовики, власти города, генконсул России в Алма-Ате Дмитрий Тураев, войны-"афганцы". Затем на четырех концертных площадках парка начались праздничные выступления, казахстанские артисты исполнили известные фронтовые песни, танцевальные коллективы национальные танцы. Также в парке развернули полевую кухню, где ветеранов и тружеников тыла угощали, в том числе рисовой кашей с тушенкой. Многие горожане пришли к Вечному огню с портретами своих дедов-героев, но ежегодная акция "Поклонимся героям" (аналог марша "Бессмертный полк") в Алма-Ате в этом году проходит в онлайн-формате. К ней может присоединиться любой желающий, выслав на электронный адрес kzsva@mail.ru фото своего родственника с кратким описанием истории героя, указав имя, фамилию, отчество, на каком фронте воевал, когда ушел из жизни. Власти Казахстана в преддверии Дня Победы выплатили ветеранам единовременную материальная помощь в размере не менее 1,5 миллиона тенге (3,3 тысячи долларов). В общей сложности на выплаты для 50,1 тысяч человек (ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, внесшим вклад в Победу) местные исполнительными органами выделили 3 миллиарда тенге (около 7 миллионов долларов). По данным казахстанского министерства труда и соцзащиты, в стране проживают 148 ветеранов Великой Отечественной войны, 40 из них с инвалидностью вследствие ранения. Также в республике насчитывается более 50 тысяч граждан, внесших вклад в Победу. В их числе жители блокадного Ленинграда – 70 человек, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 149 граждан, труженики тыла – 47 477 человек. За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек.

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html

https://ria.ru/20240509/pamyat-1944891028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, алма-ата, астана, касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз, день победы, день победы — 2024