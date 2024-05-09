https://ria.ru/20240509/pobeda-1944898241.html

Воробьев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

Воробьев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны - РИА Новости, 09.05.2024

Воробьев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны в Доме правительства региона, а затем пригласил их посетить... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T11:46

2024-05-09T11:46

2024-05-09T11:46

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны в Доме правительства региона, а затем пригласил их посетить парад на Красной площади, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "В Дом правительства Московской области были приглашены около 50 уважаемых гостей из разных уголков Подмосковья - это участники войны, члены партизанских отрядов, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники концлагерей. На встречу также пришли представители юного поколения - кадеты, чтобы из первых уст послушать людей, встречавших победу 79 лет назад. Андрей Воробьев пообщался с ветеранами за праздничным столом, а затем пригласил на парад на Красную площадь", - рассказали в пресс-службе. Как отмечается в сообщении, после встречи в Доме регионального правительства губернатор отправился с ветеранами на парад. По дороге они рассказали ему, как пережили войну, и как сложилась дальнейшая их жизнь. "Мы очень рады видеть вас. Здесь собрались люди необыкновенной судьбы, прошедшие через много испытаний. Есть те, кто приехал к нам из Донецка, кто пережил блокаду Ленинграда. Я хочу вас всех поприветствовать и поздравить с Днем Великой Победы!", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. Всего в Подмосковье проживают более 22 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе - 674 инвалида и участника войны, 591 житель блокадного Ленинграда, два - осаждённого Севастополя, 10 - осажденного Сталинграда, а также свыше 12 тысяч тружеников тыла, 3,8 тысячи бывших несовершеннолетних узников фашизма и около 5 тысяч вдов и вдовцов участников Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html

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Ольга Фомченкова

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