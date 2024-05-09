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Воробьев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны - РИА Новости, 09.05.2024
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Новости Подмосковья
 
11:46 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944898241.html
Воробьев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны
Воробьев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны - РИА Новости, 09.05.2024
Воробьев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны в Доме правительства региона, а затем пригласил их посетить... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T11:46
2024-05-09T11:46
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
ленинград
донецк
андрей воробьев
день победы
парад победы в 2024 году
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны в Доме правительства региона, а затем пригласил их посетить парад на Красной площади, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "В Дом правительства Московской области были приглашены около 50 уважаемых гостей из разных уголков Подмосковья - это участники войны, члены партизанских отрядов, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники концлагерей. На встречу также пришли представители юного поколения - кадеты, чтобы из первых уст послушать людей, встречавших победу 79 лет назад. Андрей Воробьев пообщался с ветеранами за праздничным столом, а затем пригласил на парад на Красную площадь", - рассказали в пресс-службе. Как отмечается в сообщении, после встречи в Доме регионального правительства губернатор отправился с ветеранами на парад. По дороге они рассказали ему, как пережили войну, и как сложилась дальнейшая их жизнь. "Мы очень рады видеть вас. Здесь собрались люди необыкновенной судьбы, прошедшие через много испытаний. Есть те, кто приехал к нам из Донецка, кто пережил блокаду Ленинграда. Я хочу вас всех поприветствовать и поздравить с Днем Великой Победы!", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. Всего в Подмосковье проживают более 22 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе - 674 инвалида и участника войны, 591 житель блокадного Ленинграда, два - осаждённого Севастополя, 10 - осажденного Сталинграда, а также свыше 12 тысяч тружеников тыла, 3,8 тысячи бывших несовершеннолетних узников фашизма и около 5 тысяч вдов и вдовцов участников Великой Отечественной войны.
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общество, московская область (подмосковье), ленинград, донецк, андрей воробьев, день победы, парад победы в 2024 году, день победы — 2024
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Ленинград, Донецк, Андрей Воробьев, День Победы, Парад Победы в 2024 году, День Победы — 2024
Воробьев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

Воробьев встретился с ветеранами ВОВ и пригласил их на парад на Красной площади

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны в Доме правительства региона, а затем пригласил их посетить парад на Красной площади, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"В Дом правительства Московской области были приглашены около 50 уважаемых гостей из разных уголков Подмосковья - это участники войны, члены партизанских отрядов, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники концлагерей. На встречу также пришли представители юного поколения - кадеты, чтобы из первых уст послушать людей, встречавших победу 79 лет назад. Андрей Воробьев пообщался с ветеранами за праздничным столом, а затем пригласил на парад на Красную площадь", - рассказали в пресс-службе.
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны
Как отмечается в сообщении, после встречи в Доме регионального правительства губернатор отправился с ветеранами на парад. По дороге они рассказали ему, как пережили войну, и как сложилась дальнейшая их жизнь.
"Мы очень рады видеть вас. Здесь собрались люди необыкновенной судьбы, прошедшие через много испытаний. Есть те, кто приехал к нам из Донецка, кто пережил блокаду Ленинграда. Я хочу вас всех поприветствовать и поздравить с Днем Великой Победы!", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Всего в Подмосковье проживают более 22 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе - 674 инвалида и участника войны, 591 житель блокадного Ленинграда, два - осаждённого Севастополя, 10 - осажденного Сталинграда, а также свыше 12 тысяч тружеников тыла, 3,8 тысячи бывших несовершеннолетних узников фашизма и около 5 тысяч вдов и вдовцов участников Великой Отечественной войны.
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