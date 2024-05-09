Воробьев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны
Воробьев встретился с ветеранами ВОВ и пригласил их на парад на Красной площади
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны в Доме правительства региона, а затем пригласил их посетить парад на Красной площади, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"В Дом правительства Московской области были приглашены около 50 уважаемых гостей из разных уголков Подмосковья - это участники войны, члены партизанских отрядов, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники концлагерей. На встречу также пришли представители юного поколения - кадеты, чтобы из первых уст послушать людей, встречавших победу 79 лет назад. Андрей Воробьев пообщался с ветеранами за праздничным столом, а затем пригласил на парад на Красную площадь", - рассказали в пресс-службе.
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны
Как отмечается в сообщении, после встречи в Доме регионального правительства губернатор отправился с ветеранами на парад. По дороге они рассказали ему, как пережили войну, и как сложилась дальнейшая их жизнь.
"Мы очень рады видеть вас. Здесь собрались люди необыкновенной судьбы, прошедшие через много испытаний. Есть те, кто приехал к нам из Донецка, кто пережил блокаду Ленинграда. Я хочу вас всех поприветствовать и поздравить с Днем Великой Победы!", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Всего в Подмосковье проживают более 22 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе - 674 инвалида и участника войны, 591 житель блокадного Ленинграда, два - осаждённого Севастополя, 10 - осажденного Сталинграда, а также свыше 12 тысяч тружеников тыла, 3,8 тысячи бывших несовершеннолетних узников фашизма и около 5 тысяч вдов и вдовцов участников Великой Отечественной войны.