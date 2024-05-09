В Кишиневе стартовал мотопробег и автопробег в честь Дня Победы
В День Победы с центральной площади Кишинева стартовал мотопробег и автопробег
© WTF Moldova?!/TelegramАвтопробег в честь Дня Победы в Кишиневе
© WTF Moldova?!/Telegram
Автопробег в честь Дня Победы в Кишиневе
КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. С центральной площади Кишинева стартовал мотопробег и автопробег в честь Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости.
В колонне много ретроавтомобилей, включая машины времен Второй мировой войны.
Кишинев 9 мая будет отмечать День Победы и День Европы
30 апреля, 13:52
Ранее в столице Молдавии стартовал "Марш Победы", многотысячная колонна проходит по центральным улицам города. Шествие сопровождает духовой оркестр, который исполняет песни военных лет, участники акции несут цветы, портреты своих родственников-фронтовиков. Есть и те, кто идет в военной форме солдат Красной Армии, многие участники держат национальные флаги и красные знамена.
Марш возглавили представители национального комитета "Победа", Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане. Манифестанты скандируют: "Ура!", "Победа!" Среди участников акции есть те, кто надел георгиевские ленты, несмотря на то, что власти запретили ее и за ее ношение предполагается штраф до 500 долларов.
Президент Молдавии Майя Санду вместе со спикером парламента и лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорем Гросу и европейским комиссаром по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом приняла участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе. Церемония прошла у памятника Скорбящей матери. Присутствовавшие почтили минутой молчания павших. Позже Санду вместе с Гросу и Ханом возложили цветы к памятным доскам павших в Великой Отечественной войне и к Вечному огню. На торжественной церемонии возложения цветов присутствовал также посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкис, члены правительства и общественность.
В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Конституционный суд Молдавии в апреле прошлого года постановил, что запрет был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции.