https://ria.ru/20240509/pobeda-1944896603.html

В Кишиневе стартовал мотопробег и автопробег в честь Дня Победы

В Кишиневе стартовал мотопробег и автопробег в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2024

В Кишиневе стартовал мотопробег и автопробег в честь Дня Победы

С центральной площади Кишинева стартовал мотопробег и автопробег в честь Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T11:28

2024-05-09T11:28

2024-05-09T11:28

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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. С центральной площади Кишинева стартовал мотопробег и автопробег в честь Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости. В колонне много ретроавтомобилей, включая машины времен Второй мировой войны. Ранее в столице Молдавии стартовал "Марш Победы", многотысячная колонна проходит по центральным улицам города. Шествие сопровождает духовой оркестр, который исполняет песни военных лет, участники акции несут цветы, портреты своих родственников-фронтовиков. Есть и те, кто идет в военной форме солдат Красной Армии, многие участники держат национальные флаги и красные знамена. Марш возглавили представители национального комитета "Победа", Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане. Манифестанты скандируют: "Ура!", "Победа!" Среди участников акции есть те, кто надел георгиевские ленты, несмотря на то, что власти запретили ее и за ее ношение предполагается штраф до 500 долларов. Президент Молдавии Майя Санду вместе со спикером парламента и лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорем Гросу и европейским комиссаром по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом приняла участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе. Церемония прошла у памятника Скорбящей матери. Присутствовавшие почтили минутой молчания павших. Позже Санду вместе с Гросу и Ханом возложили цветы к памятным доскам павших в Великой Отечественной войне и к Вечному огню. На торжественной церемонии возложения цветов присутствовал также посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкис, члены правительства и общественность. В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Конституционный суд Молдавии в апреле прошлого года постановил, что запрет был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции.

https://ria.ru/20240430/kishinev-1943150835.html

https://ria.ru/20240501/miting-1943336846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, афганистан, кишинев, майя санду, игорь гросу, йоханнес хан, евросоюз, день победы, день победы — 2024