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В Кишиневе стартовал мотопробег и автопробег в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2024
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11:28 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944896603.html
В Кишиневе стартовал мотопробег и автопробег в честь Дня Победы
В Кишиневе стартовал мотопробег и автопробег в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2024
В Кишиневе стартовал мотопробег и автопробег в честь Дня Победы
С центральной площади Кишинева стартовал мотопробег и автопробег в честь Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T11:28
2024-05-09T11:28
в мире
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игорь гросу
йоханнес хан
евросоюз
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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. С центральной площади Кишинева стартовал мотопробег и автопробег в честь Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости. В колонне много ретроавтомобилей, включая машины времен Второй мировой войны. Ранее в столице Молдавии стартовал "Марш Победы", многотысячная колонна проходит по центральным улицам города. Шествие сопровождает духовой оркестр, который исполняет песни военных лет, участники акции несут цветы, портреты своих родственников-фронтовиков. Есть и те, кто идет в военной форме солдат Красной Армии, многие участники держат национальные флаги и красные знамена. Марш возглавили представители национального комитета "Победа", Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане. Манифестанты скандируют: "Ура!", "Победа!" Среди участников акции есть те, кто надел георгиевские ленты, несмотря на то, что власти запретили ее и за ее ношение предполагается штраф до 500 долларов. Президент Молдавии Майя Санду вместе со спикером парламента и лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорем Гросу и европейским комиссаром по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом приняла участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе. Церемония прошла у памятника Скорбящей матери. Присутствовавшие почтили минутой молчания павших. Позже Санду вместе с Гросу и Ханом возложили цветы к памятным доскам павших в Великой Отечественной войне и к Вечному огню. На торжественной церемонии возложения цветов присутствовал также посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкис, члены правительства и общественность. В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Конституционный суд Молдавии в апреле прошлого года постановил, что запрет был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции.
https://ria.ru/20240430/kishinev-1943150835.html
https://ria.ru/20240501/miting-1943336846.html
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в мире, молдавия, афганистан, кишинев, майя санду, игорь гросу, йоханнес хан, евросоюз, день победы, день победы — 2024
В мире, Молдавия, Афганистан, Кишинев, Майя Санду, Игорь Гросу, Йоханнес Хан, Евросоюз, День Победы, День Победы — 2024
В Кишиневе стартовал мотопробег и автопробег в честь Дня Победы

В День Победы с центральной площади Кишинева стартовал мотопробег и автопробег

© WTF Moldova?!/TelegramАвтопробег в честь Дня Победы в Кишиневе
Автопробег в честь Дня Победы в Кишиневе
© WTF Moldova?!/Telegram
Автопробег в честь Дня Победы в Кишиневе
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. С центральной площади Кишинева стартовал мотопробег и автопробег в честь Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости.
В колонне много ретроавтомобилей, включая машины времен Второй мировой войны.
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Кишинев 9 мая будет отмечать День Победы и День Европы
30 апреля, 13:52
Ранее в столице Молдавии стартовал "Марш Победы", многотысячная колонна проходит по центральным улицам города. Шествие сопровождает духовой оркестр, который исполняет песни военных лет, участники акции несут цветы, портреты своих родственников-фронтовиков. Есть и те, кто идет в военной форме солдат Красной Армии, многие участники держат национальные флаги и красные знамена.
Марш возглавили представители национального комитета "Победа", Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане. Манифестанты скандируют: "Ура!", "Победа!" Среди участников акции есть те, кто надел георгиевские ленты, несмотря на то, что власти запретили ее и за ее ношение предполагается штраф до 500 долларов.
Президент Молдавии Майя Санду вместе со спикером парламента и лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорем Гросу и европейским комиссаром по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом приняла участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе. Церемония прошла у памятника Скорбящей матери. Присутствовавшие почтили минутой молчания павших. Позже Санду вместе с Гросу и Ханом возложили цветы к памятным доскам павших в Великой Отечественной войне и к Вечному огню. На торжественной церемонии возложения цветов присутствовал также посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкис, члены правительства и общественность.
В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Конституционный суд Молдавии в апреле прошлого года постановил, что запрет был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции.
Митинг в защиту Дня Победы у представительства ЕС в Молдове, организованный активистами патриотической организации Гайдуки
У представительства ЕС в Кишиневе прошел митинг в защиту Дня Победы
1 мая, 17:02
 
В миреМолдавияАфганистанКишиневМайя СандуИгорь ГросуЙоханнес ХанЕвросоюзДень ПобедыДень Победы — 2024
 
 
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