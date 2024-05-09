https://ria.ru/20240509/pobeda-1944892652.html
В Ростове-на-Дону прошел военный парад
В Ростове-на-Дону прошел военный парад - РИА Новости, 09.05.2024
В Ростове-на-Дону прошел военный парад
Военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T11:35
2024-05-09T11:35
2024-05-09T11:35
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая - РИА Новости. Военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости с места события. На Театральной площади в Ростове-на-Дону состоялся военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В составе механизированной колонны проследовали более 30 единиц военной техники. Во главе прошли участники сражений Великой Отечественной войны – танк Т-34-85, а также грузовой автомобиль ЗИЛ-6 с дивизионной пушкой ЗИС-3 образца 1942 года. В параде участвовала военная техника, задействованная в зоне проведения спецоперации – боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82АМ, зенитные ракетные системы С-350 "Витязь", танк Т-90М "Прорыв". Также на параде в Ростове впервые была представлена новейшая транспортно-заряжающая машина инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие". В составе механизированной колонны были задействованы также РСЗО "Град", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", современные комплексы радиоэлектронной борьбы "Красуха", расчетно-аналитический комплекс "УКСОД-Т" на базе автомобиля "Тигр", специальные автомобили военной полиции "Астейс-7020" и ГАЗ-233114 "Тигр". Торжественным маршем по площади прошли расчеты пеших колонн воинских частей Ростовского гарнизона и 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), парадный расчет пограничного управления ФСБ России по региону, сводные батальоны национальной гвардии РФ, Ростовского юридического института МВД России, парадные расчеты МЧС России и отряд юнармейцев. В этом году военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы прошёл в Ростове-на-Дону без зрителей. По решению властей региона, жители и гости города не присутствовали на параде в целях обеспечения безопасности.
https://ria.ru/20240505/vystavka-1944017974.html
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ростов-на-дону, группа газ, т-34, бмп-3, бтр-82ам, день победы, день победы — 2024, парад победы в 2024 году, безопасность
Россия, Ростов-на-Дону, Группа ГАЗ, Т-34, БМП-3, БТР-82АМ, День Победы, День Победы — 2024, Парад Победы в 2024 году, Безопасность
В Ростове-на-Дону прошел военный парад
В Ростове-на-Дону прошел военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая - РИА Новости. Военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости с места события.
На Театральной площади в Ростове-на-Дону состоялся военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В составе механизированной колонны проследовали более 30 единиц военной техники. Во главе прошли участники сражений Великой Отечественной войны – танк Т-34-85, а также грузовой автомобиль ЗИЛ-6 с дивизионной пушкой ЗИС-3 образца 1942 года.
В параде участвовала военная техника, задействованная в зоне проведения спецоперации – боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82АМ, зенитные ракетные системы С-350 "Витязь", танк Т-90М "Прорыв".
Также на параде в Ростове впервые была представлена новейшая транспортно-заряжающая машина инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие". В составе механизированной колонны были задействованы также РСЗО "Град", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", современные комплексы радиоэлектронной борьбы "Красуха", расчетно-аналитический комплекс "УКСОД-Т" на базе автомобиля "Тигр", специальные автомобили военной полиции "Астейс-7020" и ГАЗ-233114 "Тигр".
Торжественным маршем по площади прошли расчеты пеших колонн воинских частей Ростовского гарнизона и 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), парадный расчет пограничного управления ФСБ России по региону, сводные батальоны национальной гвардии РФ, Ростовского юридического института МВД России, парадные расчеты МЧС России и отряд юнармейцев.
В этом году военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы прошёл в Ростове-на-Дону без зрителей. По решению властей региона, жители и гости города не присутствовали на параде в целях обеспечения безопасности.