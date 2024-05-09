https://ria.ru/20240509/pobeda-1944882802.html
День Победы объединяет все поколения, заявил Путин
День Победы объединяет все поколения, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2024
День Победы объединяет все поколения, заявил Путин
День Победы объединяет все поколения, вместе обеспечим свободное и безопасное будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T10:26
2024-05-09T10:26
2024-05-09T11:20
россия
день победы — 2024
общество
парад победы в 2024 году
владимир путин
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. День Победы объединяет все поколения, вместе обеспечим свободное и безопасное будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин.Парад Победы проходит на Красной площади. Более 9 тысяч человек, свыше 70 единиц техники, а также пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" примут участие в параде."День Победы объединяет все поколения. Мы идем вперед, опираясь на наши вековые традиции. И уверен, что вместе обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа", - сказал президент перед началом парада."Слава доблестным Вооруженным силам. За Россию. За победу. Ура!", - сказал Путин.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
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Речь Владимира Путина на Параде в честь Дня Победы
Речь Владимира Путина на Параде в честь Дня Победы
2024-05-09T10:26
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PT8M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, день победы — 2024, общество, парад победы в 2024 году, владимир путин
Россия, День Победы — 2024, Общество, Парад Победы в 2024 году, Владимир Путин
День Победы объединяет все поколения, заявил Путин
Путин: народ России вместе обеспечит ее свободное и безопасное будущее