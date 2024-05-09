https://ria.ru/20240509/pobeda-1944882802.html

День Победы объединяет все поколения, заявил Путин

День Победы объединяет все поколения, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2024

День Победы объединяет все поколения, заявил Путин

День Победы объединяет все поколения, вместе обеспечим свободное и безопасное будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T10:26

2024-05-09T10:26

2024-05-09T11:20

россия

день победы — 2024

общество

парад победы в 2024 году

владимир путин

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. День Победы объединяет все поколения, вместе обеспечим свободное и безопасное будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин.Парад Победы проходит на Красной площади. Более 9 тысяч человек, свыше 70 единиц техники, а также пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" примут участие в параде."День Победы объединяет все поколения. Мы идем вперед, опираясь на наши вековые традиции. И уверен, что вместе обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа", - сказал президент перед началом парада."Слава доблестным Вооруженным силам. За Россию. За победу. Ура!", - сказал Путин.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Речь Владимира Путина на Параде в честь Дня Победы Речь Владимира Путина на Параде в честь Дня Победы 2024-05-09T10:26 true PT8M11S

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Ольга Фомченкова

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