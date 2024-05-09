https://ria.ru/20240509/pobeda-1944880917.html

Наши отцы, деды и прадеды защитили родную землю, заявил Путин

Наши отцы, деды и прадеды защитили родную землю, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2024

Наши отцы, деды и прадеды защитили родную землю, заявил Путин

Наши отцы, деды и прадеды защитили родную землю и сокрушили нацизм, освободили народы Европы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T10:20

2024-05-09T10:20

2024-05-09T11:18

общество

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владимир путин

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парад победы в 2024 году

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Наши отцы, деды и прадеды защитили родную землю и сокрушили нацизм, освободили народы Европы, заявил президент России Владимир Путин."Мы чествуем наших отцов и дедов, прадедов, они защитили родную родную землю и сокрушили нацизм, освободили народы Европы, достигли вершин ратной и трудовой доблести", - сказал Путин, выступая на параде Победы на Красной площади в центре Москвы.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Речь Владимира Путина на Параде в честь Дня Победы Речь Владимира Путина на Параде в честь Дня Победы 2024-05-09T10:20 true PT8M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, европа, великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, россия, москва, парад победы в 2024 году, день победы — 2024