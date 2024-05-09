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Наши отцы, деды и прадеды защитили родную землю, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2024
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10:20 09.05.2024 (обновлено: 11:18 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944880917.html
Наши отцы, деды и прадеды защитили родную землю, заявил Путин
Наши отцы, деды и прадеды защитили родную землю, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2024
Наши отцы, деды и прадеды защитили родную землю, заявил Путин
Наши отцы, деды и прадеды защитили родную землю и сокрушили нацизм, освободили народы Европы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T10:20
2024-05-09T11:18
общество
европа
великая отечественная война (1941-1945)
владимир путин
россия
москва
парад победы в 2024 году
день победы — 2024
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Наши отцы, деды и прадеды защитили родную землю и сокрушили нацизм, освободили народы Европы, заявил президент России Владимир Путин."Мы чествуем наших отцов и дедов, прадедов, они защитили родную родную землю и сокрушили нацизм, освободили народы Европы, достигли вершин ратной и трудовой доблести", - сказал Путин, выступая на параде Победы на Красной площади в центре Москвы.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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европа
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Речь Владимира Путина на Параде в честь Дня Победы
Речь Владимира Путина на Параде в честь Дня Победы
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общество, европа, великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, россия, москва, парад победы в 2024 году, день победы — 2024
Общество, Европа, Великая Отечественная война (1941-1945), Владимир Путин, Россия, Москва, Парад Победы в 2024 году, День Победы — 2024
Наши отцы, деды и прадеды защитили родную землю, заявил Путин

Путин: наши отцы, деды и прадеды защитили родную землю и сокрушили нацизм

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Наши отцы, деды и прадеды защитили родную землю и сокрушили нацизм, освободили народы Европы, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы чествуем наших отцов и дедов, прадедов, они защитили родную родную землю и сокрушили нацизм, освободили народы Европы, достигли вершин ратной и трудовой доблести", - сказал Путин, выступая на параде Победы на Красной площади в центре Москвы.
Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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ОбществоЕвропаВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинРоссияМоскваПарад Победы в 2024 годуДень Победы — 2024
 
 
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