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Несколько тысяч человек приняли участие в марше Победы в Кишиневе - РИА Новости, 09.05.2024
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10:15 09.05.2024 (обновлено: 11:35 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944879245.html
Несколько тысяч человек приняли участие в марше Победы в Кишиневе
Несколько тысяч человек приняли участие в марше Победы в Кишиневе - РИА Новости, 09.05.2024
Несколько тысяч человек приняли участие в марше Победы в Кишиневе
В столице Молдавии состоялся многотысячный марш Победы, колонна прошла по центральным улицам, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T10:15
2024-05-09T11:35
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КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. В столице Молдавии состоялся многотысячный марш Победы, колонна прошла по центральным улицам, передает корреспондент РИА Новости. Шествие сопровождал духовой оркестр, который исполнял песни военных лет, участники акции несли цветы, портреты своих родственников-фронтовиков. Есть и те, кто надел красноармейскую форму, многие участники держали национальные флаги и красные знамена. Марш возглавили представители национального комитета "Победа", Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане. Акция "Марш Победы" проходит в Молдавии уже несколько лет. В этом году к ней присоединились депутаты от партии "Шор" (в прошлом году власти объявили ее неконституционной), которые недавно вошли в политический блок "Победа". Но партийной символики на шествии нет — таково было одно из условий организаторов марша. Манифестанты скандируют: "Ура!", "Победа!" Некоторые из них надели георгиевские ленточки, несмотря на то что за их ношение полагается штраф до 500 долларов. Наряду с шествием в Кишиневе проходит автомотопробег в честь Дня Победы. В колонне много ретроавтомобилей, включая машины времен Второй мировой войны.С раннего утра жители столицы Молдавии собираются у мемориального комплекса "Вечность", чтобы возложить цветы к могилам павших в Великой Отечественной войне. В торжественной церемонии уже приняли участие первые лица республики: президент Майя Санду и спикер парламента Игорь Гросу. Они заявили журналистам, что 9 мая отмечают День памяти и примирения. В годы Великой Отечественной войны в рядах Красной армии воевали около 400 тысяч уроженцев Молдавии. Подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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в мире, молдавия, афганистан, кишинев, майя санду, игорь гросу, день победы, день победы — 2024
В мире, Молдавия, Афганистан, Кишинев, Майя Санду, Игорь Гросу, День Победы, День Победы — 2024
Несколько тысяч человек приняли участие в марше Победы в Кишиневе

В столице Молдавии Кишиневе тысячи человек приняли участие в марше Победы

© SputnikМарш Победы в Кишиневе
Марш Победы в Кишиневе
© Sputnik
Марш Победы в Кишиневе
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. В столице Молдавии состоялся многотысячный марш Победы, колонна прошла по центральным улицам, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие сопровождал духовой оркестр, который исполнял песни военных лет, участники акции несли цветы, портреты своих родственников-фронтовиков. Есть и те, кто надел красноармейскую форму, многие участники держали национальные флаги и красные знамена.
Марш возглавили представители национального комитета "Победа", Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане.
Акция "Марш Победы" проходит в Молдавии уже несколько лет. В этом году к ней присоединились депутаты от партии "Шор" (в прошлом году власти объявили ее неконституционной), которые недавно вошли в политический блок "Победа". Но партийной символики на шествии нет — таково было одно из условий организаторов марша.
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Наряду с шествием в Кишиневе проходит автомотопробег в честь Дня Победы. В колонне много ретроавтомобилей, включая машины времен Второй мировой войны.
С раннего утра жители столицы Молдавии собираются у мемориального комплекса "Вечность", чтобы возложить цветы к могилам павших в Великой Отечественной войне. В торжественной церемонии уже приняли участие первые лица республики: президент Майя Санду и спикер парламента Игорь Гросу. Они заявили журналистам, что 9 мая отмечают День памяти и примирения.
В годы Великой Отечественной войны в рядах Красной армии воевали около 400 тысяч уроженцев Молдавии. Подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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