https://ria.ru/20240509/pobeda-1944872760.html
Столетний ветеран войны из Якутска поздравил горожан с Днем Победы
Столетний ветеран войны из Якутска поздравил горожан с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Столетний ветеран войны из Якутска поздравил горожан с Днем Победы
Столетний житель города Якутска, ветеран Великой Отечественной войны на торжественном митинге, посвященном 79-й годовщине Победы, пожелал горожанам мирного неба РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T09:56
2024-05-09T09:56
2024-05-09T09:56
республика саха (якутия)
общество
якутск
россия
николай соболев
айсен николаев
день победы
день победы — 2024
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ЯКУТСК, 9 мая - РИА Новости. Столетний житель города Якутска, ветеран Великой Отечественной войны на торжественном митинге, посвященном 79-й годовщине Победы, пожелал горожанам мирного неба над головой и почтил память погибших защитников Отечества. Торжественный митинг и военно-патриотический парад прошли 9 мая на Площади Победы города Якутска с участием Якутского гарнизона, служащих правоохранительных органов и других структур, военно-патриотических клубов, воспитанников Якутской кадетской школы, учащихся средних общеобразовательных школ и жителей столицы республики. Собравшихся поздравили глава республики Айсен Николаев, ветеран Великой Отечественной войны Наум Слепцов, Герои России Николай Соболев и Игорь Юргин, глава города Евгений Григорьев, народные депутаты государственного собрания (Ил Тумэн) и другие. В своей речи столетний долгожитель Якутска поздравил всех ветеранов и горожан с Днём Победы. Он отметил, что с каждым годом в Якутии живых участников и свидетелей Великой Отечественной войны становится меньше, но память о земляках, павших на полях сражений, своими подвигами приблизивших долгожданную Победу и работавших в тылу, будет передаваться многим поколениям. Он отметил, что на защиту Отечества в Великую Отечественную войну было призвано свыше 62 тысяч якутян. Из них на полях сражений пали, в том числе пропали без вести, более 26 тысяч воинов. "Мы должны вникнуть в эти цифры. Я очень рад и испытываю глубочайшее чувство волнения, представляя то поколение людей. Сегодня мы должны рассказать нашей молодежи об истории Великой Отечественной войны, о том, какой ценой досталась нам Победа, воспитывать в них патриотизм... Сегодня наши дети, внуки, земляки повторяют подвиг своих предков и проявляют отвагу и героизм в специальной военной операции. У Якутии уже семеро Героев России. Ежедневно я слышу по радио о том, как себя проявляют якутяне на СВО и испытываю большую гордость. Поздравляю всех с Днём Победы! И желаю мирного неба над головой! Победа будет за нами!" - сказал Слепцов. Ранее сообщалось о том, что в День Победы сертификат на 1,5 миллиона рублей вручил глава Якутии Айсен Николаев Героям России Николаю Соболеву и Игорю Юргину. Единовременную выплату в размере 1 миллион рублей получат в Якутии также 13 участников Великой Отечественной войны, глава региона подписал соответствующий указ. Парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Якутске в традиционном формате, но праздничного салюта 9 мая не будет.
https://ria.ru/20240502/yakutsk-1943406495.html
https://ria.ru/20240508/aktsiya-1944823639.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, якутск, россия, николай соболев, айсен николаев, день победы, день победы — 2024, парад победы в 2024 году
Республика Саха (Якутия), Общество, Якутск, Россия, Николай Соболев, Айсен Николаев, День Победы, День Победы — 2024, Парад Победы в 2024 году
Столетний ветеран войны из Якутска поздравил горожан с Днем Победы
Столетний ветеран из Якутска Наум Слепцов поздравил жителей города с Днем Победы
ЯКУТСК, 9 мая - РИА Новости. Столетний житель города Якутска, ветеран Великой Отечественной войны на торжественном митинге, посвященном 79-й годовщине Победы, пожелал горожанам мирного неба над головой и почтил память погибших защитников Отечества.
Торжественный митинг и военно-патриотический парад прошли 9 мая на Площади Победы города Якутска с участием Якутского гарнизона, служащих правоохранительных органов и других структур, военно-патриотических клубов, воспитанников Якутской кадетской школы, учащихся средних общеобразовательных школ и жителей столицы республики. Собравшихся поздравили глава республики Айсен Николаев
, ветеран Великой Отечественной войны Наум Слепцов, Герои России Николай Соболев
и Игорь Юргин, глава города Евгений Григорьев
, народные депутаты государственного собрания (Ил Тумэн) и другие.
В своей речи столетний долгожитель Якутска поздравил всех ветеранов и горожан с Днём Победы. Он отметил, что с каждым годом в Якутии живых участников и свидетелей Великой Отечественной войны становится меньше, но память о земляках, павших на полях сражений, своими подвигами приблизивших долгожданную Победу и работавших в тылу, будет передаваться многим поколениям.
Он отметил, что на защиту Отечества в Великую Отечественную войну было призвано свыше 62 тысяч якутян. Из них на полях сражений пали, в том числе пропали без вести, более 26 тысяч воинов.
"Мы должны вникнуть в эти цифры. Я очень рад и испытываю глубочайшее чувство волнения, представляя то поколение людей. Сегодня мы должны рассказать нашей молодежи об истории Великой Отечественной войны, о том, какой ценой досталась нам Победа, воспитывать в них патриотизм... Сегодня наши дети, внуки, земляки повторяют подвиг своих предков и проявляют отвагу и героизм в специальной военной операции. У Якутии уже семеро Героев России. Ежедневно я слышу по радио о том, как себя проявляют якутяне на СВО и испытываю большую гордость. Поздравляю всех с Днём Победы! И желаю мирного неба над головой! Победа будет за нами!" - сказал Слепцов.
Ранее сообщалось о том, что в День Победы сертификат на 1,5 миллиона рублей вручил глава Якутии Айсен Николаев Героям России Николаю Соболеву и Игорю Юргину. Единовременную выплату в размере 1 миллион рублей получат в Якутии также 13 участников Великой Отечественной войны, глава региона подписал соответствующий указ.
Парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Якутске в традиционном формате, но праздничного салюта 9 мая не будет.