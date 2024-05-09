https://ria.ru/20240509/pobeda-1944855361.html
Российский посол поздравил Молдавию с Днем Победы
Российский посол поздравил Молдавию с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Российский посол поздравил Молдавию с Днем Победы
Победа над фашизмом навеки вписана в летопись совместной истории, которая многие годы объединяет дружественные народы России и Молдавии, заявил в своем... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T08:25
2024-05-09T08:25
2024-05-09T08:25
молдавия
россия
день победы
день победы — 2024
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Победа над фашизмом навеки вписана в летопись совместной истории, которая многие годы объединяет дружественные народы России и Молдавии, заявил в своем поздравлении с Днем Победы в Telegram-канале российской дипмиссии посол в Молдавии Олег Васнецов."Этот день наполнен гордостью, скорбью и безмерной благодарностью нашим предкам, положившим жизни на алтарь Победы над фашизмом. Героизм, самоотверженность, доблесть и стойкость фронтовиков, тружеников тыла и всех, кто поднимал страну из руин и пепла после войны, навеки вписаны в летопись совместной истории, которая многие годы объединяет наши дружественные народы", - говорится в поздравлении посла. По его мнению, в условиях формирующегося нового многополярного мироустройства как никогда важно хранить память о Великой Победе. "Лишь сообща оберегая историю, традиции, культурно-нравственное наследие мы сможем не допустить трагических рецидивов прошлого", - подчеркнул посол. Более 400 тысяч уроженцев Молдавии сражались в составе Красной Армии, из которых 250 тысяч были награждены, 19 человек стали героями Советского Союза.
https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944842358.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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молдавия, россия, день победы, день победы — 2024, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)
Молдавия, Россия, День Победы, День Победы — 2024, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945)
Российский посол поздравил Молдавию с Днем Победы
Васнецов: победа над фашизмом навеки вписана в летопись истории РФ и Молдавии