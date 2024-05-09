https://ria.ru/20240509/pobeda-1944855361.html

Российский посол поздравил Молдавию с Днем Победы

Российский посол поздравил Молдавию с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024

Российский посол поздравил Молдавию с Днем Победы

Победа над фашизмом навеки вписана в летопись совместной истории, которая многие годы объединяет дружественные народы России и Молдавии, заявил в своем... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T08:25

2024-05-09T08:25

2024-05-09T08:25

молдавия

россия

день победы

день победы — 2024

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Победа над фашизмом навеки вписана в летопись совместной истории, которая многие годы объединяет дружественные народы России и Молдавии, заявил в своем поздравлении с Днем Победы в Telegram-канале российской дипмиссии посол в Молдавии Олег Васнецов."Этот день наполнен гордостью, скорбью и безмерной благодарностью нашим предкам, положившим жизни на алтарь Победы над фашизмом. Героизм, самоотверженность, доблесть и стойкость фронтовиков, тружеников тыла и всех, кто поднимал страну из руин и пепла после войны, навеки вписаны в летопись совместной истории, которая многие годы объединяет наши дружественные народы", - говорится в поздравлении посла. По его мнению, в условиях формирующегося нового многополярного мироустройства как никогда важно хранить память о Великой Победе. "Лишь сообща оберегая историю, традиции, культурно-нравственное наследие мы сможем не допустить трагических рецидивов прошлого", - подчеркнул посол. Более 400 тысяч уроженцев Молдавии сражались в составе Красной Армии, из которых 250 тысяч были награждены, 19 человек стали героями Советского Союза.

https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944842358.html

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Ольга Фомченкова

молдавия, россия, день победы, день победы — 2024, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)