Рейтинг@Mail.ru
Российский посол поздравил Молдавию с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:25 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944855361.html
Российский посол поздравил Молдавию с Днем Победы
Российский посол поздравил Молдавию с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Российский посол поздравил Молдавию с Днем Победы
Победа над фашизмом навеки вписана в летопись совместной истории, которая многие годы объединяет дружественные народы России и Молдавии, заявил в своем... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T08:25
2024-05-09T08:25
молдавия
россия
день победы
день победы — 2024
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886334915_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_ecb735aa2be4221dadcd8620707746c4.jpg
КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Победа над фашизмом навеки вписана в летопись совместной истории, которая многие годы объединяет дружественные народы России и Молдавии, заявил в своем поздравлении с Днем Победы в Telegram-канале российской дипмиссии посол в Молдавии Олег Васнецов."Этот день наполнен гордостью, скорбью и безмерной благодарностью нашим предкам, положившим жизни на алтарь Победы над фашизмом. Героизм, самоотверженность, доблесть и стойкость фронтовиков, тружеников тыла и всех, кто поднимал страну из руин и пепла после войны, навеки вписаны в летопись совместной истории, которая многие годы объединяет наши дружественные народы", - говорится в поздравлении посла. По его мнению, в условиях формирующегося нового многополярного мироустройства как никогда важно хранить память о Великой Победе. "Лишь сообща оберегая историю, традиции, культурно-нравственное наследие мы сможем не допустить трагических рецидивов прошлого", - подчеркнул посол. Более 400 тысяч уроженцев Молдавии сражались в составе Красной Армии, из которых 250 тысяч были награждены, 19 человек стали героями Советского Союза.
https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944842358.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886334915_422:0:3153:2048_1920x0_80_0_0_ed48ce6f44cda76fd57958e32adc2f89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, россия, день победы, день победы — 2024, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)
Молдавия, Россия, День Победы, День Победы — 2024, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945)
Российский посол поздравил Молдавию с Днем Победы

Васнецов: победа над фашизмом навеки вписана в летопись истории РФ и Молдавии

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПосол России в Кишиневе Олег Васнецов
Посол России в Кишиневе Олег Васнецов - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Посол России в Кишиневе Олег Васнецов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Победа над фашизмом навеки вписана в летопись совместной истории, которая многие годы объединяет дружественные народы России и Молдавии, заявил в своем поздравлении с Днем Победы в Telegram-канале российской дипмиссии посол в Молдавии Олег Васнецов.
«
"Этот день наполнен гордостью, скорбью и безмерной благодарностью нашим предкам, положившим жизни на алтарь Победы над фашизмом. Героизм, самоотверженность, доблесть и стойкость фронтовиков, тружеников тыла и всех, кто поднимал страну из руин и пепла после войны, навеки вписаны в летопись совместной истории, которая многие годы объединяет наши дружественные народы", - говорится в поздравлении посла.
По его мнению, в условиях формирующегося нового многополярного мироустройства как никогда важно хранить память о Великой Победе. "Лишь сообща оберегая историю, традиции, культурно-нравственное наследие мы сможем не допустить трагических рецидивов прошлого", - подчеркнул посол.
Более 400 тысяч уроженцев Молдавии сражались в составе Красной Армии, из которых 250 тысяч были награждены, 19 человек стали героями Советского Союза.
Церемония передачи лампады с вечным огнем делегации из Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
В Молдавию привезут частицу Вечного огня из Москвы
03:49
 
МолдавияРоссияДень ПобедыДень Победы — 2024Великая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала