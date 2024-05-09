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Путин допустил массовое производство наземных роботизированных платформ

Путин допустил массовое производство наземных роботизированных платформ - РИА Новости, 09.05.2024

Путин допустил массовое производство наземных роботизированных платформ

Президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным организовать массовое производство наземных роботизированных платформ и оснастить ими штурмовые... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T12:18

2024-05-09T12:18

2024-05-09T13:15

владимир путин

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным организовать массовое производство наземных роботизированных платформ и оснастить ими штурмовые группы.На встрече главы государства с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции, один из военных спросил президента о том, возможно ли организовать массовое производство наземных роботизированных платформ и оснастить ими штурмовые группы."Возможно, конечно. Мы приспосабливали до недавнего времени подобные устройства и сами их разрабатывали, так что у нас наработки есть", - сказал Путин.

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Встреча Путина с командирами подразделений, участвующих в СВО Путин провел встречу с военнослужащими, участвующими в спецоперации. Он заявил, что происходящее сейчас в рамках СВО – лучшее доказательство того, что российские военные достойны предков, сражавшихся в Великой Отечественной. Также глава государства отметил, что задачи на поле боя должны выполняться с минимальными потерями. 2024-05-09T12:18 true PT2M25S

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владимир путин, безопасность, россия, видео