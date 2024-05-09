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Путин допустил массовое производство наземных роботизированных платформ - РИА Новости, 09.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 09.05.2024 (обновлено: 13:15 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/platformy-1944910988.html
Путин допустил массовое производство наземных роботизированных платформ
Путин допустил массовое производство наземных роботизированных платформ - РИА Новости, 09.05.2024
Путин допустил массовое производство наземных роботизированных платформ
Президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным организовать массовое производство наземных роботизированных платформ и оснастить ими штурмовые... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:18
2024-05-09T13:15
владимир путин
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным организовать массовое производство наземных роботизированных платформ и оснастить ими штурмовые группы.На встрече главы государства с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции, один из военных спросил президента о том, возможно ли организовать массовое производство наземных роботизированных платформ и оснастить ими штурмовые группы."Возможно, конечно. Мы приспосабливали до недавнего времени подобные устройства и сами их разрабатывали, так что у нас наработки есть", - сказал Путин.
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Встреча Путина с командирами подразделений, участвующих в СВО
Путин провел встречу с военнослужащими, участвующими в спецоперации. Он заявил, что происходящее сейчас в рамках СВО – лучшее доказательство того, что российские военные достойны предков, сражавшихся в Великой Отечественной. Также глава государства отметил, что задачи на поле боя должны выполняться с минимальными потерями.
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владимир путин, безопасность, россия, видео
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Путин допустил массовое производство наземных роботизированных платформ
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным организовать массовое производство наземных роботизированных платформ и оснастить ими штурмовые группы.
2024-05-09T12:18
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Путин допустил массовое производство наземных роботизированных платформ

Путин допустил массовое производство роботизированных платформ для штурмовиков

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным организовать массовое производство наземных роботизированных платформ и оснастить ими штурмовые группы.
На встрече главы государства с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции, один из военных спросил президента о том, возможно ли организовать массовое производство наземных роботизированных платформ и оснастить ими штурмовые группы.
"Возможно, конечно. Мы приспосабливали до недавнего времени подобные устройства и сами их разрабатывали, так что у нас наработки есть", - сказал Путин.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинБезопасностьРоссия
 
 
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