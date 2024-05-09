https://ria.ru/20240509/platformy-1944910988.html
Путин допустил массовое производство наземных роботизированных платформ
Путин допустил массовое производство наземных роботизированных платформ - РИА Новости, 09.05.2024
Путин допустил массовое производство наземных роботизированных платформ
Президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным организовать массовое производство наземных роботизированных платформ и оснастить ими штурмовые... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:18
2024-05-09T12:18
2024-05-09T13:15
владимир путин
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930208024_0:0:3134:1763_1920x0_80_0_0_8645f78fc9c8e7597326f50aa2a6c01e.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным организовать массовое производство наземных роботизированных платформ и оснастить ими штурмовые группы.На встрече главы государства с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции, один из военных спросил президента о том, возможно ли организовать массовое производство наземных роботизированных платформ и оснастить ими штурмовые группы."Возможно, конечно. Мы приспосабливали до недавнего времени подобные устройства и сами их разрабатывали, так что у нас наработки есть", - сказал Путин.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930208024_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_5c2442a8a6a277b635075a02f751085e.jpg
Встреча Путина с командирами подразделений, участвующих в СВО
Путин провел встречу с военнослужащими, участвующими в спецоперации. Он заявил, что происходящее сейчас в рамках СВО – лучшее доказательство того, что российские военные достойны предков, сражавшихся в Великой Отечественной. Также глава государства отметил, что задачи на поле боя должны выполняться с минимальными потерями.
2024-05-09T12:18
true
PT2M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность, россия, видео
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Путин допустил массовое производство наземных роботизированных платформ
Путин допустил массовое производство роботизированных платформ для штурмовиков
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным организовать массовое производство наземных роботизированных платформ и оснастить ими штурмовые группы.
На встрече главы государства с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции, один из военных спросил президента о том, возможно ли организовать массовое производство наземных роботизированных платформ и оснастить ими штурмовые группы.
"Возможно, конечно. Мы приспосабливали до недавнего времени подобные устройства и сами их разрабатывали, так что у нас наработки есть", - сказал Путин.