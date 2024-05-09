Рейтинг@Mail.ru
Президент Кубы рассказал о переговорах с Путиным - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/peregovory-1944998932.html
Президент Кубы рассказал о переговорах с Путиным
Президент Кубы рассказал о переговорах с Путиным - РИА Новости, 09.05.2024
Президент Кубы рассказал о переговорах с Путиным
Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес завершил рабочий визит в Россию переговорами с президентом Владимиром Путиным, охарактеризовав их как теплый диалог... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T18:35
2024-05-09T18:35
в мире
россия
куба
владимир путин
мигель диас-канель бермудес
рауль кастро
день победы — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944957686_0:0:3372:1897_1920x0_80_0_0_bb781f8fd0e8b138917eb86d5d8d1417.jpg
МЕХИКО, 9 мая — РИА Новости. Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес завершил рабочий визит в Россию переговорами с президентом Владимиром Путиным, охарактеризовав их как теплый диалог друзей, знающих свои проблемы и поддерживающих друг друга. "Наш визит в Россию завершился очень приятной встречей с президентом этой великой страны Владимиром Путиным. Это был теплый диалог между друзьями, которые хорошо знают проблемы, с которыми сталкиваются их страны, и привержены взаимной поддержке", - написал Диас-Канель в своем блоге в соцсети Х. Кубинский лидер сообщил, что поздравил Путина с переизбранием при широкой народной поддержке и поблагодарил за возможность участвовать в праздновании Дня Победы. "Привилегия участвовать в праздновании 79-й годовщины Дня Победы вместе с героическим российским народом, основным действующим лицом в сокрушении фашизма. Это факт, который западные ревизионисты пытаются отрицать, грубо искажая историю. Победа Советского Союза над фашизмом – это событие, выходящее за пределы России, триумф прогрессивного Человечества над грозящим вернуться грозным бедствием нацизма", - отметил президент Кубы в других сообщениях. В ходе встречи, на которой кубинская делегация изложила российской стороне текущую ситуацию на Кубе в условиях усиливающейся блокады, Диас-Канель передал Путину личное письмо от генерала и лидера кубинской революции Рауля Кастро. Ранее в четверг Бермудес в числе почетных гостей присутствовал на параде Победы на Красной площади, а накануне в Кремле участвовал в заседании Высшего евразийского экономического совета.
https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944510860.html
https://ria.ru/20240509/parad-1944945216.html
россия
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944957686_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_ef6729b1f0d1e2ade25da86d658bf724.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, куба, владимир путин, мигель диас-канель бермудес, рауль кастро, день победы — 2024
В мире, Россия, Куба, Владимир Путин, Мигель Диас-Канель Бермудес, Рауль Кастро, День Победы — 2024
Президент Кубы рассказал о переговорах с Путиным

Президент Кубы Бермудес назвал встречу с Путиным теплым дружеским диалогом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 9 мая — РИА Новости. Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес завершил рабочий визит в Россию переговорами с президентом Владимиром Путиным, охарактеризовав их как теплый диалог друзей, знающих свои проблемы и поддерживающих друг друга.
"Наш визит в Россию завершился очень приятной встречей с президентом этой великой страны Владимиром Путиным. Это был теплый диалог между друзьями, которые хорошо знают проблемы, с которыми сталкиваются их страны, и привержены взаимной поддержке", - написал Диас-Канель в своем блоге в соцсети Х.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Межгосударственные отношения России и Кубы
8 мая, 17:22
Кубинский лидер сообщил, что поздравил Путина с переизбранием при широкой народной поддержке и поблагодарил за возможность участвовать в праздновании Дня Победы.
"Привилегия участвовать в праздновании 79-й годовщины Дня Победы вместе с героическим российским народом, основным действующим лицом в сокрушении фашизма. Это факт, который западные ревизионисты пытаются отрицать, грубо искажая историю. Победа Советского Союза над фашизмом – это событие, выходящее за пределы России, триумф прогрессивного Человечества над грозящим вернуться грозным бедствием нацизма", - отметил президент Кубы в других сообщениях.
В ходе встречи, на которой кубинская делегация изложила российской стороне текущую ситуацию на Кубе в условиях усиливающейся блокады, Диас-Канель передал Путину личное письмо от генерала и лидера кубинской революции Рауля Кастро.
Ранее в четверг Бермудес в числе почетных гостей присутствовал на параде Победы на Красной площади, а накануне в Кремле участвовал в заседании Высшего евразийского экономического совета.
Президент РФ Владимир Путин на параде в Москве, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Президент Кубы назвал честью находиться на одной трибуне с Путиным
Вчера, 14:37
 
В миреРоссияКубаВладимир ПутинМигель Диас-Канель БермудесРауль КастроДень Победы — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала