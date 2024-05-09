https://ria.ru/20240509/peregovory-1944998932.html
Президент Кубы рассказал о переговорах с Путиным
Президент Кубы рассказал о переговорах с Путиным - РИА Новости, 09.05.2024
Президент Кубы рассказал о переговорах с Путиным
Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес завершил рабочий визит в Россию переговорами с президентом Владимиром Путиным, охарактеризовав их как теплый диалог... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T18:35
2024-05-09T18:35
2024-05-09T18:35
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МЕХИКО, 9 мая — РИА Новости. Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес завершил рабочий визит в Россию переговорами с президентом Владимиром Путиным, охарактеризовав их как теплый диалог друзей, знающих свои проблемы и поддерживающих друг друга. "Наш визит в Россию завершился очень приятной встречей с президентом этой великой страны Владимиром Путиным. Это был теплый диалог между друзьями, которые хорошо знают проблемы, с которыми сталкиваются их страны, и привержены взаимной поддержке", - написал Диас-Канель в своем блоге в соцсети Х. Кубинский лидер сообщил, что поздравил Путина с переизбранием при широкой народной поддержке и поблагодарил за возможность участвовать в праздновании Дня Победы. "Привилегия участвовать в праздновании 79-й годовщины Дня Победы вместе с героическим российским народом, основным действующим лицом в сокрушении фашизма. Это факт, который западные ревизионисты пытаются отрицать, грубо искажая историю. Победа Советского Союза над фашизмом – это событие, выходящее за пределы России, триумф прогрессивного Человечества над грозящим вернуться грозным бедствием нацизма", - отметил президент Кубы в других сообщениях. В ходе встречи, на которой кубинская делегация изложила российской стороне текущую ситуацию на Кубе в условиях усиливающейся блокады, Диас-Канель передал Путину личное письмо от генерала и лидера кубинской революции Рауля Кастро. Ранее в четверг Бермудес в числе почетных гостей присутствовал на параде Победы на Красной площади, а накануне в Кремле участвовал в заседании Высшего евразийского экономического совета.
https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944510860.html
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в мире, россия, куба, владимир путин, мигель диас-канель бермудес, рауль кастро, день победы — 2024
В мире, Россия, Куба, Владимир Путин, Мигель Диас-Канель Бермудес, Рауль Кастро, День Победы — 2024
Президент Кубы рассказал о переговорах с Путиным
Президент Кубы Бермудес назвал встречу с Путиным теплым дружеским диалогом
МЕХИКО, 9 мая — РИА Новости.
Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес завершил рабочий визит
в Россию переговорами с президентом Владимиром Путиным, охарактеризовав их как теплый диалог друзей, знающих свои проблемы и поддерживающих друг друга.
"Наш визит в Россию завершился очень приятной встречей с президентом этой великой страны Владимиром Путиным. Это был теплый диалог между друзьями, которые хорошо знают проблемы, с которыми сталкиваются их страны, и привержены взаимной поддержке", - написал Диас-Канель в своем блоге в соцсети Х.
Кубинский лидер сообщил, что поздравил Путина с переизбранием при широкой народной поддержке и поблагодарил за возможность участвовать в праздновании Дня Победы.
"Привилегия участвовать в праздновании 79-й годовщины Дня Победы вместе с героическим российским народом, основным действующим лицом в сокрушении фашизма. Это факт, который западные ревизионисты пытаются отрицать, грубо искажая историю. Победа Советского Союза над фашизмом – это событие, выходящее за пределы России, триумф прогрессивного Человечества над грозящим вернуться грозным бедствием нацизма", - отметил президент Кубы в других сообщениях.
В ходе встречи, на которой кубинская делегация изложила российской стороне текущую ситуацию на Кубе в условиях усиливающейся блокады, Диас-Канель передал Путину личное письмо от генерала и лидера кубинской революции Рауля Кастро
.
Ранее в четверг Бермудес в числе почетных гостей присутствовал на параде Победы на Красной площади, а накануне в Кремле участвовал в заседании Высшего евразийского экономического совета.