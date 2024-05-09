https://ria.ru/20240509/peregovory-1944998932.html

Президент Кубы рассказал о переговорах с Путиным

Президент Кубы рассказал о переговорах с Путиным - РИА Новости, 09.05.2024

Президент Кубы рассказал о переговорах с Путиным

Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес завершил рабочий визит в Россию переговорами с президентом Владимиром Путиным, охарактеризовав их как теплый диалог... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T18:35

2024-05-09T18:35

2024-05-09T18:35

в мире

россия

куба

владимир путин

мигель диас-канель бермудес

рауль кастро

день победы — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944957686_0:0:3372:1897_1920x0_80_0_0_bb781f8fd0e8b138917eb86d5d8d1417.jpg

МЕХИКО, 9 мая — РИА Новости. Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес завершил рабочий визит в Россию переговорами с президентом Владимиром Путиным, охарактеризовав их как теплый диалог друзей, знающих свои проблемы и поддерживающих друг друга. "Наш визит в Россию завершился очень приятной встречей с президентом этой великой страны Владимиром Путиным. Это был теплый диалог между друзьями, которые хорошо знают проблемы, с которыми сталкиваются их страны, и привержены взаимной поддержке", - написал Диас-Канель в своем блоге в соцсети Х. Кубинский лидер сообщил, что поздравил Путина с переизбранием при широкой народной поддержке и поблагодарил за возможность участвовать в праздновании Дня Победы. "Привилегия участвовать в праздновании 79-й годовщины Дня Победы вместе с героическим российским народом, основным действующим лицом в сокрушении фашизма. Это факт, который западные ревизионисты пытаются отрицать, грубо искажая историю. Победа Советского Союза над фашизмом – это событие, выходящее за пределы России, триумф прогрессивного Человечества над грозящим вернуться грозным бедствием нацизма", - отметил президент Кубы в других сообщениях. В ходе встречи, на которой кубинская делегация изложила российской стороне текущую ситуацию на Кубе в условиях усиливающейся блокады, Диас-Канель передал Путину личное письмо от генерала и лидера кубинской революции Рауля Кастро. Ранее в четверг Бермудес в числе почетных гостей присутствовал на параде Победы на Красной площади, а накануне в Кремле участвовал в заседании Высшего евразийского экономического совета.

https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944510860.html

https://ria.ru/20240509/parad-1944945216.html

россия

куба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, куба, владимир путин, мигель диас-канель бермудес, рауль кастро, день победы — 2024