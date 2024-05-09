https://ria.ru/20240509/peregovory-1944929250.html

Путин проводит переговоры с президентом Таджикистана

Путин проводит переговоры с президентом Таджикистана - РИА Новости, 09.05.2024

Путин проводит переговоры с президентом Таджикистана

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон проводят переговоры в Кремле. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T13:26

2024-05-09T13:26

2024-05-09T16:06

таджикистан

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эмомали рахмон

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крокус сити холл

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон проводят переговоры в Кремле.Российский лидер поблагодарил коллегу за слова соболезнования, выраженные после теракта в "Крокус Сити Холле", и отметил, что спецслужбы обеих стран активно работают для реагирования на общие угрозы."Что касается других составляющих, прежде всего экономики, то должен с удовлетворением отметить, что Россия остается главным торгово-экономическим партнером Таджикистана", — подчеркнул Путин.Перед встречей главы государств приняли участие в параде Победы на Красной Площади. Затем они вместе с лидерами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944478677.html

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таджикистан

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Путин на встрече с президентом Таджикистана Рахмоном Путин на встрече с президентом Таджикистана Рахмоном 2024-05-09T13:26 true PT7M59S

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таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, россия, в мире, крокус сити холл, белоруссия, день победы