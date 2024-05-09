Рейтинг@Mail.ru
"Великая нация": ирландский журналист восхитился парадом Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:21 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/parad-1945027553.html
"Великая нация": ирландский журналист восхитился парадом Победы в Москве
"Великая нация": ирландский журналист восхитился парадом Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2024
"Великая нация": ирландский журналист восхитился парадом Победы в Москве
Ирландский журналист Чей Боуз выразил восхищение парадом Победы в Москве, заявив на своей странице в соцсети X о безуспешной политике Запада в отношении России. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T22:21
2024-05-09T22:21
в мире
россия
москва
день победы
ирландия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944898981_0:276:3152:2048_1920x0_80_0_0_06267918adda6726d45db4264de5c19c.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз выразил восхищение парадом Победы в Москве, заявив на своей странице в соцсети X о безуспешной политике Запада в отношении России."Это был замечательный день в Москве", — написал он, приложив видеоролик с военной техникой на Красной площади.По словам Боуза, западные страны потратили миллиарды на то, чтобы убедить россиян быть "кем-то другим"."Опрометчивая и неудачная кампания Запада против России объединила и укрепила эту великую нацию", — констатировал он.Как ранее сообщило Министерство обороны России, более 150 тысяч человек приняли участие в торжественных мероприятиях в честь 79-й годовщины Великой Отечественной войны в более чем 300 городах страны. Кроме того, парады прошли на военных базах в Киргизии, Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.
https://ria.ru/20240509/lukashenko-1945007969.html
https://ria.ru/20240509/ukraina-1945003175.html
россия
москва
ирландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944898981_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_280610f3b928824089fb3ec0bf170e54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, день победы, ирландия
В мире, Россия, Москва, День Победы, Ирландия
"Великая нация": ирландский журналист восхитился парадом Победы в Москве

Журналист Боуз: неудачная кампания Запада укрепила российскую нацию

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие парадных расчетов на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз выразил восхищение парадом Победы в Москве, заявив на своей странице в соцсети X о безуспешной политике Запада в отношении России.
"Это был замечательный день в Москве", — написал он, приложив видеоролик с военной техникой на Красной площади.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Лукашенко похвалил организацию парада Победы в Москве
Вчера, 19:43
По словам Боуза, западные страны потратили миллиарды на то, чтобы убедить россиян быть "кем-то другим".
«
"Опрометчивая и неудачная кампания Запада против России объединила и укрепила эту великую нацию", — констатировал он.
Как ранее сообщило Министерство обороны России, более 150 тысяч человек приняли участие в торжественных мероприятиях в честь 79-й годовщины Великой Отечественной войны в более чем 300 городах страны. Кроме того, парады прошли на военных базах в Киргизии, Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.
Военный парад на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
СМИ: по телевидению Украины из-за атаки хакеров шел парад в Москве
Вчера, 19:04
 
В миреРоссияМоскваДень ПобедыИрландия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала