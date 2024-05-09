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"Великая нация": ирландский журналист восхитился парадом Победы в Москве

"Великая нация": ирландский журналист восхитился парадом Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2024

"Великая нация": ирландский журналист восхитился парадом Победы в Москве

Ирландский журналист Чей Боуз выразил восхищение парадом Победы в Москве, заявив на своей странице в соцсети X о безуспешной политике Запада в отношении России. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T22:21

2024-05-09T22:21

2024-05-09T22:21

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз выразил восхищение парадом Победы в Москве, заявив на своей странице в соцсети X о безуспешной политике Запада в отношении России."Это был замечательный день в Москве", — написал он, приложив видеоролик с военной техникой на Красной площади.По словам Боуза, западные страны потратили миллиарды на то, чтобы убедить россиян быть "кем-то другим"."Опрометчивая и неудачная кампания Запада против России объединила и укрепила эту великую нацию", — констатировал он.Как ранее сообщило Министерство обороны России, более 150 тысяч человек приняли участие в торжественных мероприятиях в честь 79-й годовщины Великой Отечественной войны в более чем 300 городах страны. Кроме того, парады прошли на военных базах в Киргизии, Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.

https://ria.ru/20240509/lukashenko-1945007969.html

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