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"Великая нация": ирландский журналист восхитился парадом Победы в Москве
"Великая нация": ирландский журналист восхитился парадом Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2024
"Великая нация": ирландский журналист восхитился парадом Победы в Москве
Ирландский журналист Чей Боуз выразил восхищение парадом Победы в Москве, заявив на своей странице в соцсети X о безуспешной политике Запада в отношении России. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T22:21
2024-05-09T22:21
2024-05-09T22:21
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз выразил восхищение парадом Победы в Москве, заявив на своей странице в соцсети X о безуспешной политике Запада в отношении России."Это был замечательный день в Москве", — написал он, приложив видеоролик с военной техникой на Красной площади.По словам Боуза, западные страны потратили миллиарды на то, чтобы убедить россиян быть "кем-то другим"."Опрометчивая и неудачная кампания Запада против России объединила и укрепила эту великую нацию", — констатировал он.Как ранее сообщило Министерство обороны России, более 150 тысяч человек приняли участие в торжественных мероприятиях в честь 79-й годовщины Великой Отечественной войны в более чем 300 городах страны. Кроме того, парады прошли на военных базах в Киргизии, Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.
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в мире, россия, москва, день победы, ирландия
В мире, Россия, Москва, День Победы, Ирландия
"Великая нация": ирландский журналист восхитился парадом Победы в Москве
Журналист Боуз: неудачная кампания Запада укрепила российскую нацию