https://ria.ru/20240509/parad-1945004310.html
В Перми участница парада Победы потеряла туфельку, но продолжила марш
В Перми участница парада Победы потеряла туфельку, но продолжила марш - РИА Новости, 09.05.2024
В Перми участница парада Победы потеряла туфельку, но продолжила марш
Участница Парада Победы в Перми Екатерина Хлебникова 9 мая во время марша по Октябрьской площади потеряла туфельку, но не подала виду и пошла дальше,... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T19:18
2024-05-09T19:18
2024-05-09T19:18
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ПЕРМЬ, 9 мая — РИА Новости. Участница Парада Победы в Перми Екатерина Хлебникова 9 мая во время марша по Октябрьской площади потеряла туфельку, но не подала виду и пошла дальше, руководство решило наградить девушку за такое поведение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Военный парад в честь 79-летия Победы состоялся утром на Октябрьской площади в Перми. В торжественном прохождении войск Пермского гарнизона приняли участие 20 парадных расчетов – это курсанты военного института Росгвардии и суворовского училища, кадеты нескольких специализированных учебных заведений, военнослужащие 764-го истребительного авиационного полка, а также сотрудники силовых ведомств. Как сообщает корреспондент РИА Новости, одна из участниц парада - сотрудница конвоя пермского ГУФСИН, чеканя шаг, потеряла туфельку. Однако девушка не растерялась и пошла дальше, хотя одна ее нога осталась без обуви. При этом в Перми в четверг временами шел снег, и было по-зимнему холодно: столбик термометра показывал около плюс двух градусов, но ощущалось как минус три. "На данный момент руководством ГУФСИН принято решение о поощрении сотрудницы. Буквально только что стало известно, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин тоже поощрит Екатерину", - рассказали в краевом ГУФСИН. В параде в Перми приняли участие около двух тысяч человек – военные, курсанты и кадеты. За праздничным действием наблюдали более 12 тысяч зрителей.
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общество, пермь, пермский край, дмитрий махонин, день победы
Общество, Пермь, Пермский край, Дмитрий Махонин, День Победы
В Перми участница парада Победы потеряла туфельку, но продолжила марш
В Перми наградят участницу парада Победы, продолжившую марш без туфли
ПЕРМЬ, 9 мая — РИА Новости. Участница Парада Победы в Перми Екатерина Хлебникова 9 мая во время марша по Октябрьской площади потеряла туфельку, но не подала виду и пошла дальше, руководство решило наградить девушку за такое поведение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Военный парад в честь 79-летия Победы состоялся утром на Октябрьской площади в Перми. В торжественном прохождении войск Пермского гарнизона приняли участие 20 парадных расчетов – это курсанты военного института Росгвардии и суворовского училища, кадеты нескольких специализированных учебных заведений, военнослужащие 764-го истребительного авиационного полка, а также сотрудники силовых ведомств. Как сообщает корреспондент РИА Новости, одна из участниц парада - сотрудница конвоя пермского ГУФСИН, чеканя шаг, потеряла туфельку. Однако девушка не растерялась и пошла дальше, хотя одна ее нога осталась без обуви. При этом в Перми в четверг временами шел снег, и было по-зимнему холодно: столбик термометра показывал около плюс двух градусов, но ощущалось как минус три.
"На данный момент руководством ГУФСИН принято решение о поощрении сотрудницы. Буквально только что стало известно, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
тоже поощрит Екатерину", - рассказали в краевом ГУФСИН.
В параде в Перми приняли участие около двух тысяч человек – военные, курсанты и кадеты. За праздничным действием наблюдали более 12 тысяч зрителей.