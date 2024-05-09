https://ria.ru/20240509/parad-1944973890.html

В Нижнем Новгороде прошел военный парад

В Нижнем Новгороде прошел военный парад - РИА Новости, 09.05.2024

В Нижнем Новгороде прошел военный парад

Легендарная техника времен Великой Отечественной войны приняла участие в военном параде в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T16:33

2024-05-09T16:33

2024-05-09T16:33

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Легендарная техника времен Великой Отечественной войны приняла участие в военном параде в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона. Танк Т-34, мотоциклы М-72, модернизированные командирские штабные автомобили производства Горьковского автомобильного завода – ГАЗ-67Б, советский бронетранспортер ГАЗ-40, автомобили ГАЗ АА "полуторка" и ГАЗ ММ – легенды фронтовых дорог, БМ-13 "Катюша", легендарный полноприводный грузовик ГАЗ-63 – вошли в механизированную колонну, проехавшую по площади Минина и Пожарского. В колонне современной техники проследовали оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", автомобили спецназначения "Тигр" ГАЗ-233115, бронеавтомобили спецназначения "Спартак" производства Арзамасского машиностроительного завода, бронетранспортеры, бронированные автомобили специального назначения "Буран" и разведывательные химические машины. Парад Победы открыла рота барабанщиков. Над парадными колоннами пронесли Штандарты фронтов, на которых воевали горьковчане: Карельского, Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 1-го, 2-го и 3-го Белорусского, 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинского. В параде приняли участие представители воинских частей Московского военного округа, регионального управления МЧС, Приволжского округа войск Национальной гвардии РФ, курсантов Нижегородской академии МВД, сотрудников управления ГУФСИН России по Нижегородской области, а также кадеты, суворовцы и юнармейцы. Почетными гостями и главными зрителями парада стали 55 ветеранов Великой Отечественной войны, для которых под стенами Нижегородского кремля была организована отдельная крытая трибуна. "Парад - важный символ связи поколений. От стен Нижегородского кремля уходили красноармейцы на фронт в ноябре 1941 года. Сегодняшние участники парада продолжают традиции прошлых лет и позволяют ощутить гордость за тех, кто защищает страну. Всегда радостно видеть на параде наших ветеранов, для них это по-настоящему торжественное событие, в основе которого – очень сильные личные переживания", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Днем, несмотря на непогоду, в небе над Нижним Новгородом состоялось авиашоу. Фигуры высшего пилотажа продемонстрировали пилоты самолетов МиГ-29 и Як-130.

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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