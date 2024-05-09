https://ria.ru/20240509/parad-1944969769.html
Минобороны показало кадры парада Победы глазами летчиков
Минобороны показало кадры парада Победы глазами летчиков - РИА Новости, 09.05.2024
Минобороны показало кадры парада Победы глазами летчиков
Минобороны России опубликовало видео Парада Победы глазами летчиков Воздушно-космических сил, пролет выполнялся на высотах до 500 метров и на скорости 550... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T16:15
2024-05-09T16:15
2024-05-09T16:16
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео Парада Победы глазами летчиков Воздушно-космических сил, пролет выполнялся на высотах до 500 метров и на скорости 550 километров в час. Военный парад в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве завершился пролетом двух групп авиации - объединенного строя пилотажных групп "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ и "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29, а также группы из шести штурмовиков Су-25, которые окрасили небо над столицей дымом в цветах российского триколора. "Парад глазами летчиков Воздушно-космических сил ... Пролет авиации выполнялся на высотах до 500 метров и на скорости 550 километров в час", - говорится в Telegram-канале ведомства. На видео видны взлет авиации, полет над Москвой, а также окрашивание неба дымом штурмовиками Су-25.
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Парад глазами летчиков Воздушно-космических сил. Видео Минобороны России
Минобороны публикует видео парада глазами летчиков Воздушно-космических сил.
2024-05-09T16:15
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PT0M55S
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Авиация над Красной площадью
Авиация пролетела над Красной площадью, окрасив небо в цвета российского флага
2024-05-09T16:15
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безопасность, космос - риа наука, москва, россия, русские витязи, су-25, су-30см, миг-29
Безопасность, Космос - РИА Наука, Москва, Россия, Русские Витязи, Су-25, Су-30СМ, МиГ-29
Минобороны показало кадры парада Победы глазами летчиков
Минобороны: летчики ВКС приняли участие в параде Победы на Красной площади