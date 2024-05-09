В Новороссийске в День Победы прошел военный парад
В Новороссийске прошел военный парад в честь 79-й годовщины Победы в ВОВ
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяВоенный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новороссийске
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новороссийске
КРАСНОДАР, 9 мая - РИА Новости. Военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в четверг в Новороссийске, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"В Новороссийске провели военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Принимал парад - начальник Новороссийского гарнизона, командир Новороссийской военно-морской базы (НВМБ - ред.) контр-адмирал Виктор Кочемазов, командовал - заместитель командира НВМБ капитан 1-го ранга Сергей Ларчук", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяВоенный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новороссийске
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новороссийске
Уточняется, что в парадном строю прошли военнослужащие Новороссийского гарнизона, представители пограничного краевого управления федеральной службы безопасности, министерства по чрезвычайным ситуациям, казаки Новороссийского казачьего войска, курсанты Государственного Морского Университета имени Ф. Ф. Ушакова, кадеты Новороссийского казачьего корпуса, Туапсинского морского корпуса, юнармейцы города-героя Новороссийска и других муниципалитетов Кубани. А также военные моряки из Севастополя.
Впервые в параде приняли участие курсанты Херсонской государственной морской академии и сводный расчет участников специальной военной операции. Его возглавил участник СВО в составе добровольческого подразделения БАРС-11, руководитель регионального филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Александр Старовойтов, отметили в краевой администрации.
Традиционно открывал прохождение механизированной колонны легендарный танк Т-34. Всего в составе механизированных колонн по улице Советов Новороссийска прошли порядка 40 единиц военной техники, стоящей на вооружении Черноморского флота, соединений Южного военного округа и ВДВ, а также около 10 единиц ретро-техники времен Великой Отечественной войны, добавляют власти.
Так, по данным мэрии Новороссийска, силу и мощь современной армии России продемонстрировали береговой ракетный комплекс "Бал", береговой самоходный артиллерийский комплекс "Берег", береговой ракетный комплекс "Бастион", бортовой радиолокационный комплекс "Монолит" и другие образцы военных машин.