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В Сирии прошел военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы

В Сирии прошел военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы - РИА Новости, 09.05.2024

В Сирии прошел военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы

На российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии состоялся военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили в... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T15:23

2024-05-09T15:23

2024-05-09T15:23

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии состоялся военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили в Минобороны РФ. "На российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии состоялся военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении. Отмечается, что начало военного парада ознаменовал внос государственного флага Российской Федерации и Знамени Победы – штурмового флага 150-й гвардейской Идрицкой стрелковой дивизии. Уточняется, что военный парад принял командующий группировкой войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Сергей Кисель. Командовал парадом заместитель командующего группировкой российских войск генерал-майор Вячеслав Гуров. "Поздравляю вас с 79-й годовщиной Великой Победы! С праздником, в котором слились воедино радость, скорбь и гордость за нашу Великую Отчизну. Прошло много времени, как закончилась Великая Отечественная война, но значимость Великой Победы Советского народа над фашистскими захватчиками не меркнет и передается от поколения к поколению", – сказал Кисель.

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html

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Ольга Фомченкова

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