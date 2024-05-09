https://ria.ru/20240509/parad-1944956887.html
В Сирии прошел военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы
В Сирии прошел военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы - РИА Новости, 09.05.2024
В Сирии прошел военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы
На российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии состоялся военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили в... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:23
2024-05-09T15:23
2024-05-09T15:23
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии состоялся военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили в Минобороны РФ. "На российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии состоялся военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении. Отмечается, что начало военного парада ознаменовал внос государственного флага Российской Федерации и Знамени Победы – штурмового флага 150-й гвардейской Идрицкой стрелковой дивизии. Уточняется, что военный парад принял командующий группировкой войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Сергей Кисель. Командовал парадом заместитель командующего группировкой российских войск генерал-майор Вячеслав Гуров. "Поздравляю вас с 79-й годовщиной Великой Победы! С праздником, в котором слились воедино радость, скорбь и гордость за нашу Великую Отчизну. Прошло много времени, как закончилась Великая Отечественная война, но значимость Великой Победы Советского народа над фашистскими захватчиками не меркнет и передается от поколения к поколению", – сказал Кисель.
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, россия, день победы, день победы — 2024, в мире, парад победы в 2024 году
Сирия, Россия, День Победы, День Победы — 2024, В мире, Парад Победы в 2024 году
В Сирии прошел военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы
На авиабазе "Хмеймим" в Сирии прошел военный парад, посвященный 79-й годовщине
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии состоялся военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили в Минобороны РФ.
"На российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии состоялся военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что начало военного парада ознаменовал внос государственного флага Российской Федерации и Знамени Победы – штурмового флага 150-й гвардейской Идрицкой стрелковой дивизии.
Уточняется, что военный парад принял командующий группировкой войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Сергей Кисель. Командовал парадом заместитель командующего группировкой российских войск генерал-майор Вячеслав Гуров.
"Поздравляю вас с 79-й годовщиной Великой Победы! С праздником, в котором слились воедино радость, скорбь и гордость за нашу Великую Отчизну. Прошло много времени, как закончилась Великая Отечественная война, но значимость Великой Победы Советского народа над фашистскими захватчиками не меркнет и передается от поколения к поколению", – сказал Кисель.