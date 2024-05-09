https://ria.ru/20240509/parad-1944945216.html

Президент Кубы назвал честью находиться на одной трибуне с Путиным

Президент Кубы назвал честью находиться на одной трибуне с Путиным - РИА Новости, 09.05.2024

Президент Кубы назвал честью находиться на одной трибуне с Путиным

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал честью находиться на одной трибуне с российским президентом Владимиром Путиным и ветеранами Великой... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T14:37

2024-05-09T14:37

2024-05-09T14:37

москва

куба

мигель диас-канель бермудес

владимир путин

день победы — 2024

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944914165_0:290:3035:1997_1920x0_80_0_0_f4084861f2511210d475f8514f9d9870.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал честью находиться на одной трибуне с российским президентом Владимиром Путиным и ветеранами Великой Отечественной войны во время парада Победы на Красной площади в Москве. "Для меня большая честь находиться на одной трибуне с президентом Владимиром Путиным и другими лидерами государств, отдавших жизни своих лучших сыновей в борьбе с фашизмом, с ветеранами Великой Отечественной войны, с героическим русским народом, который не позволяет отобрать у себя свою прекрасную историю", - написал Бермудес в своем аккаунте в соцсети Х. Диас-Канель Бермудес прибыл во вторник в Москву для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы.

москва

куба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, куба, мигель диас-канель бермудес, владимир путин, день победы — 2024, политика