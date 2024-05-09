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Президент Кубы назвал честью находиться на одной трибуне с Путиным - РИА Новости, 09.05.2024
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14:37 09.05.2024
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Президент Кубы назвал честью находиться на одной трибуне с Путиным
Президент Кубы назвал честью находиться на одной трибуне с Путиным - РИА Новости, 09.05.2024
Президент Кубы назвал честью находиться на одной трибуне с Путиным
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал честью находиться на одной трибуне с российским президентом Владимиром Путиным и ветеранами Великой... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T14:37
2024-05-09T14:37
москва
куба
мигель диас-канель бермудес
владимир путин
день победы — 2024
политика
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал честью находиться на одной трибуне с российским президентом Владимиром Путиным и ветеранами Великой Отечественной войны во время парада Победы на Красной площади в Москве. "Для меня большая честь находиться на одной трибуне с президентом Владимиром Путиным и другими лидерами государств, отдавших жизни своих лучших сыновей в борьбе с фашизмом, с ветеранами Великой Отечественной войны, с героическим русским народом, который не позволяет отобрать у себя свою прекрасную историю", - написал Бермудес в своем аккаунте в соцсети Х. Диас-Канель Бермудес прибыл во вторник в Москву для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы.
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москва, куба, мигель диас-канель бермудес, владимир путин, день победы — 2024, политика
Москва, Куба, Мигель Диас-Канель Бермудес, Владимир Путин, День Победы — 2024, Политика
Президент Кубы назвал честью находиться на одной трибуне с Путиным

Бермудес назвал честью находиться на одной трибуне с Путиным на параде Победы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на параде в Москве, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Президент РФ Владимир Путин на параде в Москве, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин на параде в Москве, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал честью находиться на одной трибуне с российским президентом Владимиром Путиным и ветеранами Великой Отечественной войны во время парада Победы на Красной площади в Москве.
"Для меня большая честь находиться на одной трибуне с президентом Владимиром Путиным и другими лидерами государств, отдавших жизни своих лучших сыновей в борьбе с фашизмом, с ветеранами Великой Отечественной войны, с героическим русским народом, который не позволяет отобрать у себя свою прекрасную историю", - написал Бермудес в своем аккаунте в соцсети Х.
Диас-Канель Бермудес прибыл во вторник в Москву для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы.
 
МоскваКубаМигель Диас-Канель БермудесВладимир ПутинДень Победы — 2024Политика
 
 
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