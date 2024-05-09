В Петербурге прошел военный парад в честь годовщины Победы в ВОВ
На Дворцовой площади в Петербурге прошел парад в честь 79-й годовщины Победы
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие парадных расчетов на военном параде на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в четверг на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Перед парадом ветеранов Великой Отечественной войны провезли по площади на открытых автомобилях, после чего они заняли свои места на трибунах.
На Дворцовой площади были установлены трибуны. В качестве почетных гостей были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда.
Парад начался с вынесения Государственного флага РФ и знамени Победы.
На Дворцовой площади в составе парадных расчетов прошли нахимовцы, суворовцы, кадеты, курсанты высших учебных заведений Минобороны и МЧС, офицеры объединенного стратегического командования Ленинградского военного округа. В параде также принимали участие юнармейцы. Всего парадным строем прошли более 4 тысяч человек.
Принимал парад заместитель командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенант Рустам Миннекаев.
В Новосибирске прошел парад Победы
Вчера, 07:04
Механизированную колонну парада Победы на Дворцовой площади возглавил легендарный танк Т-34-85, участвовавший в боях за освобождение Ленинграда от фашистской блокады. Танк, который был подбит в 1944 году во время Выборгской операции, был обнаружен в послевоенное время в ходе поисковых работ. Он был восстановлен в прежнее, боевое состояние. Сейчас танк Т-34-85 занимает почетное место в строю боевой техники одной из воинских частей Ленинградского военного округа, и уже традиционно возглавляет механизированную колонну на параде Победы в Петербурге.
В честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в четверг в Петербурге зажгли факелы Ростральных колонн.