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В Петербурге прошел военный парад в честь годовщины Победы в ВОВ

В Петербурге прошел военный парад в честь годовщины Победы в ВОВ - РИА Новости, 09.05.2024

В Петербурге прошел военный парад в честь годовщины Победы в ВОВ

Военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в четверг на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T14:08

2024-05-09T14:08

2024-05-09T14:08

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в четверг на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Перед парадом ветеранов Великой Отечественной войны провезли по площади на открытых автомобилях, после чего они заняли свои места на трибунах. На Дворцовой площади были установлены трибуны. В качестве почетных гостей были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда. Парад начался с вынесения Государственного флага РФ и знамени Победы. На Дворцовой площади в составе парадных расчетов прошли нахимовцы, суворовцы, кадеты, курсанты высших учебных заведений Минобороны и МЧС, офицеры объединенного стратегического командования Ленинградского военного округа. В параде также принимали участие юнармейцы. Всего парадным строем прошли более 4 тысяч человек. Принимал парад заместитель командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенант Рустам Миннекаев. Механизированную колонну парада Победы на Дворцовой площади возглавил легендарный танк Т-34-85, участвовавший в боях за освобождение Ленинграда от фашистской блокады. Танк, который был подбит в 1944 году во время Выборгской операции, был обнаружен в послевоенное время в ходе поисковых работ. Он был восстановлен в прежнее, боевое состояние. Сейчас танк Т-34-85 занимает почетное место в строю боевой техники одной из воинских частей Ленинградского военного округа, и уже традиционно возглавляет механизированную колонну на параде Победы в Петербурге. В механизированной колонне Парада Победы прошло 80 единиц техники, в том числе внедорожники УАЗ "Хантер", БТР-82А, бронированные "ВПК-Урал", КамАЗ-53949, "Тигр-М", санитарные бронеавтомобили "Линза", ракетные комплексы "Искандер-М", "Бастион", "С-400 Триумф". В честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в четверг в Петербурге зажгли факелы Ростральных колонн.

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общество, справки, ленинград, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ульяновский автомобильный завод (уаз), т-34, с-400 «триумф», день победы