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В Петербурге прошел военный парад в честь годовщины Победы в ВОВ - РИА Новости, 09.05.2024
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14:08 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/parad-1944937824.html
В Петербурге прошел военный парад в честь годовщины Победы в ВОВ
В Петербурге прошел военный парад в честь годовщины Победы в ВОВ - РИА Новости, 09.05.2024
В Петербурге прошел военный парад в честь годовщины Победы в ВОВ
Военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в четверг на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T14:08
2024-05-09T14:08
общество
справки
ленинград
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ульяновский автомобильный завод (уаз)
т-34
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в четверг на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Перед парадом ветеранов Великой Отечественной войны провезли по площади на открытых автомобилях, после чего они заняли свои места на трибунах. На Дворцовой площади были установлены трибуны. В качестве почетных гостей были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда. Парад начался с вынесения Государственного флага РФ и знамени Победы. На Дворцовой площади в составе парадных расчетов прошли нахимовцы, суворовцы, кадеты, курсанты высших учебных заведений Минобороны и МЧС, офицеры объединенного стратегического командования Ленинградского военного округа. В параде также принимали участие юнармейцы. Всего парадным строем прошли более 4 тысяч человек. Принимал парад заместитель командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенант Рустам Миннекаев. Механизированную колонну парада Победы на Дворцовой площади возглавил легендарный танк Т-34-85, участвовавший в боях за освобождение Ленинграда от фашистской блокады. Танк, который был подбит в 1944 году во время Выборгской операции, был обнаружен в послевоенное время в ходе поисковых работ. Он был восстановлен в прежнее, боевое состояние. Сейчас танк Т-34-85 занимает почетное место в строю боевой техники одной из воинских частей Ленинградского военного округа, и уже традиционно возглавляет механизированную колонну на параде Победы в Петербурге. В механизированной колонне Парада Победы прошло 80 единиц техники, в том числе внедорожники УАЗ "Хантер", БТР-82А, бронированные "ВПК-Урал", КамАЗ-53949, "Тигр-М", санитарные бронеавтомобили "Линза", ракетные комплексы "Искандер-М", "Бастион", "С-400 Триумф". В честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в четверг в Петербурге зажгли факелы Ростральных колонн.
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общество, справки, ленинград, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ульяновский автомобильный завод (уаз), т-34, с-400 «триумф», день победы
Общество, Справки, Ленинград, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Т-34, С-400 «Триумф», День Победы
В Петербурге прошел военный парад в честь годовщины Победы в ВОВ

На Дворцовой площади в Петербурге прошел парад в честь 79-й годовщины Победы

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие парадных расчетов на военном параде на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в четверг на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Перед парадом ветеранов Великой Отечественной войны провезли по площади на открытых автомобилях, после чего они заняли свои места на трибунах.
На Дворцовой площади были установлены трибуны. В качестве почетных гостей были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда.
Парад начался с вынесения Государственного флага РФ и знамени Победы.
На Дворцовой площади в составе парадных расчетов прошли нахимовцы, суворовцы, кадеты, курсанты высших учебных заведений Минобороны и МЧС, офицеры объединенного стратегического командования Ленинградского военного округа. В параде также принимали участие юнармейцы. Всего парадным строем прошли более 4 тысяч человек.
Принимал парад заместитель командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенант Рустам Миннекаев.
Парад Победы в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
В Новосибирске прошел парад Победы
Вчера, 07:04
Механизированную колонну парада Победы на Дворцовой площади возглавил легендарный танк Т-34-85, участвовавший в боях за освобождение Ленинграда от фашистской блокады. Танк, который был подбит в 1944 году во время Выборгской операции, был обнаружен в послевоенное время в ходе поисковых работ. Он был восстановлен в прежнее, боевое состояние. Сейчас танк Т-34-85 занимает почетное место в строю боевой техники одной из воинских частей Ленинградского военного округа, и уже традиционно возглавляет механизированную колонну на параде Победы в Петербурге.
В механизированной колонне Парада Победы прошло 80 единиц техники, в том числе внедорожники УАЗ "Хантер", БТР-82А, бронированные "ВПК-Урал", КамАЗ-53949, "Тигр-М", санитарные бронеавтомобили "Линза", ракетные комплексы "Искандер-М", "Бастион", "С-400 Триумф".
В честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в четверг в Петербурге зажгли факелы Ростральных колонн.
 
ОбществоСправкиЛенинградСанкт-ПетербургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)Т-34С-400 «Триумф»День Победы
 
 
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