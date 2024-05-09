https://ria.ru/20240509/parad-1944900095.html

"Встретили овациями". Чем запомнился парад Победы — 2024

"Встретили овациями". Чем запомнился парад Победы — 2024 - РИА Новости, 09.05.2024

"Встретили овациями". Чем запомнился парад Победы — 2024

Несмотря на холодную погоду, девять тысяч военнослужащих и 75 единиц техники прошли торжественным маршем по Красной площади. А в небе появились пилотажные... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T11:44

2024-05-09T11:44

2024-05-09T12:27

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день победы — 2024

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Андрей Игорев. Несмотря на холодную погоду, девять тысяч военнослужащих и 75 единиц техники прошли торжественным маршем по Красной площади. А в небе появились пилотажные группы “Стрижей” и “Русских витязей”. Это уже третий парад Победы в условиях СВО, и это наложило свой отпечаток. О том, что запомнилось, — в материале РИА Новости.Погода не помешалаК половине десятого воздух едва прогрелся до одного градуса. Небо затянуло плотными тучами. Как и накануне вечером, пошел снег. Над Москвой с раннего утра барражировали специальные самолеты, отслеживающие изменения метеоусловий. До последнего момента сохранялась интрига: не отменят ли воздушную часть.Пустых мест на трибунах не было, однако зрителям пришлось одеться потеплее. Были и иностранцы. В этом году на парад приехали руководители дружественных государств — Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и впервые — Кубы, Лаоса, республики Гвинея-Бисау. Гостей из тропиков столь холодный май и снегопад вряд ли обрадовали, но они это ничем не показывали, внимательно наблюдали за происходящим.А посмотреть было на что. К параду готовились несколько месяцев: оттачивали строевую подготовку, приводили в порядок форму, учились действовать как единое целое. На брусчатке надо строго соблюдать темп: 116 шагов в минуту. Многочисленные репетиции были непростыми даже для опытных военнослужащих.Парадом традиционно командовал главком сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимал — исполняющий обязанности министра обороны Сергей Шойгу. Вместе объехали с приветствиями парадные "коробки", после чего министр доложил президенту о том, что все готово.Глава государства произнес речь. Конечно же, он сделал акцент на СВО и задачах, которые российская армия сегодня решает на Украине.“Мы отмечаем День Победы в условиях проведения специальной военной операции. Все ее участники — те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, — это наши герои. Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и самопожертвованием, самоотверженностью. С вами — вся Россия. В вас верят, переживают за вас и наши ветераны. Их духовная сопричастность вашим судьбам и подвигам нерушимо связывает поколение героев отечества. Склоняем головы перед ушедшими от нас ветеранами Великой Отечественной войны. Перед памятью мирных жителей, погибших от варварских обстрелов и терактов неонацистов. Перед нашими боевыми товарищами, павшими в борьбе с неонацизмом, в праведном бою за Россию”.Путин подчеркнул: на Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой войны, но судьба человечества решалась в битвах под Москвой и Ленинградом, Ржевом, Сталинградом, Курском и Харьковом, под Минском, Смоленском и Киевом, в тяжелых, кровопролитных боях от Мурманска до Кавказа и Крыма. Президент напомнил, что три первых долгих года Великой Отечественной войны Советский Союз фактически один сражался с нацистами, тогда как на военную мощь вермахта работала практически вся Европа.При этом, добавил он, Россия никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзников."Мы чтим отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, подпольщиков, партизан, мужество народа Китая, сражавшегося за свою независимость против агрессии милитаристской Японии", — сказал глава государства.Проверено в боюПарад на Красной площади, как и в предыдущие годы, открыли юные барабанщики Московского военно-музыкального училища имени Валерия Халилова, задав ритм марширующим. Следом на брусчатку ступила знаменная группа и почетные караулы всех видов Вооруженных сил России. Мимо трибун прошли суворовцы и нахимовцы, юнармейцы, женские "коробки" сухопутных войск и ВКС. Затем — расчеты каждого вида и рода вооруженных сил и других силовых ведомств.Отдельная большая коробка — участники специальной военной операции: в полевой форме, бронежилетах, касках, с медалями и орденами на груди. У каждого за плечами месяцы тяжелейших боевых действий, ранения, погибшие боевые товарищи. Трибуны встретили героев стоя, овацией. Казалось бы, фронтовикам не до шагистики. Но они маршировали идеально, продемонстрировав отличную строевую подготовку. Им предстоит вернуться на свои направления и продолжать выполнять задачи. Расчетом командовал Герой России подполковник Евгений Хабаров.Следом двинулась боевая техника. Парадную колонну традиционно возглавил средний танк Т-34-85 времен Великой Отечественной. Других гусеничных машин — самоходных артиллерийских установок, современных танков, БМП и БМД — ожидаемо не было. Они сейчас нужнее на фронте. На брусчатку выехала колесная техника, которая тоже играет крайне важную роль.Зрители увидели бронеавтомобили разных типов — от уже привычных “Тигров” и “Уралов” до дебютанта — броневика “Феникс”. Под этим именем компания “Ремдизель” из Набережных Челнов выпускает полностью импортозамещенный вариант удачной многоцелевой машины семейства “Тайфун 4х4”. Кроме того, впервые показали защищенный санитарный автомобиль “Линза”, получивший агрегаты российского производства, серийные компоненты и доработки практического плана. Обе машины активно применяются в зоне боевых действий.Остальная техника знакома по прошлым парадам: оперативно-тактические ракетные комплексы “Искандер-М”, зенитно-ракетные комплексы С-400 “Триумф” и передвижные грунтовые ракетные комплексы “Ярс”, перспективный бронетранспортер на платформе “Бумеранг”. Наконец в своем знаменитом построении “Кубинский бриллиант” над Красной площадью пролетели “Стрижи” и “Русские витязи”. Низкая облачность не помешала асам продемонстрировать высокое пилотажное мастерство.Оркестр исполнил песню “Родная страна” и удалился под “Прощание славянки”. Владимир Путин вместе с гостями отправились в Александровский сад возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата.Парад был гораздо скромнее, чем в прежние годы: мало техники и авиации, что вполне объяснимо. А снежная погода напомнила совсем другой парад — 7 ноября 1941-го. И тогда, и сейчас защитники отечества с брусчатки отправлялись прямо в бой.

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