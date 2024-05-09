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Парад победы на Красной площади завершился пролетом авиации

Парад победы на Красной площади завершился пролетом авиации - РИА Новости, 09.05.2024

Парад победы на Красной площади завершился пролетом авиации

Военный парад в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве завершился пролетом авиационных групп высшего... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T10:52

2024-05-09T10:52

2024-05-09T10:55

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су-30см

миг-29

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Военный парад в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве завершился пролетом авиационных групп высшего пилотажа "Стрижи", "Русские витязи" и штурмовиков с дымами в цветах российского флага, передает корреспондент РИА Новости.Парад завершился пролетом двух групп авиации - объединенного строя пилотажных групп "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ и "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29, а также группы из шести штурмовиков Су-25, которые окрасили небо над столицей дымами в цветах российского триколора.Последними Красную площадь покинули военные музыканты, исполняя "Прощание славянки".Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, су-30см, миг-29, су-25, парад победы в 2024 году, безопасность