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Парад победы на Красной площади завершился пролетом авиации - РИА Новости, 09.05.2024
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10:52 09.05.2024 (обновлено: 10:55 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/parad-1944888096.html
Парад победы на Красной площади завершился пролетом авиации
Парад победы на Красной площади завершился пролетом авиации - РИА Новости, 09.05.2024
Парад победы на Красной площади завершился пролетом авиации
Военный парад в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве завершился пролетом авиационных групп высшего... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T10:52
2024-05-09T10:55
москва
су-30см
миг-29
су-25
парад победы в 2024 году
безопасность
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Военный парад в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве завершился пролетом авиационных групп высшего пилотажа "Стрижи", "Русские витязи" и штурмовиков с дымами в цветах российского флага, передает корреспондент РИА Новости.Парад завершился пролетом двух групп авиации - объединенного строя пилотажных групп "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ и "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29, а также группы из шести штурмовиков Су-25, которые окрасили небо над столицей дымами в цветах российского триколора.Последними Красную площадь покинули военные музыканты, исполняя "Прощание славянки".Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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москва, су-30см, миг-29, су-25, парад победы в 2024 году, безопасность
Москва, Су-30СМ, МиГ-29, Су-25, Парад Победы в 2024 году, Безопасность
Парад победы на Красной площади завершился пролетом авиации

Парад победы на Красной площади в Москве завершился пролетом авиации

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкШтурмовики Су-25 на воздушной части военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
Штурмовики Су-25 на воздушной части военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Штурмовики Су-25 на воздушной части военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Военный парад в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве завершился пролетом авиационных групп высшего пилотажа "Стрижи", "Русские витязи" и штурмовиков с дымами в цветах российского флага, передает корреспондент РИА Новости.
Парад завершился пролетом двух групп авиации - объединенного строя пилотажных групп "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ и "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29, а также группы из шести штурмовиков Су-25, которые окрасили небо над столицей дымами в цветах российского триколора.
Последними Красную площадь покинули военные музыканты, исполняя "Прощание славянки".
Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
 
МоскваСу-30СММиГ-29Су-25Парад Победы в 2024 годуБезопасность
 
 
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