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Кабельные каналы в Одесской области транслируют парад Победы в Москве
Кабельные каналы в Одесской области транслируют парад Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2024
Кабельные каналы в Одесской области транслируют парад Победы в Москве
Кабельные каналы в Одесской области на Украине транслируют парад Победы в на Красной площади в Москве, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T10:35
2024-05-09T10:35
2024-05-09T10:46
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Кабельные каналы в Одесской области на Украине транслируют парад Победы в на Красной площади в Москве, сообщило украинское издание "Страна"."В Одесской области по многим кабельным каналам транслируют парад победы в Москве. Видимо, телевидение было взломано хакерами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".Издание публикует видео из местных пабликов. На нем показано, что при переключении каналов на телевизоре появляются кадры парада в Москве.Трансляция российских телеканалов на Украине запрещена с сентября 2014 года. В июне 2023 года Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня победы с девятого на восьмое мая.
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В мире, Одесская область, Украина, Москва, Парад Победы в 2024 году
Кабельные каналы в Одесской области транслируют парад Победы в Москве
Кабельные каналы в Одесской области транслируют парад Победы на Красной площади