https://ria.ru/20240509/parad-1944884656.html

Кабельные каналы в Одесской области транслируют парад Победы в Москве

Кабельные каналы в Одесской области транслируют парад Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2024

Кабельные каналы в Одесской области транслируют парад Победы в Москве

Кабельные каналы в Одесской области на Украине транслируют парад Победы в на Красной площади в Москве, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T10:35

2024-05-09T10:35

2024-05-09T10:46

в мире

одесская область

украина

москва

парад победы в 2024 году

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Кабельные каналы в Одесской области на Украине транслируют парад Победы в на Красной площади в Москве, сообщило украинское издание "Страна"."В Одесской области по многим кабельным каналам транслируют парад победы в Москве. Видимо, телевидение было взломано хакерами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".Издание публикует видео из местных пабликов. На нем показано, что при переключении каналов на телевизоре появляются кадры парада в Москве.Трансляция российских телеканалов на Украине запрещена с сентября 2014 года. В июне 2023 года Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня победы с девятого на восьмое мая.

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

одесская область

украина

москва

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