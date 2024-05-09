Рейтинг@Mail.ru
Кабельные каналы в Одесской области транслируют парад Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 09.05.2024 (обновлено: 10:46 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/parad-1944884656.html
Кабельные каналы в Одесской области транслируют парад Победы в Москве
Кабельные каналы в Одесской области транслируют парад Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2024
Кабельные каналы в Одесской области транслируют парад Победы в Москве
Кабельные каналы в Одесской области на Украине транслируют парад Победы в на Красной площади в Москве, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T10:35
2024-05-09T10:46
в мире
одесская область
украина
москва
парад победы в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944881502_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_43fdf87c9f78ba54b16a51652a56cb4e.jpg
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Кабельные каналы в Одесской области на Украине транслируют парад Победы в на Красной площади в Москве, сообщило украинское издание "Страна"."В Одесской области по многим кабельным каналам транслируют парад победы в Москве. Видимо, телевидение было взломано хакерами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".Издание публикует видео из местных пабликов. На нем показано, что при переключении каналов на телевизоре появляются кадры парада в Москве.Трансляция российских телеканалов на Украине запрещена с сентября 2014 года. В июне 2023 года Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня победы с девятого на восьмое мая.
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
одесская область
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944881502_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55941399e836effb8bc3c63f571ee18f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесская область, украина, москва, парад победы в 2024 году
В мире, Одесская область, Украина, Москва, Парад Победы в 2024 году
Кабельные каналы в Одесской области транслируют парад Победы в Москве

Кабельные каналы в Одесской области транслируют парад Победы на Красной площади

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Кабельные каналы в Одесской области на Украине транслируют парад Победы в на Красной площади в Москве, сообщило украинское издание "Страна".
"В Одесской области по многим кабельным каналам транслируют парад победы в Москве. Видимо, телевидение было взломано хакерами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Издание публикует видео из местных пабликов. На нем показано, что при переключении каналов на телевизоре появляются кадры парада в Москве.
Трансляция российских телеканалов на Украине запрещена с сентября 2014 года. В июне 2023 года Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня победы с девятого на восьмое мая.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
От Великой Отечественной до СВО: Россия знает, ради чего сражается
08:00
 
В миреОдесская областьУкраинаМоскваПарад Победы в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала