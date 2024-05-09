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Ветераны, защищавшие Москву и Сталинград, смотрят парад рядом с Путиным - РИА Новости, 09.05.2024
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10:14 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/parad-1944879056.html
Ветераны, защищавшие Москву и Сталинград, смотрят парад рядом с Путиным
Ветераны, защищавшие Москву и Сталинград, смотрят парад рядом с Путиным - РИА Новости, 09.05.2024
Ветераны, защищавшие Москву и Сталинград, смотрят парад рядом с Путиным
Ветераны Великой Отечественной войны Александра Алешина, участвовавшая в обороне Москвы, и Евгений Куропатков, сражавшийся в Сталинграде и под Ленинградом,... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T10:14
2024-05-09T10:14
сталинград
москва
ленинград
владимир путин
день победы — 2024
общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны Александра Алешина, участвовавшая в обороне Москвы, и Евгений Куропатков, сражавшийся в Сталинграде и под Ленинградом, рядом с президентом России, Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным смотрят парад Победы на трибуне Красной площади. Ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны по традиции приглашены на парад. В нынешнем году рядом с главой государства парад смотрят Александра Семеновна Алешина, которой 21 февраля нынешнего года исполнилось 100 лет, и Евгений Петрович Куропатков, отметивший свой вековой юбилей 19 июля прошлого года. Александра Алешина была инструктором-снайпером. Осенью 1941 года, после окончания семилетки, она пошла работать на завод, где вчерашние школьники заменили мужчин, ушедших на фронт. Под бомбежками вражеской авиации участвовала в строительстве противотанковых укреплений в подмосковном Наро-Фоминске. В 1942 году записалась одной из первых на курсы инструкторов снайперского дела. Просилась на фронт, но командование решило иначе: оценив ее командирские способности и отличную учебу сочло необходимым оставить девушку в школе снайперов. Во время работы Александра Алешина подготовила 26 первоклассных снайперов. За 25 месяцев существования школа подготовила две тысячи девушек-снайперов, которые уничтожили более 12 тысяч гитлеровцев. Евгений Куропатков с началом войны добровольцем ушел в армию. Его направили в тульское ружейное училище. В октябре 1941 года курсанты училища участвовали в боях на дальних подступах к Москве. После окончания училища был направлен на фронт, под Сталинград. Попал в 196-ю стрелковую дивизию 62-й армии, участвовал в боях у тракторного завода, переправлял снаряды с одного берега Волги на другой, даже будучи раненым. После боев под Сталинградом был направлен под Ленинград, во 2-ю Ударную Армию. В 1943 Куропаткова направили в артиллерийскую академию имени Дзержинского, а 24 июня 1945 года он в составе сводного батальона академии участвовал в Параде Победы на Красной площади. После окончания Великой Отечественной войны закончил академию и служил в Советской Армии ещё более 30 лет в управлении ракетно-артиллерийского вооружения Военно-морского флота СССР.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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сталинград, москва, ленинград, владимир путин, день победы — 2024, общество
Сталинград, Москва, Ленинград, Владимир Путин, День Победы — 2024, Общество
Ветераны, защищавшие Москву и Сталинград, смотрят парад рядом с Путиным

Ветераны ВОВ Алешина и Куропатков смотрят парад Победы рядом с Путиным

Президент России Владимир Путин во время Парада Победы на Красной площади
Президент России Владимир Путин во время Парада Победы на Красной площади
Президент России Владимир Путин во время Парада Победы на Красной площади
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны Александра Алешина, участвовавшая в обороне Москвы, и Евгений Куропатков, сражавшийся в Сталинграде и под Ленинградом, рядом с президентом России, Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным смотрят парад Победы на трибуне Красной площади.
Ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны по традиции приглашены на парад.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
От Великой Отечественной до СВО: Россия знает, ради чего сражается
08:00
В нынешнем году рядом с главой государства парад смотрят Александра Семеновна Алешина, которой 21 февраля нынешнего года исполнилось 100 лет, и Евгений Петрович Куропатков, отметивший свой вековой юбилей 19 июля прошлого года.
Александра Алешина была инструктором-снайпером. Осенью 1941 года, после окончания семилетки, она пошла работать на завод, где вчерашние школьники заменили мужчин, ушедших на фронт. Под бомбежками вражеской авиации участвовала в строительстве противотанковых укреплений в подмосковном Наро-Фоминске. В 1942 году записалась одной из первых на курсы инструкторов снайперского дела. Просилась на фронт, но командование решило иначе: оценив ее командирские способности и отличную учебу сочло необходимым оставить девушку в школе снайперов. Во время работы Александра Алешина подготовила 26 первоклассных снайперов. За 25 месяцев существования школа подготовила две тысячи девушек-снайперов, которые уничтожили более 12 тысяч гитлеровцев.
Евгений Куропатков с началом войны добровольцем ушел в армию. Его направили в тульское ружейное училище. В октябре 1941 года курсанты училища участвовали в боях на дальних подступах к Москве. После окончания училища был направлен на фронт, под Сталинград. Попал в 196-ю стрелковую дивизию 62-й армии, участвовал в боях у тракторного завода, переправлял снаряды с одного берега Волги на другой, даже будучи раненым.
После боев под Сталинградом был направлен под Ленинград, во 2-ю Ударную Армию. В 1943 Куропаткова направили в артиллерийскую академию имени Дзержинского, а 24 июня 1945 года он в составе сводного батальона академии участвовал в Параде Победы на Красной площади.
После окончания Великой Отечественной войны закончил академию и служил в Советской Армии ещё более 30 лет в управлении ракетно-артиллерийского вооружения Военно-морского флота СССР.
Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине, Великая Отечественная война 1941-1945 года - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
00:18
 
СталинградМоскваЛенинградВладимир ПутинДень Победы — 2024Общество
 
 
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