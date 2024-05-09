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Ветераны, защищавшие Москву и Сталинград, смотрят парад рядом с Путиным

Ветераны, защищавшие Москву и Сталинград, смотрят парад рядом с Путиным - РИА Новости, 09.05.2024

Ветераны, защищавшие Москву и Сталинград, смотрят парад рядом с Путиным

Ветераны Великой Отечественной войны Александра Алешина, участвовавшая в обороне Москвы, и Евгений Куропатков, сражавшийся в Сталинграде и под Ленинградом,... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T10:14

2024-05-09T10:14

2024-05-09T10:14

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны Александра Алешина, участвовавшая в обороне Москвы, и Евгений Куропатков, сражавшийся в Сталинграде и под Ленинградом, рядом с президентом России, Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным смотрят парад Победы на трибуне Красной площади. Ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны по традиции приглашены на парад. В нынешнем году рядом с главой государства парад смотрят Александра Семеновна Алешина, которой 21 февраля нынешнего года исполнилось 100 лет, и Евгений Петрович Куропатков, отметивший свой вековой юбилей 19 июля прошлого года. Александра Алешина была инструктором-снайпером. Осенью 1941 года, после окончания семилетки, она пошла работать на завод, где вчерашние школьники заменили мужчин, ушедших на фронт. Под бомбежками вражеской авиации участвовала в строительстве противотанковых укреплений в подмосковном Наро-Фоминске. В 1942 году записалась одной из первых на курсы инструкторов снайперского дела. Просилась на фронт, но командование решило иначе: оценив ее командирские способности и отличную учебу сочло необходимым оставить девушку в школе снайперов. Во время работы Александра Алешина подготовила 26 первоклассных снайперов. За 25 месяцев существования школа подготовила две тысячи девушек-снайперов, которые уничтожили более 12 тысяч гитлеровцев. Евгений Куропатков с началом войны добровольцем ушел в армию. Его направили в тульское ружейное училище. В октябре 1941 года курсанты училища участвовали в боях на дальних подступах к Москве. После окончания училища был направлен на фронт, под Сталинград. Попал в 196-ю стрелковую дивизию 62-й армии, участвовал в боях у тракторного завода, переправлял снаряды с одного берега Волги на другой, даже будучи раненым. После боев под Сталинградом был направлен под Ленинград, во 2-ю Ударную Армию. В 1943 Куропаткова направили в артиллерийскую академию имени Дзержинского, а 24 июня 1945 года он в составе сводного батальона академии участвовал в Параде Победы на Красной площади. После окончания Великой Отечественной войны закончил академию и служил в Советской Армии ещё более 30 лет в управлении ракетно-артиллерийского вооружения Военно-морского флота СССР.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

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сталинград, москва, ленинград, владимир путин, день победы — 2024, общество