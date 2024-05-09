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В Перми прошел военный парад в честь 79-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2024
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10:51 09.05.2024 (обновлено: 10:52 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/parad-1944878452.html
В Перми прошел военный парад в честь 79-летия Победы
В Перми прошел военный парад в честь 79-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2024
В Перми прошел военный парад в честь 79-летия Победы
Военный парад в честь 79-летия Победы состоялся на Октябрьской площади в Перми. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T10:51
2024-05-09T10:52
общество
пермь
дмитрий махонин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мотовилихинские заводы
день победы
день победы — 2024
парад победы в 2024 году
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ПЕРМЬ, 9 мая - РИА Новости. Военный парад в честь 79-летия Победы состоялся на Октябрьской площади в Перми. Как передаёт корреспондент РИА Новости, на Октябрьской площади в центре Перми в 10.00 (8.00 мск) начался праздничный концерт. После этого между трибунами со зрителями прошли парадные расчёты истребительного авиационного полка, специализированных учебных заведений, в том числе института войск Росгвардии, а также сотрудники ГУФСИН и отряда спецназначения "Медведь". За ними на Комсомольский проспект выехала военная техника. Колонну возглавила знаменитая "Катюша". Вслед за ней двигались бронетранспортёры различных модификаций, командно-штабные машины на базе "Камаза", бронированные автомобили и с зенитными установками. Широко представлена на марше была техника пермских " Мотовилихинских заводов": реактивные системы залпового огня "Торнадо", пушка " Гиацинт ", современные гаубицы и другие образцы. Несмотря на холодную погоду, сегодня в Перми около плюс двух градусов (ощущается как минус три) и идёт лёгкий снежок, на Октябрьской площади собрались сотни зрителей. Люди заняли места рано утром. Также трансляция Парада Победы велась на большом экране на главной сцене у академического Театра-Театра, где позднее начнётся концерт и множество праздничных мероприятий, будут работать интерактивные площадки. Губернатор Дмитрий Махонин, выступая на Октябрьской площади, рассказал о неоспоримом вкладе региона в Победу. "Поздравляю Вас с Днём Великой Победы! С гордостью вспоминаем тех, кто сражался за свободу нашей Родины! Мы помним каждого солдата, каждого труженика тыла. Их мужество и самоотверженный труд стали символом несгибаемого характера нашего народа... 9 Мая был и остаётся главным праздником нашей страны!" – заявил губернатор. "Рабочие пермских предприятий помогали ковать Победу в тылу. День за днем, круглосуточно, изготавливали и поставляли на фронт артиллерию, двигатели, порох для зарядов легендарных "Катюш", обмундирование", - добавил он. Известно, что более полумиллиона жителей региона ушли на фронт и прошли путь от Москвы до Берлина. Также в Молотов (Пермь) со всей страны было эвакуировано более 180 предприятий.
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
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общество, пермь, дмитрий махонин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мотовилихинские заводы, день победы, день победы — 2024, парад победы в 2024 году
Общество, Пермь, Дмитрий Махонин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Мотовилихинские заводы, День Победы, День Победы — 2024, Парад Победы в 2024 году
В Перми прошел военный парад в честь 79-летия Победы

В Перми на Октябрьской площади прошел военный парад в честь 79-летия Победы

© Фото : пресс-служба губернатора Пермского краяВоеннослужащие на параде Победы в Перми
Военнослужащие на параде Победы в Перми - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Пермского края
Военнослужащие на параде Победы в Перми. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 9 мая - РИА Новости. Военный парад в честь 79-летия Победы состоялся на Октябрьской площади в Перми.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, на Октябрьской площади в центре Перми в 10.00 (8.00 мск) начался праздничный концерт. После этого между трибунами со зрителями прошли парадные расчёты истребительного авиационного полка, специализированных учебных заведений, в том числе института войск Росгвардии, а также сотрудники ГУФСИН и отряда спецназначения "Медведь". За ними на Комсомольский проспект выехала военная техника. Колонну возглавила знаменитая "Катюша". Вслед за ней двигались бронетранспортёры различных модификаций, командно-штабные машины на базе "Камаза", бронированные автомобили и с зенитными установками. Широко представлена на марше была техника пермских " Мотовилихинских заводов": реактивные системы залпового огня "Торнадо", пушка " Гиацинт ", современные гаубицы и другие образцы.
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Несмотря на холодную погоду, сегодня в Перми около плюс двух градусов (ощущается как минус три) и идёт лёгкий снежок, на Октябрьской площади собрались сотни зрителей. Люди заняли места рано утром. Также трансляция Парада Победы велась на большом экране на главной сцене у академического Театра-Театра, где позднее начнётся концерт и множество праздничных мероприятий, будут работать интерактивные площадки.
Губернатор Дмитрий Махонин, выступая на Октябрьской площади, рассказал о неоспоримом вкладе региона в Победу. "Поздравляю Вас с Днём Великой Победы! С гордостью вспоминаем тех, кто сражался за свободу нашей Родины! Мы помним каждого солдата, каждого труженика тыла. Их мужество и самоотверженный труд стали символом несгибаемого характера нашего народа... 9 Мая был и остаётся главным праздником нашей страны!" – заявил губернатор.
"Рабочие пермских предприятий помогали ковать Победу в тылу. День за днем, круглосуточно, изготавливали и поставляли на фронт артиллерию, двигатели, порох для зарядов легендарных "Катюш", обмундирование", - добавил он.
Известно, что более полумиллиона жителей региона ушли на фронт и прошли путь от Москвы до Берлина. Также в Молотов (Пермь) со всей страны было эвакуировано более 180 предприятий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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ОбществоПермьДмитрий МахонинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Мотовилихинские заводыДень ПобедыДень Победы — 2024Парад Победы в 2024 году
 
 
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