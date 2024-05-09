https://ria.ru/20240509/parad-1944878452.html

В Перми прошел военный парад в честь 79-летия Победы

В Перми прошел военный парад в честь 79-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2024

В Перми прошел военный парад в честь 79-летия Победы

Военный парад в честь 79-летия Победы состоялся на Октябрьской площади в Перми. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T10:51

2024-05-09T10:51

2024-05-09T10:52

общество

пермь

дмитрий махонин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мотовилихинские заводы

день победы

день победы — 2024

парад победы в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944880645_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d37d21daaed7aad4f2b6bb82e7174477.jpg

ПЕРМЬ, 9 мая - РИА Новости. Военный парад в честь 79-летия Победы состоялся на Октябрьской площади в Перми. Как передаёт корреспондент РИА Новости, на Октябрьской площади в центре Перми в 10.00 (8.00 мск) начался праздничный концерт. После этого между трибунами со зрителями прошли парадные расчёты истребительного авиационного полка, специализированных учебных заведений, в том числе института войск Росгвардии, а также сотрудники ГУФСИН и отряда спецназначения "Медведь". За ними на Комсомольский проспект выехала военная техника. Колонну возглавила знаменитая "Катюша". Вслед за ней двигались бронетранспортёры различных модификаций, командно-штабные машины на базе "Камаза", бронированные автомобили и с зенитными установками. Широко представлена на марше была техника пермских " Мотовилихинских заводов": реактивные системы залпового огня "Торнадо", пушка " Гиацинт ", современные гаубицы и другие образцы. Несмотря на холодную погоду, сегодня в Перми около плюс двух градусов (ощущается как минус три) и идёт лёгкий снежок, на Октябрьской площади собрались сотни зрителей. Люди заняли места рано утром. Также трансляция Парада Победы велась на большом экране на главной сцене у академического Театра-Театра, где позднее начнётся концерт и множество праздничных мероприятий, будут работать интерактивные площадки. Губернатор Дмитрий Махонин, выступая на Октябрьской площади, рассказал о неоспоримом вкладе региона в Победу. "Поздравляю Вас с Днём Великой Победы! С гордостью вспоминаем тех, кто сражался за свободу нашей Родины! Мы помним каждого солдата, каждого труженика тыла. Их мужество и самоотверженный труд стали символом несгибаемого характера нашего народа... 9 Мая был и остаётся главным праздником нашей страны!" – заявил губернатор. "Рабочие пермских предприятий помогали ковать Победу в тылу. День за днем, круглосуточно, изготавливали и поставляли на фронт артиллерию, двигатели, порох для зарядов легендарных "Катюш", обмундирование", - добавил он. Известно, что более полумиллиона жителей региона ушли на фронт и прошли путь от Москвы до Берлина. Также в Молотов (Пермь) со всей страны было эвакуировано более 180 предприятий.

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, пермь, дмитрий махонин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мотовилихинские заводы, день победы, день победы — 2024, парад победы в 2024 году