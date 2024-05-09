В Перми прошел военный парад в честь 79-летия Победы
В Перми на Октябрьской площади прошел военный парад в честь 79-летия Победы
© Фото : пресс-служба губернатора Пермского краяВоеннослужащие на параде Победы в Перми
© Фото : пресс-служба губернатора Пермского края
Военнослужащие на параде Победы в Перми. Архивное фото
ПЕРМЬ, 9 мая - РИА Новости. Военный парад в честь 79-летия Победы состоялся на Октябрьской площади в Перми.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, на Октябрьской площади в центре Перми в 10.00 (8.00 мск) начался праздничный концерт. После этого между трибунами со зрителями прошли парадные расчёты истребительного авиационного полка, специализированных учебных заведений, в том числе института войск Росгвардии, а также сотрудники ГУФСИН и отряда спецназначения "Медведь". За ними на Комсомольский проспект выехала военная техника. Колонну возглавила знаменитая "Катюша". Вслед за ней двигались бронетранспортёры различных модификаций, командно-штабные машины на базе "Камаза", бронированные автомобили и с зенитными установками. Широко представлена на марше была техника пермских " Мотовилихинских заводов": реактивные системы залпового огня "Торнадо", пушка " Гиацинт ", современные гаубицы и другие образцы.
Несмотря на холодную погоду, сегодня в Перми около плюс двух градусов (ощущается как минус три) и идёт лёгкий снежок, на Октябрьской площади собрались сотни зрителей. Люди заняли места рано утром. Также трансляция Парада Победы велась на большом экране на главной сцене у академического Театра-Театра, где позднее начнётся концерт и множество праздничных мероприятий, будут работать интерактивные площадки.
Губернатор Дмитрий Махонин, выступая на Октябрьской площади, рассказал о неоспоримом вкладе региона в Победу. "Поздравляю Вас с Днём Великой Победы! С гордостью вспоминаем тех, кто сражался за свободу нашей Родины! Мы помним каждого солдата, каждого труженика тыла. Их мужество и самоотверженный труд стали символом несгибаемого характера нашего народа... 9 Мая был и остаётся главным праздником нашей страны!" – заявил губернатор.
"Рабочие пермских предприятий помогали ковать Победу в тылу. День за днем, круглосуточно, изготавливали и поставляли на фронт артиллерию, двигатели, порох для зарядов легендарных "Катюш", обмундирование", - добавил он.