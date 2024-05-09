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В Самаре более 1,7 тысячи человек приняли участие в параде Победы
В Самаре более 1,7 тысячи человек приняли участие в параде Победы - РИА Новости, 09.05.2024
В Самаре более 1,7 тысячи человек приняли участие в параде Победы
Свыше 1,7 тысячи человек и 32 единицы техники приняли участие в параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади Куйбышева в... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T10:52
2024-05-09T10:52
2024-05-09T10:52
куйбышев
самара
центральный военный округ
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
т-34
день победы
день победы — 2024
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САМАРА, 9 мая - РИА Новости. Свыше 1,7 тысячи человек и 32 единицы техники приняли участие в параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади Куйбышева в Самаре, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО). "В параде Победы на центральной площади Самары приняли участие более 1,7 тысячи человек и 32 единицы военной техники. По площади Куйбышева прошли подразделения радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, РХБ (радиационной, химической и биологической, - ред.) защиты, связи, материально-технического обеспечения, спецназа, мотострелковых войск Центрального военного округа (ЦВО), юнармейцы, кадеты, представители ФСИН, МЧС и МВД", - говорится в сообщении пресс-службы ЦВО. В параде впервые приняли участие бронеавтомобили АМН-590951 "Спартак", также в составе колонны прошли легендарный танк Т-34, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", модернизированные автомобили Урал-4320 с буксируемыми гаубицами Д-30, бронеавтомобили для спецподразделений АСН-233115 "Тигр-М СпН" и другая техника. Командовал парадом гвардии полковник Евгений Гуфраев. Принимал парад временной исполняющий обязанности командующего общевойсковой армии ЦВО полковник Александр Липатов.
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куйбышев, самара, центральный военный округ, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), т-34, день победы, день победы — 2024, парад победы в 2024 году
Куйбышев, Самара, Центральный военный округ, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Т-34, День Победы, День Победы — 2024, Парад Победы в 2024 году
В Самаре более 1,7 тысячи человек приняли участие в параде Победы
Более 1,7 тыс человек и 32 единицы техники участвовали в параде Победы в Самаре