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Погода никак не скажется на параде Победы, заявил Песков

Погода никак не скажется на параде Победы, заявил Песков - РИА Новости, 09.05.2024

Погода никак не скажется на параде Победы, заявил Песков

Погода никак не скажется на параде Победы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин", который... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T07:36

2024-05-09T07:36

2024-05-09T09:10

москва

дмитрий песков

россия

общество

день победы — 2024

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Погода никак не скажется на параде Победы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин", который опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин."Для наших военных погода никогда не была и не является препятствием. А для тех, кто будет на трибунах, пледы будут раздаваться, люди оденутся потеплее. Погода не будет препятствием. Все-таки 9 Мая — это самый главный праздник в нашей стране. Погода — это не главное", — сказал он.Накануне в Москве прошел мощный снегопад. Минувшей ночью температура опустилась ниже нуля, днем ожидается не более трех-пяти градусов тепла. Синоптики предупреждают об усилении северо-западного ветра до 15-18 метров в секунду и осадках в виде мокрого снега.Нынешнее 9 Мая в Москве — одно из самых холодных в истории. За 70 с небольшим лет это третий случай, когда в День Победы наблюдаются заморозки — в прошлом году температура поднялась чуть выше нуля, а исторический минимум зафиксировали в 1999-м, когда было минус 3,8.

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москва, дмитрий песков, россия, общество, день победы — 2024