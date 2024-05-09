Рейтинг@Mail.ru
Погода никак не скажется на параде Победы, заявил Песков - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:36 09.05.2024 (обновлено: 09:10 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/parad-1944852421.html
Погода никак не скажется на параде Победы, заявил Песков
Погода никак не скажется на параде Победы, заявил Песков - РИА Новости, 09.05.2024
Погода никак не скажется на параде Победы, заявил Песков
Погода никак не скажется на параде Победы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин", который... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T07:36
2024-05-09T09:10
москва
дмитрий песков
россия
общество
день победы — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870624981_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_ec5f46b4c7729db582631fec8a944acd.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Погода никак не скажется на параде Победы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин", который опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин."Для наших военных погода никогда не была и не является препятствием. А для тех, кто будет на трибунах, пледы будут раздаваться, люди оденутся потеплее. Погода не будет препятствием. Все-таки 9 Мая — это самый главный праздник в нашей стране. Погода — это не главное", — сказал он.Накануне в Москве прошел мощный снегопад. Минувшей ночью температура опустилась ниже нуля, днем ожидается не более трех-пяти градусов тепла. Синоптики предупреждают об усилении северо-западного ветра до 15-18 метров в секунду и осадках в виде мокрого снега.Нынешнее 9 Мая в Москве — одно из самых холодных в истории. За 70 с небольшим лет это третий случай, когда в День Победы наблюдаются заморозки — в прошлом году температура поднялась чуть выше нуля, а исторический минимум зафиксировали в 1999-м, когда было минус 3,8.
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870624981_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_7516094565f343e60365ced587cc7653.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, дмитрий песков, россия, общество, день победы — 2024
Москва, Дмитрий Песков, Россия, Общество, День Победы — 2024
Погода никак не скажется на параде Победы, заявил Песков

Песков: погода не скажется на параде Победы, для военных это не препятствие

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПарад Победы
Парад Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Парад Победы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Погода никак не скажется на параде Победы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин", который опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
"Для наших военных погода никогда не была и не является препятствием. А для тех, кто будет на трибунах, пледы будут раздаваться, люди оденутся потеплее. Погода не будет препятствием. Все-таки 9 Мая — это самый главный праздник в нашей стране. Погода — это не главное", — сказал он.

Военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по традиции пройдет на Красной площади в Москве. В нем примут участие около десяти тысяч человек, более 70 единиц техники, пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи".

Накануне в Москве прошел мощный снегопад. Минувшей ночью температура опустилась ниже нуля, днем ожидается не более трех-пяти градусов тепла. Синоптики предупреждают об усилении северо-западного ветра до 15-18 метров в секунду и осадках в виде мокрого снега.
Нынешнее 9 Мая в Москве — одно из самых холодных в истории. За 70 с небольшим лет это третий случай, когда в День Победы наблюдаются заморозки — в прошлом году температура поднялась чуть выше нуля, а исторический минимум зафиксировали в 1999-м, когда было минус 3,8.
Майский снегопад в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Сильный снегопад накрыл Москву с утра в среду.

Снег в Москве

Сильный снегопад накрыл Москву с утра в среду.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Белые хлопья обрушились на столицу после 11:00. Снегопад сопровождался сильным ветром.

Снег в Москве

Белые хлопья обрушились на столицу после 11:00. Снегопад сопровождался сильным ветром.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Многие автовладельцы еще в конце апреля сменили зимнюю резину, не предполагая таких сюрпризов природы. Движение транспорта на дорогах затруднено.

Снег в Москве

Многие автовладельцы еще в конце апреля сменили зимнюю резину, не предполагая таких сюрпризов природы. Движение транспорта на дорогах затруднено.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

С разной интенсивностью снегопад продолжится в некоторых районах столицы до завтрашнего дня.

Снег в Москве

С разной интенсивностью снегопад продолжится в некоторых районах столицы до завтрашнего дня.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фоне майской метели стоимость поездок на такси в Москве подскочила в два-три раза — в предпраздничный день высокий спрос.

Снег в Москве

На фоне майской метели стоимость поездок на такси в Москве подскочила в два-три раза — в предпраздничный день высокий спрос.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Все городские службы работают в режиме повышенной готовности. Столичные власти просят жителей быть предельно внимательными на улице.

Снег в Москве

Все городские службы работают в режиме повышенной готовности. Столичные власти просят жителей быть предельно внимательными на улице.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Уже известно о двух упавших деревьях в ЗАО и ЮВАО. По счастливой случайности никто не пострадал.

Снег в Москве

Уже известно о двух упавших деревьях в ЗАО и ЮВАО. По счастливой случайности никто не пострадал.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Тем не менее синоптики грозят городу новым катаклизмом — предстоящей ночью и утром 9 мая в Москве ожидаются заморозки до минус шести градусов.

Снег в Москве

Тем не менее синоптики грозят городу новым катаклизмом — предстоящей ночью и утром 9 мая в Москве ожидаются заморозки до минус шести градусов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 8

Сильный снегопад накрыл Москву с утра в среду.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 8

Белые хлопья обрушились на столицу после 11:00. Снегопад сопровождался сильным ветром.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 8

Многие автовладельцы еще в конце апреля сменили зимнюю резину, не предполагая таких сюрпризов природы. Движение транспорта на дорогах затруднено.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 8

С разной интенсивностью снегопад продолжится в некоторых районах столицы до завтрашнего дня.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 8

На фоне майской метели стоимость поездок на такси в Москве подскочила в два-три раза — в предпраздничный день высокий спрос.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 8

Все городские службы работают в режиме повышенной готовности. Столичные власти просят жителей быть предельно внимательными на улице.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 8

Уже известно о двух упавших деревьях в ЗАО и ЮВАО. По счастливой случайности никто не пострадал.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 8

Тем не менее синоптики грозят городу новым катаклизмом — предстоящей ночью и утром 9 мая в Москве ожидаются заморозки до минус шести градусов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
МоскваДмитрий ПесковРоссияОбществоДень Победы — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала