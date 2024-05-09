Погода никак не скажется на параде Победы, заявил Песков

Песков: погода не скажется на параде Победы, для военных это не препятствие
Военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по традиции пройдет на Красной площади в Москве. В нем примут участие около десяти тысяч человек, более 70 единиц техники, пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи".
Сильный снегопад накрыл Москву с утра в среду.
Сильный снегопад накрыл Москву с утра в среду.
Белые хлопья обрушились на столицу после 11:00. Снегопад сопровождался сильным ветром.
Белые хлопья обрушились на столицу после 11:00. Снегопад сопровождался сильным ветром.
Многие автовладельцы еще в конце апреля сменили зимнюю резину, не предполагая таких сюрпризов природы. Движение транспорта на дорогах затруднено.
Многие автовладельцы еще в конце апреля сменили зимнюю резину, не предполагая таких сюрпризов природы. Движение транспорта на дорогах затруднено.
С разной интенсивностью снегопад продолжится в некоторых районах столицы до завтрашнего дня.
С разной интенсивностью снегопад продолжится в некоторых районах столицы до завтрашнего дня.
На фоне майской метели стоимость поездок на такси в Москве подскочила в два-три раза — в предпраздничный день высокий спрос.
На фоне майской метели стоимость поездок на такси в Москве подскочила в два-три раза — в предпраздничный день высокий спрос.
Все городские службы работают в режиме повышенной готовности. Столичные власти просят жителей быть предельно внимательными на улице.
Все городские службы работают в режиме повышенной готовности. Столичные власти просят жителей быть предельно внимательными на улице.
Уже известно о двух упавших деревьях в ЗАО и ЮВАО. По счастливой случайности никто не пострадал.
Уже известно о двух упавших деревьях в ЗАО и ЮВАО. По счастливой случайности никто не пострадал.
Тем не менее синоптики грозят городу новым катаклизмом — предстоящей ночью и утром 9 мая в Москве ожидаются заморозки до минус шести градусов.
Тем не менее синоптики грозят городу новым катаклизмом — предстоящей ночью и утром 9 мая в Москве ожидаются заморозки до минус шести градусов.
Сильный снегопад накрыл Москву с утра в среду.
Белые хлопья обрушились на столицу после 11:00. Снегопад сопровождался сильным ветром.
Многие автовладельцы еще в конце апреля сменили зимнюю резину, не предполагая таких сюрпризов природы. Движение транспорта на дорогах затруднено.
С разной интенсивностью снегопад продолжится в некоторых районах столицы до завтрашнего дня.
На фоне майской метели стоимость поездок на такси в Москве подскочила в два-три раза — в предпраздничный день высокий спрос.
Все городские службы работают в режиме повышенной готовности. Столичные власти просят жителей быть предельно внимательными на улице.
Уже известно о двух упавших деревьях в ЗАО и ЮВАО. По счастливой случайности никто не пострадал.
Тем не менее синоптики грозят городу новым катаклизмом — предстоящей ночью и утром 9 мая в Москве ожидаются заморозки до минус шести градусов.