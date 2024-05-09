https://ria.ru/20240509/parad-1944848118.html

В Приамурье впервые участвовал в параде Победы комплекс "Тигр-М"

В Приамурье впервые участвовал в параде Победы комплекс "Тигр-М" - РИА Новости, 09.05.2024

В Приамурье впервые участвовал в параде Победы комплекс "Тигр-М"

Комплекс обработки данных о ядерных взрывах на базе автомобиля "Тигр-М" впервые участвовал в параде Победы в Белогорске в Приамурье, всего в торжественном... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T06:20

2024-05-09T06:20

2024-05-09T06:20

белогорск

амурская область

россия

т-34

бмп-2

день победы

общество

вооруженные силы рф

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мая – РИА Новости. Комплекс обработки данных о ядерных взрывах на базе автомобиля "Тигр-М" впервые участвовал в параде Победы в Белогорске в Приамурье, всего в торжественном прохождении войск участвовали порядка тысячи человек и свыше двух десятков единиц техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Колонну боевой техники возглавили легендарные гвардейский реактивный миномет БМ-13 "Катюша" и танк Т-34-85. "Порядка 1 тысячи человек и более двух десятков единиц военной техники приняли участие в военном параде на центральной площади Белогорска Амурской области в честь 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Впервые в составе колонны проследовал унифицированный комплекс… на базе автомобиля многоцелевого назначения "Тигр-М", который предназначен для сбора и обработки данных о ядерных взрывах, радиационной химической и биологической обстановке", - говорится в сообщении. Рота почетного караула под музыку из песни "Священная война" пронесла перед ветеранами войны, тружениками тыла и почётными гостями мероприятия знамя Победы и государственный флаг Российской Федерации. Принимал парад войск Белогорского гарнизона исполняющий обязанности командующего общевойсковой армией Восточного военного округа (ВВО) полковник Максим Потехин. Праздничное шествие открыла рота барабанщиков, за которой строевым шагом прошли парадные расчеты общевойсковой армии ВВО: военнослужащие соединения артиллерии, связи, противовоздушной обороны, мотострелковых подразделений, материально-технического обеспечения, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты, сводные расчеты военнослужащих-женщин. По завершении торжественного прохождения пеших парадных расчетов, на главную площадь города вышла механизированная колонна военной техники. "Во главе колонны перед жителями и гостями города Белогорска прошли легендарные гвардейский реактивный миномет БМ-13 "Катюша" и танк Т-34-85. Также в составе колонны техники были, танки Т-80Б, боевые машины пехоты БМП-2, авторазливочные станции АРС-14КМ, гусеничные вездеходы "Алеут", - отмечается в сообщении. Белогорск - самый маленький город в России из тех, где проводятся парады Победы. Это обусловлено нахождением в городе штаба общевойсковой армии Восточного военного округа.

https://ria.ru/20240509/parad-1944846725.html

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html

белогорск

амурская область

россия

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белогорск, амурская область, россия, т-34, бмп-2, день победы, общество, вооруженные силы рф