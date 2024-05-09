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В Самару прибыли бронеавтомобили "Спартак" для участия в параде - РИА Новости, 09.05.2024
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05:12 09.05.2024 (обновлено: 05:32 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/parad-1944845366.html
В Самару прибыли бронеавтомобили "Спартак" для участия в параде
В Самару прибыли бронеавтомобили "Спартак" для участия в параде - РИА Новости, 09.05.2024
В Самару прибыли бронеавтомобили "Спартак" для участия в параде
Бронеавтомобили "Спартак" прибыли из Оренбургской области в Самару для участия в параде, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T05:12
2024-05-09T05:32
оренбургская область
самара
центральный военный округ
день победы
общество
вооруженные силы рф
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САМАРА, 9 мая - РИА Новости. Бронеавтомобили "Спартак" прибыли из Оренбургской области в Самару для участия в параде, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО). "В параде Победы в Самаре впервые примут участие бронеавтомобили АМН-590951 "Спартак", стоящие на вооружении мотострелкового соединения Центрального военного округа. Четыре единицы техники совершили 200-километровый марш из Оренбургской области в Самару для принятия участия в механизированной части военного парада", - говорится в сообщении. Бронеавтомобиль "Спартак" предназначен для транспортировки личного состава, военных грузов и буксирования прицепных систем, он оснащен дополнительной защитой двигательного отсека и пулеметной турели на крыше. Зрители на параде в Самаре также смогут увидеть оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", модернизированные автомобили Урал-4320 с буксируемыми гаубицами Д-30, бронеавтомобили для спецподразделений АСН-233115 "Тигр-М СпН", модернизированные комплексы радиоразведки ОПК-32Д2М и другую технику.
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оренбургская область, самара, центральный военный округ, день победы, общество, вооруженные силы рф
Оренбургская область, Самара, Центральный военный округ, День Победы, Общество, Вооруженные силы РФ
В Самару прибыли бронеавтомобили "Спартак" для участия в параде

В Самару прибыли для участия в параде Победы бронеавтомобили "Спартак"

© iStock.com / iunewindВид на Самару
Вид на Самару - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© iStock.com / iunewind
Вид на Самару. Архивное фото
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САМАРА, 9 мая - РИА Новости. Бронеавтомобили "Спартак" прибыли из Оренбургской области в Самару для участия в параде, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"В параде Победы в Самаре впервые примут участие бронеавтомобили АМН-590951 "Спартак", стоящие на вооружении мотострелкового соединения Центрального военного округа. Четыре единицы техники совершили 200-километровый марш из Оренбургской области в Самару для принятия участия в механизированной части военного парада", - говорится в сообщении.
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Бронеавтомобиль "Спартак" предназначен для транспортировки личного состава, военных грузов и буксирования прицепных систем, он оснащен дополнительной защитой двигательного отсека и пулеметной турели на крыше.
Зрители на параде в Самаре также смогут увидеть оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", модернизированные автомобили Урал-4320 с буксируемыми гаубицами Д-30, бронеавтомобили для спецподразделений АСН-233115 "Тигр-М СпН", модернизированные комплексы радиоразведки ОПК-32Д2М и другую технику.
 
Оренбургская областьСамараЦентральный военный округДень ПобедыОбществоВооруженные силы РФ
 
 
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