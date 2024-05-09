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В Южно-Сахалинске прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2024
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04:53 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/parad-1944844280.html
В Южно-Сахалинске прошел парад Победы
В Южно-Сахалинске прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2024
В Южно-Сахалинске прошел парад Победы
Парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Южно-Сахалинске, рассказал РИА Новости врио начальника пресс-службы Восточного... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T04:53
2024-05-09T04:53
общество
южно-сахалинск
сахалинская область
бтр-80
день победы
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 мая – РИА Новости. Парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Южно-Сахалинске, рассказал РИА Новости врио начальника пресс-службы Восточного военного округа Олег Чехов. В начале парада знаменная группа армейского корпуса ВВО вынесла точную копию Знамени Победы, водруженного на рейхстаг в мае 1945 года. Затем торжественным маршем прошли около 700 человек в составе 18 парадных расчетов и механизированная колонна во главе с легендарной советской боевой машиной реактивной артиллерии "Катюша". Зрители увидели также реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Град", зенитно-ракетные системы С-400ПС, буксируемые артиллерийские установки "Гиацинт-Б", береговые ракетные комплексы "Бастион" и БТР-80. В военном параде приняли участие юнармейцы, воспитанники кадетского корпуса, юные казаки и представители других силовых ведомств региона. "В составе пеших парадных расчетов и экипажей боевых машин по площади Победы были и участники специальной военной операции, кавалеры орденов Мужества, удостоенные медалей "За отвагу", Жукова, Суворова, других государственных и ведомственных наград", - отметил собеседник агентства. В пресс-службе правительства Сахалинской области сообщили, что 9 мая в Южно-Сахалинске завершится праздничным концертом и салютом в честь Дня Победы в 22.00 (14.00 мск). В течение дня во всех районах области пройдут массовые культурно-патриотические мероприятия.
https://ria.ru/20240509/parad-1944843542.html
южно-сахалинск
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общество, южно-сахалинск, сахалинская область, бтр-80, день победы
Общество, Южно-Сахалинск, Сахалинская область, БТР-80, День Победы
В Южно-Сахалинске прошел парад Победы

В Южно-Сахалинске прошел парад, посвященный 79-й годовщине Победы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на город Южно-Сахалинск
Вид на город Южно-Сахалинск - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на город Южно-Сахалинск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 мая – РИА Новости. Парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Южно-Сахалинске, рассказал РИА Новости врио начальника пресс-службы Восточного военного округа Олег Чехов.
В начале парада знаменная группа армейского корпуса ВВО вынесла точную копию Знамени Победы, водруженного на рейхстаг в мае 1945 года. Затем торжественным маршем прошли около 700 человек в составе 18 парадных расчетов и механизированная колонна во главе с легендарной советской боевой машиной реактивной артиллерии "Катюша". Зрители увидели также реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Град", зенитно-ракетные системы С-400ПС, буксируемые артиллерийские установки "Гиацинт-Б", береговые ракетные комплексы "Бастион" и БТР-80. В военном параде приняли участие юнармейцы, воспитанники кадетского корпуса, юные казаки и представители других силовых ведомств региона.
Парад Победы во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Во Владивостоке прошел парад Победы
04:09
"В составе пеших парадных расчетов и экипажей боевых машин по площади Победы были и участники специальной военной операции, кавалеры орденов Мужества, удостоенные медалей "За отвагу", Жукова, Суворова, других государственных и ведомственных наград", - отметил собеседник агентства.
В пресс-службе правительства Сахалинской области сообщили, что 9 мая в Южно-Сахалинске завершится праздничным концертом и салютом в честь Дня Победы в 22.00 (14.00 мск). В течение дня во всех районах области пройдут массовые культурно-патриотические мероприятия.
 
ОбществоЮжно-СахалинскСахалинская областьБТР-80День Победы
 
 
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