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Во Владивостоке прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2024
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04:09 09.05.2024 (обновлено: 09:36 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/parad-1944843542.html
Во Владивостоке прошел парад Победы
Во Владивостоке прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Во Владивостоке прошел парад Победы
Свыше 1,6 тысячи человек и почти 40 единиц военной техники приняли участие в параде в честь Дня Победы во Владивостоке. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T04:09
2024-05-09T09:36
владивосток
ленинград
севастополь
виктор лиина
тихоокеанский флот вмф россии
нахимовское военно-морское училище
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
т-34
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – РИА Новости. Свыше 1,6 тысячи человек и почти 40 единиц военной техники приняли участие в параде в честь Дня Победы во Владивостоке. Парад стартовал в 10.00 местного времени (03.00 мск). Как передает корреспондент РИА Новости, утром 9 мая во Владивостоке пасмурно и прохладно, но у центральной площади города собралось множество зрителей, ветераны, представители патриотических организаций. Парад принял командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Виктор Лиина. "Победа ковалась на передовой и в тылу, добывалась в партизанских отрядах и в подполье, её приближали стойкость защитников брестской крепости, мужество блокадного Ленинграда, отвага защитников Севастополя, доблесть тысяч бойцов, непреклонно стоявших на защите Кавказа, Балтики, Дальнего Востока... Те, кто сокрушил нацизм в годы Великой Отечественной войны, показали нам пример героизма на все времена. Это – поколение победителей, и мы всегда будем равняться на них", - сказал Лиина. Была объявлена минута молчания, чтобы почтить память павших в годы Великой Отечественной войны. Лиина поздравил ветеранов и всех собравшихся с праздником. При исполнении Государственного гимна РФ на Корабельной набережной прозвучали залпы артиллерийский орудий. Традиционно парад открыла рота барабанщиков Нахимовского военно-морского училища. Далее промаршировали офицеры штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации и береговых войск флота, военнослужащие 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты ТОФ. Почти в каждой из парадных коробок прошли военнослужащие, принимавшие участие в специальной военной операции и награждённые государственными наградами. Также в параде приняли участие расчёты Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС, филиала Дальневосточного юридического института МВД, ГУФСИН по Приморскому краю, Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского, воспитанники военно-патриотических клубов города Владивостока и юнармейцы. Завершили прохождение пеших колонн курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова. В 2023 году в это учебное заведение поступили участники СВО, многие из них удостоены наград. Как сообщил РИА Новости представитель ТОФ, всего в параде приняли участие свыше 1,6 тысячи человек, из которых более 1 тысячи – это военнослужащие Тихоокеанского флота. Далее парад техники открыли легендарные танки Т-34-76 и Т-34-85, восстановленные специалистами ремонтной роты 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Следом прошла ИСУ-122 – советская тяжёлая самоходно-артиллерийская установка периода Великой Отечественной войны и УАЗ. Прохождение парадных расчетов механизированной колонны возглавил участник СВО врио начальника штаба отдельной Гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты гвардии майор Геннадий Макаркин. По центру Владивостока проследовала современная техника – всего 37 единиц. В том числе прошли современный танк Т-80БВ, бронетранспортеры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-3, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", специальный автомобиль группы разминирования "САГР", бронеавтомобиль специального назначения "Тигр-М" и другие. За рулем многих машин – участники СВО. Впервые в составе механизированной колонны прошли многофункциональный робототехнический комплекс инженерных войск на гусеничном ходу "Уран-14" и оперативно-стратегический комплекс радиоэлектронного подавления "Мурманск-БН". Закрыла прохождение техники колонна из 10 ретро-машин. Парад завершился маршем "Прощание Славянки" в исполнении сводного военного оркестра Владивостокского гарнизона. В это же время по центральной площади Уссурийска торжественным маршем прошли 14 парадных расчетов – всего около 1 тысячи человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточного военного округа. В составе механизированной колонны проследовали около 60 единиц военной техники. Возглавил колонну первый танк отечественной разработки МС – 1, а также боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 "Катюша". Следом прошли противотанковые ракетные комплексы "Конкурс", реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Ураган", бронетранспортеры БТР-80, буксируемый миномётный комплекс 120 мм "Сани", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1", танки Т-80БВ, а также комплексы связи и радиоэлектронной борьбы. В течение дня на центральной площади Владивостока, а также в районах Приморья пройдут праздничные программы, будут работать полевые кухни. Вечером в центре Владивостока состоится праздничный салют.
https://ria.ru/20240509/parad-1944714319.html
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html
https://ria.ru/20240509/kosmonavty-1944832392.html
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Парад Победы во Владивостоке
Владивосток одним из первых в России принял парад Победы
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владивосток, ленинград, севастополь, виктор лиина, тихоокеанский флот вмф россии, нахимовское военно-морское училище, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), т-34, т-80бв, бтр-82ам, день победы, общество
Владивосток, Ленинград, Севастополь, Виктор Лиина, Тихоокеанский флот ВМФ России, Нахимовское военно-морское училище, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Т-34, Т-80БВ, БТР-82АМ, День Победы, Общество
Во Владивостоке прошел парад Победы

Во Владивостоке более 1,6 тысячи человек приняли участие в параде Победы

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – РИА Новости. Свыше 1,6 тысячи человек и почти 40 единиц военной техники приняли участие в параде в честь Дня Победы во Владивостоке.
Парад стартовал в 10.00 местного времени (03.00 мск). Как передает корреспондент РИА Новости, утром 9 мая во Владивостоке пасмурно и прохладно, но у центральной площади города собралось множество зрителей, ветераны, представители патриотических организаций.
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Парад принял командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Виктор Лиина.
"Победа ковалась на передовой и в тылу, добывалась в партизанских отрядах и в подполье, её приближали стойкость защитников брестской крепости, мужество блокадного Ленинграда, отвага защитников Севастополя, доблесть тысяч бойцов, непреклонно стоявших на защите Кавказа, Балтики, Дальнего Востока... Те, кто сокрушил нацизм в годы Великой Отечественной войны, показали нам пример героизма на все времена. Это – поколение победителей, и мы всегда будем равняться на них", - сказал Лиина.
Была объявлена минута молчания, чтобы почтить память павших в годы Великой Отечественной войны.
Лиина поздравил ветеранов и всех собравшихся с праздником. При исполнении Государственного гимна РФ на Корабельной набережной прозвучали залпы артиллерийский орудий.
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Традиционно парад открыла рота барабанщиков Нахимовского военно-морского училища. Далее промаршировали офицеры штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации и береговых войск флота, военнослужащие 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты ТОФ. Почти в каждой из парадных коробок прошли военнослужащие, принимавшие участие в специальной военной операции и награждённые государственными наградами.
Также в параде приняли участие расчёты Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС, филиала Дальневосточного юридического института МВД, ГУФСИН по Приморскому краю, Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского, воспитанники военно-патриотических клубов города Владивостока и юнармейцы. Завершили прохождение пеших колонн курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова. В 2023 году в это учебное заведение поступили участники СВО, многие из них удостоены наград.
Как сообщил РИА Новости представитель ТОФ, всего в параде приняли участие свыше 1,6 тысячи человек, из которых более 1 тысячи – это военнослужащие Тихоокеанского флота.
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Далее парад техники открыли легендарные танки Т-34-76 и Т-34-85, восстановленные специалистами ремонтной роты 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Следом прошла ИСУ-122 – советская тяжёлая самоходно-артиллерийская установка периода Великой Отечественной войны и УАЗ. Прохождение парадных расчетов механизированной колонны возглавил участник СВО врио начальника штаба отдельной Гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты гвардии майор Геннадий Макаркин. По центру Владивостока проследовала современная техника – всего 37 единиц. В том числе прошли современный танк Т-80БВ, бронетранспортеры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-3, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", специальный автомобиль группы разминирования "САГР", бронеавтомобиль специального назначения "Тигр-М" и другие. За рулем многих машин – участники СВО.
Впервые в составе механизированной колонны прошли многофункциональный робототехнический комплекс инженерных войск на гусеничном ходу "Уран-14" и оперативно-стратегический комплекс радиоэлектронного подавления "Мурманск-БН". Закрыла прохождение техники колонна из 10 ретро-машин. Парад завершился маршем "Прощание Славянки" в исполнении сводного военного оркестра Владивостокского гарнизона.
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В это же время по центральной площади Уссурийска торжественным маршем прошли 14 парадных расчетов – всего около 1 тысячи человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточного военного округа. В составе механизированной колонны проследовали около 60 единиц военной техники. Возглавил колонну первый танк отечественной разработки МС – 1, а также боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 "Катюша".
Следом прошли противотанковые ракетные комплексы "Конкурс", реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Ураган", бронетранспортеры БТР-80, буксируемый миномётный комплекс 120 мм "Сани", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1", танки Т-80БВ, а также комплексы связи и радиоэлектронной борьбы.
В течение дня на центральной площади Владивостока, а также в районах Приморья пройдут праздничные программы, будут работать полевые кухни. Вечером в центре Владивостока состоится праздничный салют.
 
ВладивостокЛенинградСевастопольВиктор ЛиинаТихоокеанский флот ВМФ РоссииНахимовское военно-морское училищеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Т-34Т-80БВБТР-82АМДень ПобедыОбщество
 
 
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