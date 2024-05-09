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Вильфанд допустил проведение воздушной части Парада Победы в Москве
Вильфанд допустил проведение воздушной части Парада Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2024
Вильфанд допустил проведение воздушной части Парада Победы в Москве
Решение о проведении воздушной части Парада Победы на Красной площади будет приниматься за несколько часов до мероприятия, сильных осадков не будет, но... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T01:05
2024-05-09T01:05
2024-05-09T01:05
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роман вильфанд
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Решение о проведении воздушной части Парада Победы на Красной площади будет приниматься за несколько часов до мероприятия, сильных осадков не будет, но ожидается сильный ветер, ситуация неоднозначная, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Это будет решаться часов в 6-7 утра. Порывы ветра сказываются, да, но сильных осадков не будет. Облачность, по расчетам, будет приемлемой для того, чтобы проводить (воздушную часть Парада Победы - ред.). Тут ситуация неоднозначная… Видимость, вероятно, будет неплохая, но много других факторов, поэтому будет проводиться специальное исследование, решение будет приниматься за несколько часов", - сказал Вильфанд.
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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, день победы — 2024, москва
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, День Победы — 2024, Москва
Вильфанд допустил проведение воздушной части Парада Победы в Москве
Вильфанд: решение о воздушной части Парада Победы примут за несколько часов
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Решение о проведении воздушной части Парада Победы на Красной площади будет приниматься за несколько часов до мероприятия, сильных осадков не будет, но ожидается сильный ветер, ситуация неоднозначная, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Это будет решаться часов в 6-7 утра. Порывы ветра сказываются, да, но сильных осадков не будет. Облачность, по расчетам, будет приемлемой для того, чтобы проводить (воздушную часть Парада Победы - ред.). Тут ситуация неоднозначная… Видимость, вероятно, будет неплохая, но много других факторов, поэтому будет проводиться специальное исследование, решение будет приниматься за несколько часов", - сказал Вильфанд.