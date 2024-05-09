https://ria.ru/20240509/pamyat-1944834718.html
На Кипре прошла акция "Огонь памяти" к 79-й годовщине Победы
На Кипре прошла акция "Огонь памяти" к 79-й годовщине Победы - РИА Новости, 09.05.2024
На Кипре прошла акция "Огонь памяти" к 79-й годовщине Победы
Акция "Огонь памяти", приуроченная к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Ларнаке на Кипре, сообщили РИА Новости в Координационном... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T00:41
2024-05-09T00:41
2024-05-09T00:41
россия
кипр
ларнака (район)
мурат зязиков
акция "бессмертный полк"
в мире
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АФИНЫ, 9 мая - РИА Новости. Акция "Огонь памяти", приуроченная к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Ларнаке на Кипре, сообщили РИА Новости в Координационном совете российских соотечественников Кипра. "Памятное мероприятие прошло у Монумента погибшим во время Второй мировой войны в сквере у церкви Фанероменис. Здесь состоялась церемония возложения цветов и передачи частицы Вечного огня, доставленной накануне из Москвы", - сообщили в координационном совете. Был исполнен Гимн России. "Каждый год 9 мая мы отмечаем важнейшую, особенную дату в истории нашей страны – День Победы. Это день радости и гордости за величайшие достижения и беспримерные подвиги наших героических дедов и отцов, внесших решающий вклад в освобождение родной земли и Европейского континента от коричневой чумы. Одновременно – и день памяти и скорби по тем, кто навсегда остался на полях сражений, отдав свои жизни за право будущих поколений жить, любить, воспитывать детей, сообща строить и защищать суверенную и свободную многонациональную Россию", - сказал на церемонии посол России на Кипре Мурат Зязиков. По его словам, этот день все дальше уходит в глубину лет, но для России Победа имеет огромное историческое значение. "Наш народ искоренил нацизм и одержал безоговорочную победу над общим беспощадным врагом. Однако сегодня, в условиях противостояния коллективного Запада и нашей страны, развернутой гибридной войны, предпринимаются попытки фальсификации исторической правды и принижения роли России в Великой Победе. Допускать этого категорически нельзя", - заявил посол. Он отметил, что война принесла столько испытаний, горя и слез, что забыть ее невозможно, а забывать – недопустимо. "Сегодня в России не просто бережно хранят память о героях, завоевавших Победу, но и твердо готовы и впредь безальтернативно защищать национальные интересы нашей Родины, обеспечивать ее безопасное и процветающее будущее", - сказал Зязиков. Память погибших в годы войны почтили минутой молчания. На церемонии выступили российские соотечественники, представители кипрской общественности. Акция "Огонь памяти" пройдет и в других городах Кипра. В День Победы 9 мая запланированы торжественные мероприятия в Никосии и Лимасоле, других городах.
https://ria.ru/20240504/miting-1943894057.html
https://ria.ru/20240505/ankara-1943973343.html
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россия, кипр, ларнака (район), мурат зязиков, акция "бессмертный полк", в мире
Россия, Кипр, Ларнака (район), Мурат Зязиков, Акция "Бессмертный полк", В мире
На Кипре прошла акция "Огонь памяти" к 79-й годовщине Победы
В Ларнаке на Кипре прошла акция "Огонь памяти" к 79-й годовщине Победы
АФИНЫ, 9 мая - РИА Новости. Акция "Огонь памяти", приуроченная к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Ларнаке на Кипре, сообщили РИА Новости в Координационном совете российских соотечественников Кипра.
"Памятное мероприятие прошло у Монумента погибшим во время Второй мировой войны в сквере у церкви Фанероменис. Здесь состоялась церемония возложения цветов и передачи частицы Вечного огня, доставленной накануне из Москвы", - сообщили в координационном совете.
Был исполнен Гимн России
.
"Каждый год 9 мая мы отмечаем важнейшую, особенную дату в истории нашей страны – День Победы. Это день радости и гордости за величайшие достижения и беспримерные подвиги наших героических дедов и отцов, внесших решающий вклад в освобождение родной земли и Европейского континента от коричневой чумы. Одновременно – и день памяти и скорби по тем, кто навсегда остался на полях сражений, отдав свои жизни за право будущих поколений жить, любить, воспитывать детей, сообща строить и защищать суверенную и свободную многонациональную Россию", - сказал на церемонии посол России на Кипре Мурат Зязиков
.
По его словам, этот день все дальше уходит в глубину лет, но для России Победа имеет огромное историческое значение.
"Наш народ искоренил нацизм и одержал безоговорочную победу над общим беспощадным врагом. Однако сегодня, в условиях противостояния коллективного Запада и нашей страны, развернутой гибридной войны, предпринимаются попытки фальсификации исторической правды и принижения роли России в Великой Победе. Допускать этого категорически нельзя", - заявил посол.
Он отметил, что война принесла столько испытаний, горя и слез, что забыть ее невозможно, а забывать – недопустимо. "Сегодня в России не просто бережно хранят память о героях, завоевавших Победу, но и твердо готовы и впредь безальтернативно защищать национальные интересы нашей Родины, обеспечивать ее безопасное и процветающее будущее", - сказал Зязиков.
Память погибших в годы войны почтили минутой молчания. На церемонии выступили российские соотечественники, представители кипрской общественности.
Акция "Огонь памяти" пройдет и в других городах Кипра.
В День Победы 9 мая запланированы торжественные мероприятия в Никосии
и Лимасоле
, других городах.