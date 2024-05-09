https://ria.ru/20240509/overchuk-1944968091.html

Оверчук рассказал об экономических отношениях России и Армении

Оверчук рассказал об экономических отношениях России и Армении - РИА Новости, 09.05.2024

Оверчук рассказал об экономических отношениях России и Армении

Россия и Армения имеют очень хорошие экономические отношения, заявил РИА Новости и.о. вице-премьера РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T16:07

2024-05-09T16:07

2024-05-09T16:07

россия

армения

москва

алексей оверчук

никол пашинян

владимир путин

евразийский экономический союз

в мире

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия и Армения имеют очень хорошие экономические отношения, заявил РИА Новости и.о. вице-премьера РФ Алексей Оверчук. "У нас очень хорошие экономические отношения с Арменией. Товарооборот в прошлом году рекордный - 7,3 миллиарда долларов", - сказал РИА Новости Оверчук. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в саммите ЕАЭС в Москве. Затем состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и Пашиняна.

https://ria.ru/20240508/armeniya-1944792185.html

россия

армения

москва

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россия, армения, москва, алексей оверчук, никол пашинян, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире