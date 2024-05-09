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Оверчук рассказал об экономических отношениях России и Армении - РИА Новости, 09.05.2024
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16:07 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/overchuk-1944968091.html
Оверчук рассказал об экономических отношениях России и Армении
Оверчук рассказал об экономических отношениях России и Армении - РИА Новости, 09.05.2024
Оверчук рассказал об экономических отношениях России и Армении
Россия и Армения имеют очень хорошие экономические отношения, заявил РИА Новости и.о. вице-премьера РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T16:07
2024-05-09T16:07
россия
армения
москва
алексей оверчук
никол пашинян
владимир путин
евразийский экономический союз
в мире
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия и Армения имеют очень хорошие экономические отношения, заявил РИА Новости и.о. вице-премьера РФ Алексей Оверчук. "У нас очень хорошие экономические отношения с Арменией. Товарооборот в прошлом году рекордный - 7,3 миллиарда долларов", - сказал РИА Новости Оверчук. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в саммите ЕАЭС в Москве. Затем состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и Пашиняна.
https://ria.ru/20240508/armeniya-1944792185.html
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россия, армения, москва, алексей оверчук, никол пашинян, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Армения, Москва, Алексей Оверчук, Никол Пашинян, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, В мире
Оверчук рассказал об экономических отношениях России и Армении

Оверчук: Россия и Армения имеют хорошие экономические отношения

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкАлексей Оверчук
Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Sputnik / Владислав Воднев
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Алексей Оверчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия и Армения имеют очень хорошие экономические отношения, заявил РИА Новости и.о. вице-премьера РФ Алексей Оверчук.
"У нас очень хорошие экономические отношения с Арменией. Товарооборот в прошлом году рекордный - 7,3 миллиарда долларов", - сказал РИА Новости Оверчук.
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в саммите ЕАЭС в Москве. Затем состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и Пашиняна.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Армения готова к взаимодействию со странами ЕАЭС, заявил Пашинян
8 мая, 19:46
 
РоссияАрменияМоскваАлексей ОверчукНикол ПашинянВладимир ПутинЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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