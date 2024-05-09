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В Шебекинском городском округе объявили опасность атаки БПЛА
В Шебекинском городском округе объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.05.2024
В Шебекинском городском округе объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщает МЧС региона в Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T08:02
2024-05-09T08:02
2024-05-09T08:07
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщает МЧС региона в Telegram-канале."РСЧС: Внимание! Шебекинский городской округ село Вознесеновка. Опасность атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
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белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность
В Шебекинском городском округе объявили опасность атаки БПЛА
В Шебекинском горокруге Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА