https://ria.ru/20240509/ogon-1944982277.html

Народный фронт привез Вечный огонь к мемориалу героям ВОВ в Михайловке

Народный фронт привез Вечный огонь к мемориалу героям ВОВ в Михайловке - РИА Новости, 09.05.2024

Народный фронт привез Вечный огонь к мемориалу героям ВОВ в Михайловке

Представители Народного фронта привезли частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве к восстановленному мемориалу в освобожденный в период СВО поселок РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T17:07

2024-05-09T17:07

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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Представители Народного фронта привезли частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве к восстановленному мемориалу в освобожденный в период СВО поселок Михайловка в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости. "Огонь участвует в торжественных мероприятиях, поехал в 14 стран мира, ну а сегодня он здесь в Михайловке. Это конечно очень трогательно, потому что инициаторами восстановления мемориала стали местные жители, мы им немножко помогли и очень благодарны, что нас позвали на 9 мая, дав нам возможность принять участие в этой прекрасной церемонии", - сказал РИА Новости руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Мемориал восстанавливали местные жители совместно с волонтерами движения. Жители поселка разных возрастов пришли к восстановленному мемориалу, собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику советским воинам. "Сегодня мы не только вспоминаем подвиг наших дедов, для кого-то уже прадедов, но и желаем победы всем нашим парням, которые сегодня отдают свои жизни, чтобы было мирное будущее нашей страны", - подчеркнул Кузнецов.

https://ria.ru/20240509/parad-1944900095.html

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