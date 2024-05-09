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Народный фронт привез Вечный огонь к мемориалу героям ВОВ в Михайловке - РИА Новости, 09.05.2024
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17:07 09.05.2024 (обновлено: 17:12 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/ogon-1944982277.html
Народный фронт привез Вечный огонь к мемориалу героям ВОВ в Михайловке
Народный фронт привез Вечный огонь к мемориалу героям ВОВ в Михайловке - РИА Новости, 09.05.2024
Народный фронт привез Вечный огонь к мемориалу героям ВОВ в Михайловке
Представители Народного фронта привезли частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве к восстановленному мемориалу в освобожденный в период СВО поселок РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T17:07
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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Представители Народного фронта привезли частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве к восстановленному мемориалу в освобожденный в период СВО поселок Михайловка в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости. "Огонь участвует в торжественных мероприятиях, поехал в 14 стран мира, ну а сегодня он здесь в Михайловке. Это конечно очень трогательно, потому что инициаторами восстановления мемориала стали местные жители, мы им немножко помогли и очень благодарны, что нас позвали на 9 мая, дав нам возможность принять участие в этой прекрасной церемонии", - сказал РИА Новости руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Мемориал восстанавливали местные жители совместно с волонтерами движения. Жители поселка разных возрастов пришли к восстановленному мемориалу, собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику советским воинам. "Сегодня мы не только вспоминаем подвиг наших дедов, для кого-то уже прадедов, но и желаем победы всем нашим парням, которые сегодня отдают свои жизни, чтобы было мирное будущее нашей страны", - подчеркнул Кузнецов.
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Народный фронт привез Вечный огонь к мемориалу героям ВОВ в Михайловке

Народный фронт привез Вечный огонь к мемориалу героям ВОВ в Михайловке в ЛНР

© Фото : газета "Республика" / Илария ПроценкоВечный огонь у мемориала героям ВОВ в Михайловке, ЛНР
Вечный огонь у мемориала героям ВОВ в Михайловке, ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : газета "Республика" / Илария Проценко
Вечный огонь у мемориала героям ВОВ в Михайловке, ЛНР
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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Представители Народного фронта привезли частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве к восстановленному мемориалу в освобожденный в период СВО поселок Михайловка в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Огонь участвует в торжественных мероприятиях, поехал в 14 стран мира, ну а сегодня он здесь в Михайловке. Это конечно очень трогательно, потому что инициаторами восстановления мемориала стали местные жители, мы им немножко помогли и очень благодарны, что нас позвали на 9 мая, дав нам возможность принять участие в этой прекрасной церемонии", - сказал РИА Новости руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
Мемориал восстанавливали местные жители совместно с волонтерами движения. Жители поселка разных возрастов пришли к восстановленному мемориалу, собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику советским воинам.
"Сегодня мы не только вспоминаем подвиг наших дедов, для кого-то уже прадедов, но и желаем победы всем нашим парням, которые сегодня отдают свои жизни, чтобы было мирное будущее нашей страны", - подчеркнул Кузнецов.
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