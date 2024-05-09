https://ria.ru/20240509/odessa-1944851575.html

Подполье сообщило о трех "прилетах" по Одесской области

Подполье сообщило о трех "прилетах" по Одесской области - РИА Новости, 09.05.2024

Подполье сообщило о трех "прилетах" по Одесской области

В Одесской области ночью зафиксировано три "прилета" в районе портов, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T07:21

2024-05-09T07:21

2024-05-09T07:39

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Одесской области ночью зафиксировано три "прилета" в районе портов, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Три "прилета" в Одесской области. Знаем про хороший "прилет" в Ильичевск (ныне Черноморск), в районе порта. Сообщают о "прилете" в Аккерман, тоже в порт. Но есть еще как минимум одно попадание", — отметил Лебедев.Ночью в регионе звучал сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240509/oruzhie-1944836440.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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