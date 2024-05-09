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Подполье сообщило о трех "прилетах" по Одесской области - РИА Новости, 09.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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07:21 09.05.2024 (обновлено: 07:39 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/odessa-1944851575.html
Подполье сообщило о трех "прилетах" по Одесской области
Подполье сообщило о трех "прилетах" по Одесской области - РИА Новости, 09.05.2024
Подполье сообщило о трех "прилетах" по Одесской области
В Одесской области ночью зафиксировано три "прилета" в районе портов, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T07:21
2024-05-09T07:39
специальная военная операция на украине
одесса
одесская область
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
сергей лебедев
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Одесской области ночью зафиксировано три "прилета" в районе портов, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Три "прилета" в Одесской области. Знаем про хороший "прилет" в Ильичевск (ныне Черноморск), в районе порта. Сообщают о "прилете" в Аккерман, тоже в порт. Но есть еще как минимум одно попадание", — отметил Лебедев.Ночью в регионе звучал сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240509/oruzhie-1944836440.html
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одесса, одесская область, в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Одесская область, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев
Подполье сообщило о трех "прилетах" по Одесской области

Подполье: в Одесской области ночью зафиксировали три взрыва в районе портов

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкПорт Одессы
Порт Одессы - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Одесской области ночью зафиксировано три "прилета" в районе портов, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Три "прилета" в Одесской области. Знаем про хороший "прилет" в Ильичевск (ныне Черноморск), в районе порта. Сообщают о "прилете" в Аккерман, тоже в порт. Но есть еще как минимум одно попадание", — отметил Лебедев.
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"Действительно страшно". В ВСУ испугались российского оружия
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Ночью в регионе звучал сигнал воздушной тревоги.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаОдесская областьВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныСергей Лебедев
 
 
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