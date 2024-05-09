https://ria.ru/20240509/obstrely-1944853445.html

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 09.05.2024

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Донецк, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T07:53

2024-05-09T07:53

2024-05-09T07:53

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

горловка

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Донецк, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины): 05.00 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, с начала суток ВСУ выпустили пять "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, а также три ракеты из РСЗО по Кировскому району Макеевки. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240509/odessa-1944851575.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

горловка

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донецк, донецкая народная республика, горловка, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия, россия