https://ria.ru/20240509/obstrel-1945004469.html
При украинском обстреле Теткино в Курской области погибла женщина
При украинском обстреле Теткино в Курской области погибла женщина - РИА Новости, 09.05.2024
При украинском обстреле Теткино в Курской области погибла женщина
Жительница приграничного посёлка Тёткино Курской области погибла при прямом попадании снаряда в дом, ещё одна женщина получила осколочные ранения, сообщил... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T19:19
2024-05-09T19:19
2024-05-09T19:26
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
украина
глушковский район
роман старовойт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg
ВОРОНЕЖ, 9 мая - РИА Новости. Жительница приграничного посёлка Тёткино Курской области погибла при прямом попадании снаряда в дом, ещё одна женщина получила осколочные ранения, сообщил губернатор Роман Старовойт."Со стороны Украины вновь обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. В результате прямого попадания в дом погибла местная жительница. Другая женщина получила осколочные ранения", - написал Старовойт в своём Telegram-канале.Губернатор добавил, что пострадавшую женщину доставили в Глушковскую районную больницу и оказали первую медицинскую помощь.Ещё один снаряд разрушил местное кафе, по данным губернатора, обошлось без пострадавших. Глава региона пообещал собственнику оказать необходимую помощь.Посёлок Тёткино находится в Глушковском районе - одном из шести приграничных районов Курской области. Он регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html
курская область
украина
глушковский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9306904530f590a075b57d53c506314.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия, украина, глушковский район, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Украина, Глушковский район, Роман Старовойт
При украинском обстреле Теткино в Курской области погибла женщина
Губернатор: при украинском обстреле Теткино в Курской области погибла женщина