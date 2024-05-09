https://ria.ru/20240509/obstrel-1945004469.html

При украинском обстреле Теткино в Курской области погибла женщина

При украинском обстреле Теткино в Курской области погибла женщина - РИА Новости, 09.05.2024

При украинском обстреле Теткино в Курской области погибла женщина

Жительница приграничного посёлка Тёткино Курской области погибла при прямом попадании снаряда в дом, ещё одна женщина получила осколочные ранения, сообщил... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T19:19

2024-05-09T19:19

2024-05-09T19:26

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

украина

глушковский район

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 9 мая - РИА Новости. Жительница приграничного посёлка Тёткино Курской области погибла при прямом попадании снаряда в дом, ещё одна женщина получила осколочные ранения, сообщил губернатор Роман Старовойт."Со стороны Украины вновь обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. В результате прямого попадания в дом погибла местная жительница. Другая женщина получила осколочные ранения", - написал Старовойт в своём Telegram-канале.Губернатор добавил, что пострадавшую женщину доставили в Глушковскую районную больницу и оказали первую медицинскую помощь.Ещё один снаряд разрушил местное кафе, по данным губернатора, обошлось без пострадавших. Глава региона пообещал собственнику оказать необходимую помощь.Посёлок Тёткино находится в Глушковском районе - одном из шести приграничных районов Курской области. Он регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html

курская область

украина

глушковский район

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курская область, происшествия, украина, глушковский район, роман старовойт