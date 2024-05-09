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При украинском обстреле Теткино в Курской области погибла женщина - РИА Новости, 09.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:19 09.05.2024 (обновлено: 19:26 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/obstrel-1945004469.html
При украинском обстреле Теткино в Курской области погибла женщина
При украинском обстреле Теткино в Курской области погибла женщина - РИА Новости, 09.05.2024
При украинском обстреле Теткино в Курской области погибла женщина
Жительница приграничного посёлка Тёткино Курской области погибла при прямом попадании снаряда в дом, ещё одна женщина получила осколочные ранения, сообщил... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T19:19
2024-05-09T19:26
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
украина
глушковский район
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 9 мая - РИА Новости. Жительница приграничного посёлка Тёткино Курской области погибла при прямом попадании снаряда в дом, ещё одна женщина получила осколочные ранения, сообщил губернатор Роман Старовойт."Со стороны Украины вновь обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. В результате прямого попадания в дом погибла местная жительница. Другая женщина получила осколочные ранения", - написал Старовойт в своём Telegram-канале.Губернатор добавил, что пострадавшую женщину доставили в Глушковскую районную больницу и оказали первую медицинскую помощь.Ещё один снаряд разрушил местное кафе, по данным губернатора, обошлось без пострадавших. Глава региона пообещал собственнику оказать необходимую помощь.Посёлок Тёткино находится в Глушковском районе - одном из шести приграничных районов Курской области. Он регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html
курская область
украина
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курская область, происшествия, украина, глушковский район, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Украина, Глушковский район, Роман Старовойт
При украинском обстреле Теткино в Курской области погибла женщина

Губернатор: при украинском обстреле Теткино в Курской области погибла женщина

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 9 мая - РИА Новости. Жительница приграничного посёлка Тёткино Курской области погибла при прямом попадании снаряда в дом, ещё одна женщина получила осколочные ранения, сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Со стороны Украины вновь обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. В результате прямого попадания в дом погибла местная жительница. Другая женщина получила осколочные ранения", - написал Старовойт в своём Telegram-канале.
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Губернатор добавил, что пострадавшую женщину доставили в Глушковскую районную больницу и оказали первую медицинскую помощь.
Ещё один снаряд разрушил местное кафе, по данным губернатора, обошлось без пострадавших. Глава региона пообещал собственнику оказать необходимую помощь.
Посёлок Тёткино находится в Глушковском районе - одном из шести приграничных районов Курской области. Он регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПроисшествияУкраинаГлушковский районРоман Старовойт
 
 
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