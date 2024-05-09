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Источник: украинские войска 45 раз обстреляли Херсонскую область за сутки - РИА Новости, 09.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:13 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/obstrel-1944938840.html
Источник: украинские войска 45 раз обстреляли Херсонскую область за сутки
Источник: украинские войска 45 раз обстреляли Херсонскую область за сутки - РИА Новости, 09.05.2024
Источник: украинские войска 45 раз обстреляли Херсонскую область за сутки
Украинские войска за минувшие сутки нанесла 45 артиллерийских ударов по населённым пунктам левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T14:13
2024-05-09T14:13
херсонская область
специальная военная операция на украине
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесла 45 артиллерийских ударов по населённым пунктам левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега 25 артиллерийских ударов. С наступлением темноты было зафиксировано еще 20 прилетов", - сообщил источник. Под обстрелы попали восемь населённых пунктов области: Днепряны, Коханы, Корсунка, Любимовка, Новая Каховка, Голая пристань, Казачьи Лагеря, Раздольное. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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херсонская область , происшествия
Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Источник: украинские войска 45 раз обстреляли Херсонскую область за сутки

ВСУ за сутки нанесли 45 артиллерийских ударов по левобережью Днепра

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесла 45 артиллерийских ударов по населённым пунктам левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега 25 артиллерийских ударов. С наступлением темноты было зафиксировано еще 20 прилетов", - сообщил источник.
Под обстрелы попали восемь населённых пунктов области: Днепряны, Коханы, Корсунка, Любимовка, Новая Каховка, Голая пристань, Казачьи Лагеря, Раздольное.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествия
 
 
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