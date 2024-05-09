https://ria.ru/20240509/obstrel-1944938840.html
Источник: украинские войска 45 раз обстреляли Херсонскую область за сутки
Источник: украинские войска 45 раз обстреляли Херсонскую область за сутки - РИА Новости, 09.05.2024
Источник: украинские войска 45 раз обстреляли Херсонскую область за сутки
Украинские войска за минувшие сутки нанесла 45 артиллерийских ударов по населённым пунктам левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T14:13
2024-05-09T14:13
2024-05-09T14:13
херсонская область
специальная военная операция на украине
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
ГЕНИЧЕСК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесла 45 артиллерийских ударов по населённым пунктам левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега 25 артиллерийских ударов. С наступлением темноты было зафиксировано еще 20 прилетов", - сообщил источник. Под обстрелы попали восемь населённых пунктов области: Днепряны, Коханы, Корсунка, Любимовка, Новая Каховка, Голая пристань, Казачьи Лагеря, Раздольное. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , происшествия
Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Источник: украинские войска 45 раз обстреляли Херсонскую область за сутки
ВСУ за сутки нанесли 45 артиллерийских ударов по левобережью Днепра
ГЕНИЧЕСК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесла 45 артиллерийских ударов по населённым пунктам левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега 25 артиллерийских ударов. С наступлением темноты было зафиксировано еще 20 прилетов", - сообщил источник.
Под обстрелы попали восемь населённых пунктов области: Днепряны, Коханы, Корсунка, Любимовка, Новая Каховка, Голая пристань, Казачьи Лагеря, Раздольное.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.