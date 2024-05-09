https://ria.ru/20240509/niger-1944774512.html

Бегство из Нигера: Америка теряет Африку

Бегство из Нигера: Америка теряет Африку - РИА Новости, 09.05.2024

Бегство из Нигера: Америка теряет Африку

Америка теряет доверие союзников по всему миру, утрачивает стратегические позиции в Африке, а ее военная машина пробуксовывает из-за раздутых бюджетов и... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T08:00

2024-05-09T08:00

2024-05-09T08:01

аналитика

нигер

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blackwater

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Америка теряет доверие союзников по всему миру, утрачивает стратегические позиции в Африке, а ее военная машина пробуксовывает из-за раздутых бюджетов и бюрократии. Эти утверждения можно было бы списать на "вражескую пропаганду", если бы они не принадлежали Эрику Принсу. Так основатель ЧВК Blackwater оценил в статье "Слишком большие, чтобы побеждать" череду военно-политических неудач США. Одна из самых ярких за последнее время — вывод американских военных из Нигера.Десять лет военного присутствия США в Нигере оказались бесславными. Американские силы вошли в страну в феврале 2013 года под предлогом борьбы с боевиками, но не сумели существенно изменить ситуацию. Конец политической нестабильности положил приход к власти военных в июле 2023-го, которые обратились за помощью к России, а затем и вовсе попросили американских военных покинуть страну.К настоящему времени в Нигере находятся 1100 военнослужащих США, что составляет примерно 1/6 от общего числа сил, задействованных в Африке, и располагаются несколько военных баз, крупнейшая из которых — авиабаза 101 стоимостью 110 миллионов долларов. Теперь ее начинают занимать российские военные, а Штаты в срочном порядке ищут способы переместить войска таким образом, чтобы сохранить влияние в регионе (в качестве одной из стран, которая может принять американские силы, называют Мавританию).Потерю Нигера можно без преувеличения считать стратегическим просчетом США. Помимо удобного географического положения, позволяющего вести воздушную разведку за странами Сахеля (при помощи беспилотников MQ-9 Reaper), страна обладает богатыми запасами урана, добыча которого составляет одну из основных статей экономики. По некоторым данным, Нигер и Иран близки к заключению "урановой сделки", что может ослабить влияние американских санкций на атомную промышленность Ирана и свести на нет длящиеся десятилетиями усилия США по удушению этой страны.Слово "просчет", использованное нами для описания ситуации, можно даже считать слишком мягким. Основатель Blackwater высказался более резко: "За последние четыре года в Африке произошло девять ошеломляющих переворотов, в основном в бывших колониальных регионах Франции, где после разрушения Ливии вспыхнули длившиеся десятилетиями мятежи. <…> Результатом этого является нынешнее унижение США в Нигере и Чаде, где американские войска вынуждены покинуть новые многомиллиардные объекты, построенные для поддержки операций беспилотников по всей Африке".Причины повсеместного унижения США (отметим, что Принс рассматривает проблему с момента прихода к власти Рейгана в 1980 году и приводит большой список провальных американских операций — от Афганистана до Украины) основатель Blackwater видит в оторванности политических элит от грубой действительности войны (и, обращаясь к сторонникам теории "взвешенного и пропорционального ответа", даже призывает отправлять их первенцев на передовую) и превращении ВПК в "кормушку":"Нынешняя политическая модель помощи США в области безопасности не работает и контрпродуктивна. Вооруженные силы Соединенных Штатов являются самой дорогостоящей организацией за 3000 лет истории человечества и выродились в инструмент продажи военной техники по завышенным ценам странам, которые с трудом справляются с ее использованием, не говоря уже о ее техническом обслуживании".Еще одним политическим изъяном Принс считает попытку навязать несовместимые с местными культурами идеалы "гражданского общества" (особенно обращают на себя внимание провалы в Афганистане и Ираке), поддержание которого требует колоссальных расходов и мешает выполнению собственно военных задач. Все перечисленные проблемы в полной мере проявили себя и в американском присутствии в Нигере, непонимание культурных особенностей которого и привело к краху дорогостоящей миссии США.Оценивая действия России, Принс, напротив, дает им высокую оценку, связывая успехи нашей страны в Африке с деятельностью прокси-сил. Малочисленные, мобильные и сравнительно дешевые группы, решающие узкий спектр задач, на деле оказываются более эффективными, чем сверхзатратные кампании по обобщенной "борьбе с терроризмом" и "построению гражданского общества".Конечно, благосклонность основателя одной из самых известных ЧВК к прокси-силам имеет под собой и психологическую (ему это ближе), и экономическую основы: тесно связанный с Дональдом Трампом (вероятным президентом США), Эрик Принс в своей статье делает прозрачный намек, что новой администрации стоит сделать ставку на более гибкие и дешевые частные компании, а не на ненасытную военную бюрократию. Тем не менее он достаточно точен и в оценках военных достижений России, и в оценках просчетов США. Поэтому будем надеяться, что Нигер станет далеко не последним "унижением" Штатов, а американская военно-политическая машина так и останется "слишком большой, чтобы побеждать".

https://ria.ru/20240508/afrika-1944768016.html

https://ria.ru/20240507/niger-1944273744.html

https://ria.ru/20240503/gotovnost-1943754656.html

https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html

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аналитика, нигер, сша, африка, в мире, принс (принс роджерс нельсон) , дональд трамп, blackwater