https://ria.ru/20240509/nato-1945012943.html

В НАТО заявили, что у России нет намерений нападать на страны альянса

В НАТО заявили, что у России нет намерений нападать на страны альянса - РИА Новости, 09.05.2024

В НАТО заявили, что у России нет намерений нападать на страны альянса

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил в эфире радио Unirea FM, что у России на данный момент нет намерений нападать на какую-либо страну,... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T20:26

2024-05-09T20:26

2024-05-09T20:26

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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил в эфире радио Unirea FM, что у России на данный момент нет намерений нападать на какую-либо страну, входящую в альянс. "Очевидно, что у России в данный момент нет ни намерения, ни возможности совершать военное нападение на какое-либо государство НАТО, но против нас развязана тотальная гибридная война... В настоящее время наблюдается сочетание кризисов, технологических и социальных преобразований беспрецедентной сложности", - сказал Джоанэ. По его словам, Румыния должна быть благодарна, что членство в НАТО обеспечивает ее безопасность. "Мы находимся внутри очень сильного альянса и действительно находимся в процессе адаптации и трансформации НАТО, как никогда раньше за последние десятилетия, в том числе в оборонных планах, в том числе за счет увеличения военного производства", - добавил Джоанэ. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240509/nato-1944945704.html

https://ria.ru/20240509/revolyutsiya-1944849252.html

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россия, москва, румыния, нато, в мире